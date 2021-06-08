Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"
Formula 1 / Azerbaycan GP Analiz

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1 Dünyası Azerbaycan'a esnek kanat tartışmalarıyla gitmişti ancak o hafta sonu herhangi bir şikayet olmadı. Bu konuda başrolde olan Red Bull, herhangi bir şikayetle karşı karşıya kalmamak için arka kanadında değişiklik yaptı.

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

Fransa GP'den itibaren FIA, arka kanat çekme testini sertleştirecek. Bu açıdan Bakü, esnek kanat kullanan takımlar için kullanabilecekleri son yarıştı.

Ancak o takımların esnek kanatları kullanabilecek olması Mercedes ve McLaren gibi takımları sinirlendirmişti. Bu takımların protesto yapabileceği söyleniyordu.

Resmi şikayet ve FIA yarış hakemlerinin kanadı kurallara aykırı bulma riski nedeniyle takımlar pek risk almamayı tercih ettiler ve bu konu pek gündeme gelmedi.

İspanya GP'nin ardından özellikle Red Bull esneyen arka kanat nedeniyle gündeme gelmişti. Red Bull, Azerbaycan'a daha keskin hatlara sahip, daha klasik bir kaşık şeklinde arka kanatla geldi ve tartışmalara izin vermedi.

Red Bull'un Bakü'ye getirdiği arka kanadın ana planyasının orta kısmı daha derin, kenarları ise daha az açığa sahipti. Bu tasarımla orta bölüm gerekli yere basma gücünü üretirken, kenar bölümleri daha az açılı olduğu için düzlükte hızın korunmasını sağlıyor.

Kenar bölümlerinin düzlükte daha az sürüklenmeye sahip olması için Red Bull, arka kanat kenar plakalarında da bunu destekleyecek değişiklikler yaptı. Bu kapsamda kenar plakasının üst arka kısmındaki basamaklar, panjur şeklindeki kanatçıklar ve yukarı yönlü yüzey kanatçıkları kaldırıldı ve onun yerine daha düz ve geleneksel bir kenar plakası kullanıldı.

Takım ayrıca düzlük hızı için aracın dengesinden biraz fedakarlık yaptı ve bunun için Gurney kanatçıklarını kullanmadı. Spa 2020 çiziminde Gurney kanatçıkları bulunuyor.

Pilotlar için ayrı taktikler

Pilotların pistlerdeki zorluklara verdikleri tepkileri görmek her zaman büyüleyicidir. Her pilot, kendi ihtiyacına göre ayarlarda ve aerodinamik yapıda farklı yön tercih edebilir.

Sergio Perez ve Max Verstappen'in araçlarının arka kanatlarında neredeyse görülemeyecek kadar küçük bir değişiklik vardı. Max'in tercihinde kanadın kenar kısmı, düzlükte daha hızlı olmasına yardımcı olacak şekilde biraz daha fazla ince tutulmuştu.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W12 rear wing, Azerbaijan Grand Prix
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W12 rear wing, Azerbaijan Grand Prix

Mercedes pilotları da Bakü'de farklı arka kanatlarla yarıştılar. Red Bull'a göre iki pilotun arka kanadı arasında belirgin konsept farkı olduğunu söyleyebiliriz.

Cuma günü performans olarak geride olduklarını gören Hamilton, daha düşük yere basma gücüne sahip, dolayısıyla düzlükte daha hızlı olmasına yardımcı olacak arka kanadı seçti. O arka kanatta tek destek kolu yer alıyordu. Bottas'ın aracında ise çift destek kollu yüksek yere basma gücü üreten kanat vardı.

Bu, Mercedes için sıra dışı bir hareket değil. Takımın pilotları Portekiz GP'de de Red Bull'u mağlup edebilmek için farklı tercihlerde bulunmuşlardı.

Düşük yere basma gücü üreten arka kanat, Hamilton'a düzlükte avantaj sağladı ancak Hamilton, pistin orta bölümünde takım arkadaşına göre dezavantajlıydı.

Bottas, lastiklerini çalıştırmakta, doğru sıcaklık aralığına getirmekte zorlandığı için performans olarak geride kaldı.

