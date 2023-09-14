Red Bull'un F1 yaklaşımını simgeleyen küçük şasi detayı

Ancak RB19'u öne çıkaran ezici bir tasarım faktöründen ziyade, anahtarın genel başarıya katkıda bulunan bir dizi küçük ayrıntıda gizli olduğu görülüyor.

Bunu kanıtlayan tasarım özelliklerinden biri, RB19'un şasisinde ön süspansiyonların gövdeye bağlandığı bölümün alt yarısında uygulanan V yapısı.

V tasarımı, selefinde görülen konik profilin üzerine inşa edilen bir özelliktir. RB18'de bile bu bölüm, rakiplerinin çene şeklindeki genel tasarımına göre daha konturluydu.

Red Bull'un tasarım kararlarının belirgin yan etkisi aerodinamiktir; V şeklindeki profil şasinin kanadı boyunca kayıpları azaltırken, aynı zamanda aracın bu kısmından geçen hava akışı için daha cömert bir geçiş sağlar.

Böyle bir tasarım kararından münferit kazanımlar elde edilmesi muhtemel olsa da, bunlar zincirin hem ön hem de arka tarafındaki aerodinamik halkalarda devam eden geliştirmelerle daha da artar. Bunlar arasında - bunlarla sınırlı olmamakla birlikte - ön kanat, burun, sidepod altındaki kesik ve zemin yer alıyor.

Mauricio Gugelmin, Mart 881 Fotoğraf: Motorsport Images

Bu tasarım, ilginç bir şekilde Adrian Newey'in F1'e girişinde kullandığı bir özellikti çünkü March 881'de de sürücülerin yayvan ayaklarının oluşturduğu şekilden yararlanan belirgin bir V şekilli kesit vardı.

Red Bull ayrıca sürücü soğutması söz konusu olduğunda, iç süspansiyonun, direksiyon tertibatının ve fren silindirlerinin hem üstünde hem de altında bulunan giriş portları ile bölme tasarımında birkaç seçeneğe sahiptir.

İki alt bağlantı noktası, merkezi olarak bağlanmış bir çift tüp aracılığıyla soğuk hava alabilirken, kullanımdayken beslenecek yalnızca bir üst bağlantı noktası vardır.

Red Bull Racing RB19 şasi soğutma karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola