Red Bull'un, 2024 Formula 1 aracını geliştirecek alanı kalmadı mı?

Max Verstappen Formula 1'in İspanya Grand Prix'sini kazanmış olabilir ama McLaren'in Red Bull'un ensesinde olması onu rahatlatmıyor.

Verstappen'in kolay galibiyetler elde edebildiği sezon başındaki hakimiyeti, rakiplerinin sezon içi güncellemeleri sayesinde açıkça kapanması nedeniyle artık uzak bir anı. Son galibiyetler de belki de herhangi bir araç avantajından çok Verstappen'in mükemmel sürüşüne bağlıydı.

Dünya şampiyonu bu durumdan pek memnun değil çünkü Red Bull'un harekete geçip RB20'ye daha fazla güncelleme yapmaması halinde kendisini tekrar grubun içinde bulabileceğini düşünüyor.

İspanya'da yaptığı konuşmada Verstappen, "McLaren'in birkaç haftadır çok güçlü olduğu açık. Bu konuda aniden endişelendiğimden değil ama haftalardır aracımıza daha fazla performans katmamız gerektiğini söylüyorum ve takımdaki herkes de bunu biliyor."

"Ancak şu ana kadar etrafımızdaki herkes bizden daha fazla güncelleme getiriyor gibi görünüyor. Elbette bunun üzerinde çalışmalıyız, kendi aracımız için de daha fazla performans bulmalıyız." demişti.

Red Bull'un yerinde durup durmadığı sorulduğunda ise Verstappen, "Hayır, elbette aracımızı geliştiriyoruz ama belki de şu anda diğerlerine kıyasla yeterli değil." şeklinde cevap vermişti.

Red Bull son yıllarda baskın araçlarıyla adımlar atma konusunda fazlasıyla yetenekli olduğunu gösterdi, ancak zaman geçtikçe takımın daha az cesur hale geldiği görüldü.

Gerçekten de, geçtiğimiz hafta sonu İspanya'da görüldüğü gibi, artık büyük yeni parçalar getirmek yerine, eğilim zaten sahip olduklarını optimize etmek gibi görünüyor.

Barselona'daki değişiklikler, soğutma davranışına ve bunun getirdiği aerodinamik faydalara yardımcı olmak için sidepod giriş geometrisindeki ince ayarlar etrafında dönüyordu; tasarımcılar daha sonra alt kesimin ve kemer çizgisinin şeklini optimize etmeye çalıştılar.

Giriş açısından, dümdüz bir dikey profil olmak yerine, artık merkezde kıstırılmış (kırmızı oklar), sadece hava akışının girişe nasıl girdiğini değil, aynı zamanda ön kenarın etrafından sidepod'un alt kesimine doğru nasıl döküldüğünü de değiştiriyor.

Buradaki geometri değişikliğinden faydalanmak için, sidepod'un karoseri de oldukça kapsamlı bir şekilde değiştirildi; alt kesim ve kemer çizgisi yukarı çekildi (sarı ok, daire), bu da sidepod'un alt karnı ile zemin arasındaki mesafeyi artırdı ve takımın zemin ile sidepod karoserinin birbiriyle nasıl temas edeceği konusunda da değişiklikler yapmasını gerektirdi.

Aracın arka kısmında da çalışmalar yapıldı. Takım, yeni bir kiriş kanat düzenlemesi getirdi ve bu da uç plakanın alt kısmında değişiklikler yapılmasını gerektirdi.

Bu nispeten gösterişsiz değişiklikler; saniyenin onda birinin büyük fark yaratabileceği bir zamanda iyi kazanç sağlarken, takımın büyük güncellemelerden ziyade daha küçük optimizasyonların peşinde olduğunu işaret ediyor.

Red Bull Racing RB20 teknik detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull'un baş mühendisi Paul Monaghan İspanya'da, mühendislerin sevdiği bir ifadeyi kullanarak, "ilerlemenin bir tavana vurduğu hissi" olduğunu itiraf etti.

Monaghan, "Şu anda bu yarışta asimptotik bir durumdayız." dedi.

Bu terim elbette iki eğri arasındaki mesafe yaklaştıkça, yaklaştıkları açının çok daraldığına atıfta bulunuyor. F1 açısından bu, takımların araç performansının teorik zirvesine ulaşmak için yaptıkları iyileştirmelerin maksimuma yaklaştıkça neredeyse sıfıra ineceği anlamına geliyor.

Monaghan'ın da belirttiği gibi: "Kurallar kısıtlayıcı. Bütçe sınırı biraz kısıtlayıcı. Bu konuda sonsuza kadar sızlanabilirim ve hepimizi anlamsızca sıkabilirim. Ancak bu düzenlemelerde potansiyel olarak biraz asimptotik durumdayız."

Monaghan ayrıca durumun şu anda özellikle hassas olduğunu çünkü Red Bull'un da diğer takımlar gibi RB20'ye kaynak aktarmaya devam mı edeceği yoksa çabalarını gelecek yılın aracına mı yönlendireceği konusunda oldukça hızlı karar vermesi gerektiğini söyledi.

Monaghan, "Takım olarak 2025'e ne kadar ayıracağımıza karar vermeliyiz ve sonra kendimizi '26'ya hazırlamalıyız, bu yüzden benden çok daha zeki insanlar bu otomobilde geliştirecek şeyler bulacaklar."

"Yani mesele, bunları gerçekten uygulayabilir miyiz? Bunları '24 arabasına, '25'e koyabilir ve yine de '26 arabasını yapabilir miyiz? Yani bu bizim işimiz, bizim seçimimiz. Ve pit yolunda aynı ikilemi yaşayan dokuz kişi daha var." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre şu anki durum olağandışı değil ve kurallar sabit kaldığında ve üst düzey takımlar kendilerini azalan getirilere soktuğunda neler olabileceğinin bir örneği.

"2023'ü görmezden gelirseniz, inanılmaz bir yılın içindeyiz. Sadece 2023 tek boynuzlu bir attı ve bu normal. Bu Formula 1."

"Harika takımların, harika sürücülerin olması ve rekabet olması normal. Ve istikrarlı düzenlemelerin faydası her zaman yakınsama sağlamasıdır."

"Formula 1'e ilk geldiğim zamanı hatırlıyorum, Ron Dennis [eski McLaren takım patronu] bir Formula 1 komisyon toplantısında yakın yarış istiyorsanız, kendi haline bırakın, kendi haline bırakın ve her şey yakınlaşsın demişti."

"Şu anda gördüğümüz de bu. Her şey birbirine yaklaşıyor. Ve sonra 2026 için hepsini parçalayacağız!"

Yardımcı editörler: Ronald Vording ve Matt Somerfield