Ferrari SF21 rear wing FP1, Azerbaijan Grand Prix
Ferrari SF21 rear wing qualification and race, Azerbaijan Grand Prix

Arka kanat mücadelesi Ferrari'ye de taşındı. Ferrari, cuma günü orta yere basma gücü üreten kaşık şeklinde orta kısma sahip arka kanatla başladı ancak cumartesi gününden itibaren daha geleneksel daha az yere basma gücü üreten tasarıma geçiş yaptı.

Bu değişiklik sayesinde Charles Leclerc, bir kez daha pole pozisyonunu aldı ancak Monakolu pilot yarış ilerledikçe gerilemekten kurtulamadı.

Red Bull'un aksine onların düşük yere basma gücü üreten arka kanadının kenar plakasındaki yere basma gücü üretmeye yardımcı olacak parçalar kaldırılmamıştı. Yani kanadın kenar kısmında hala girdap üreten çözümler yer aldı.

Aston Martin Racing AMR21 yeni halo kanatçıkları

Aston Martin Racing AMR21 yeni halo kanatçıkları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin, Azerbaycan GP'de aracında birkaç küçük değişiklik yaptı ve güncellemeler ilk olarak yine Lance Stroll'ün aracına eklendi.

Bu değişiklikler büyük ölçüde kokpit etrafındaydı. Halo üzerinde yer alan bumerang kanat kaldırıldı ve onun yerine hava akımını iyileştirmek için iki yana küçük kanatçıklar eklendi.

Bunun dışında Mercedes'tekine benzer şekilde dikiz aynalarının bağlantıları hava akımını aşağıya yönlendirmeye yardımcı olacak girdaplar üretmesi için tırtıklı hale getirildi.

Williams FW43B bargeboard detay

Williams FW43B bargeboard detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Williamz, Azerbaycan GP'de bargeboard bölümünde güncelleme yaptı. Ancak güncellemeden sadece bir set hazırlayabildiği için güncellemeyi sadece George Russell'ın aracına ekledi.

Bargeboarddaki ana değişiklik McLaren'ın geçen senenin sonuna doğru yaptığı tasarıma benziyor. Ana dikey bargeboard elemanını ve üst bumerangı çerçeveleyen iki tane C şekilli kanat eklendi.

paylaşım
yorumlar
Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"

Önceki haber

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Takımlar Red Bull Racing
Editör Giorgi Piola

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?

6s
2
Formula 1

Mercedes'in "sihirli düğmesi" tam olarak nedir, ne işe yarar?

22s
3
Formula 1

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"

2s
4
Formula 1

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

1s
5
Formula 1

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"

4s
Son Haberler
Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı
F1

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

1s
Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"
F1

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"

1s
Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor"
F1

Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor"

2s
Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"
F1

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"

2s
Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"
F1

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"

3s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
9s

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
23s

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daha fazlası
Giorgi Piola
Azerbaycan GP hafta sonu, esnek kanat tartışmalarıyla geçecek Azerbaycan GP
Formula 1

Azerbaycan GP hafta sonu, esnek kanat tartışmalarıyla geçecek

Azerbaycan GP: Bakü'den en son teknik kareler Azerbaycan GP
Formula 1

Azerbaycan GP: Bakü'den en son teknik kareler

Red Bull'un takımları, 2021'de neden tamamen ters bir yol takip ettiler?
Formula 1

Red Bull'un takımları, 2021'de neden tamamen ters bir yol takip ettiler?

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Berger: “Wolff ve Marko arasındaki gerilim, şu an F1’in tam olarak ihtiyacı olan şey” Azerbaycan GP
Formula 1

Berger: “Wolff ve Marko arasındaki gerilim, şu an F1’in tam olarak ihtiyacı olan şey”

Takım arkadaşı mücadeleleri: Azerbaycan GP Azerbaycan GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Azerbaycan GP

Perez "en iyi cuma gününün" ardından nihayet Red Bull RB16B'yi anlıyor Azerbaycan GP
Formula 1

Perez "en iyi cuma gününün" ardından nihayet Red Bull RB16B'yi anlıyor

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes'in "sihirli düğmesi" tam olarak nedir, ne işe yarar?
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in "sihirli düğmesi" tam olarak nedir, ne işe yarar?

Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"
Formula 1 Formula 1

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"

Son Haberler

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"

Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor"

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.