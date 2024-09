Red Bull'un F1 stratejisi başkanı Courtenay, McLaren'a katılıyor

McLaren Formula 1 takımı, Red Bull'un baş stratejisti Will Courtenay ile yeni sportif direktörü olarak anlaştığını duyurdu.

McLaren Formula 1 takımı, Red Bull'un baş stratejisti Will Courtenay'i yeni sportif direktörü olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Courtenay, 2003 yılında Milton Keynes merkezli takıma Jaguar adı altında sistem mühendisi olarak katıldı, ancak takımın 2005'te Red Bull olmasının ardından strateji rolüne geçti.

Red Bull'da geçirdiği yirmi yıllık sürede, son 14 yıl boyunca dünya şampiyonu olan takımın yarış stratejisi başkanı olarak görev yapan Courtenay, McLaren'e pist üzerindeki yarış operasyonlarını güçlendirmek amacıyla uzun süredir yarış direktörü olan Randeep Singh'a bağlı bir pozisyonda katılacak.

Takım müdürü Andrea Stella, “Will'e McLaren'a hoş geldin demekten mutluluk duyuyoruz”

“Deneyimi, profesyonelliği ve motor sporlarına olan tutkusu onu F1 sportif fonksiyonumuzu yönetmek için ideal bir aday haline getiriyor.”

“Takım olarak yolculuğumuzda önemli bir aşamaya giriyoruz ve galibiyetler ve şampiyonluklar için mücadele etmeye devam ederken güçlü liderlik ekibimize harika bir katkı sağlayacağından eminiz.” dedi.

Courtenay'in ne zaman takım değiştireceği henüz belli değil; Britanyalı pilotun Red Bull ile 2026 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Takımın bir sözcüsü Courtenay'in o zamana kadar takım için çalışmaya devam edeceğini doğruladı, ancak bu açıklama muhtemelen McLaren'ın onu çok daha erken bir tarihte elde etmeye çalışması nedeniyle iki takım arasındaki görüşmeler için sadece bir başlangıç noktası.

