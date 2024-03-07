Red Bull'un, F1 için özel tasarladığı drone güvenlik sebepleriyle şimdilik kullanılamıyor

Red Bull kısa bir süre önce Silverstone'daki son çekim gününde Max Verstappen'in tüm tur boyunca aracı takip eden bir drone ile çekilmiş muhteşem görüntülerini göstererek hayranlarının hayal gücünü fethetti.

Red Bull Drone 1, F1 hızlarına ulaşabiliyor ve Red Bull'un Gelişmiş Teknolojiler bölümü tarafından Hollandalı Drone Gods şirketi ile birlikte geliştirildi.

Drone görüntüleri, F1'in bugüne kadar gösterdiği sınırlı drone görüntülerinin üzerinde büyük bir adım attı. Ancak bir yarış hafta sonunda yaygın olarak kullanılabilmesi için aşılması gereken bir dizi zorluk var.

F1'in Medya ve Yayın Direktörü Dean Locke, Red Bull ve FIA ile nelerin mümkün olabileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını ancak drone'un taraftarların olduğu yarışlarda kullanılmasının pek mümkün olmadığını düşündüklerini söyledi.

Locke, "Bununla yaptıkları şey gerçekten ilginç. Ancak bu özel bir testti ve bizim uymak zorunda olduğumuz kuralların % 90'ına uymak zorunda değillerdi."

"Onlarla bu konu hakkında konuşuyoruz. Yapabileceğimiz bir şey mi? Bununla ne yapabilirsiniz?"

"Gerçekten hızlı ama kalabalığın üzerinden uçamazsınız ve pisti boydan boya geçemezsiniz. Ayrıca hareketli bir kamerası yok, bu yüzden aslında aracı takip etmesi ya da yan tarafta olması gerekiyor. Yani aslında oldukça zor." dedi.

Locke, F1 yarışlarında drone'ların daha fazla kullanılması söz konusu olduğunda güvenliğin bir öncelik olması gerektiğini söyledi.

Locke, "Drone'lar bazı sporlar için harika ama bizim için hâlâ çok zor kısımları var."

"Drone'lar çok hızlı ve bir hafta sonu boyunca 400.000'den fazla insanın katıldığı yarışlar düzenliyoruz. Dolayısıyla kalabalığın üzerinden uçmamak şu anda oldukça zor."

"Bunun üzerinde çalışıyoruz ve Bahreyn'de FIA ile çeşitli konuları görüşmek üzere bir toplantı yaptık."

"Sadece droneların hızı konusunda değil, aynı zamanda ne kadar hafifletebileceğimiz konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz. İnanılmaz derecede küçük olabilirler mi? Yani düşerse, bize her zaman bu devasa şeylerle yaklaşan şirketlerin aksine çok çok az zarar verecek."

Ancak kısıtlamalara rağmen Locke, Red Bull drone'unun kullanılabileceği taraftar olmayan bazı pist bölümleri olabileceğini söyledi.

Locke, "Çin'deki arka düzlük ve Austin'deki arka düzlük gibi yerler var. Onlarla bu konuda konuşmayı planladığımız birkaç pist bölümü var."

Red Bull Drone 1 Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull'un Shaggy FPV olarak da bilinen drone pilotu Ralph Hogenbirk Autosport'a yaptığı açıklamada bir sonraki adımların ne olduğundan emin olmadıklarını söyledi.

Hogenbirk, "Buradan nereye gideceğimiz konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ama tabii ki hedefimiz gerçek bir yarışta ya da serbest antrenmanda ya da her neyse, bazı canlı yayın denemeleri yapmak."

"Bunu bir şekilde Formula 1 pistlerinde kullanmak. Çünkü bunu yapmak için özel olarak tasarlandı." dedi.