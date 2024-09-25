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Formula 1

Red Bull'un F1 stratejisi başkanı Courtenay, McLaren'a katılıyor

McLaren, 2026 ve sonrası için F1'deki rakibi Red Bull'dan kilit bir ismi transfer etti.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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McLaren Formula 1 takımı, Red Bull'un baş stratejisti Will Courtenay ile yeni sportif direktörü olarak anlaştığını duyurdu.

Courtenay, Milton Keynes merkezli takıma ilk olarak 2003 yılında Jaguar çatısı altında sistem mühendisi olarak katıldı, ancak takım 2005 yılında Red Bull olunca strateji rolüne geçti.

McLaren Formula 1 takımı, Red Bull'un baş stratejisti Will Courtenay'i yeni sportif direktörü olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Courtenay, 2003 yılında Milton Keynes merkezli takıma Jaguar adı altında sistem mühendisi olarak katıldı, ancak takımın 2005'te Red Bull olmasının ardından strateji rolüne geçti.

Red Bull'da geçirdiği yirmi yıllık sürede, son 14 yıl boyunca dünya şampiyonu olan takımın yarış stratejisi başkanı olarak görev yapan Courtenay, McLaren'e pist üzerindeki yarış operasyonlarını güçlendirmek amacıyla uzun süredir yarış direktörü olan Randeep Singh'a bağlı bir pozisyonda katılacak.

Takım müdürü Andrea Stella, “Will'e McLaren'a hoş geldin demekten mutluluk duyuyoruz”

“Deneyimi, profesyonelliği ve motor sporlarına olan tutkusu onu F1 sportif fonksiyonumuzu yönetmek için ideal bir aday haline getiriyor.”

“Takım olarak yolculuğumuzda önemli bir aşamaya giriyoruz ve galibiyetler ve şampiyonluklar için mücadele etmeye devam ederken güçlü liderlik ekibimize harika bir katkı sağlayacağından eminiz.” dedi.

Courtenay'in ne zaman takım değiştireceği henüz belli değil; Britanyalı pilotun Red Bull ile 2026 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Takımın bir sözcüsü Courtenay'in o zamana kadar takım için çalışmaya devam edeceğini doğruladı, ancak bu açıklama muhtemelen McLaren'ın onu çok daha erken bir tarihte elde etmeye çalışması nedeniyle iki takım arasındaki görüşmeler için sadece bir başlangıç noktası.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, looks down the pit lane while sitting on the pit wall

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, looks down the pit lane while sitting on the pit wall

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sözcü, “Will'e Sportif Direktörlük pozisyonu teklif edildi.”

“Jaguar günlerinden bu yana takımla birlikte uzun ve başarılı bir hizmetin ardından, onun gidişini görmekten üzüntü duyuyoruz, ancak bu adımında ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz.”

“Will 2026 ortasına kadar olan sözleşmesini tamamlayarak ekibin bir parçası olmaya devam edecek.” diye açıkladı.

Courtenay, tasarım gurusu Adrian Newey'nin Mart 2025'te Aston Martin'e katılmasıyla Red Bull'dan ayrılan son üst düzey personel oldu.

Bu arada, spor müdürü Jonathan Wheatley de önümüzdeki sezondan itibaren Sauber'de takım müdürlüğü görevini üstlenecek.

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