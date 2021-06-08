Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

Fransa GP'den itibaren FIA, arka kanat çekme testini sertleştirecek. Bu açıdan Bakü, esnek kanat kullanan takımlar için kullanabilecekleri son yarıştı.

Ancak o takımların esnek kanatları kullanabilecek olması Mercedes ve McLaren gibi takımları sinirlendirmişti. Bu takımların protesto yapabileceği söyleniyordu.

Resmi şikayet ve FIA yarış hakemlerinin kanadı kurallara aykırı bulma riski nedeniyle takımlar pek risk almamayı tercih ettiler ve bu konu pek gündeme gelmedi.

İspanya GP'nin ardından özellikle Red Bull esneyen arka kanat nedeniyle gündeme gelmişti. Red Bull, Azerbaycan'a daha keskin hatlara sahip, daha klasik bir kaşık şeklinde arka kanatla geldi ve tartışmalara izin vermedi.

Red Bull'un Bakü'ye getirdiği arka kanadın ana planyasının orta kısmı daha derin, kenarları ise daha az açığa sahipti. Bu tasarımla orta bölüm gerekli yere basma gücünü üretirken, kenar bölümleri daha az açılı olduğu için düzlükte hızın korunmasını sağlıyor.

Kenar bölümlerinin düzlükte daha az sürüklenmeye sahip olması için Red Bull, arka kanat kenar plakalarında da bunu destekleyecek değişiklikler yaptı. Bu kapsamda kenar plakasının üst arka kısmındaki basamaklar, panjur şeklindeki kanatçıklar ve yukarı yönlü yüzey kanatçıkları kaldırıldı ve onun yerine daha düz ve geleneksel bir kenar plakası kullanıldı.

Takım ayrıca düzlük hızı için aracın dengesinden biraz fedakarlık yaptı ve bunun için Gurney kanatçıklarını kullanmadı. Spa 2020 çiziminde Gurney kanatçıkları bulunuyor.

Pilotlar için ayrı taktikler

Pilotların pistlerdeki zorluklara verdikleri tepkileri görmek her zaman büyüleyicidir. Her pilot, kendi ihtiyacına göre ayarlarda ve aerodinamik yapıda farklı yön tercih edebilir.

Sergio Perez ve Max Verstappen'in araçlarının arka kanatlarında neredeyse görülemeyecek kadar küçük bir değişiklik vardı. Max'in tercihinde kanadın kenar kısmı, düzlükte daha hızlı olmasına yardımcı olacak şekilde biraz daha fazla ince tutulmuştu.

Mercedes pilotları da Bakü'de farklı arka kanatlarla yarıştılar. Red Bull'a göre iki pilotun arka kanadı arasında belirgin konsept farkı olduğunu söyleyebiliriz.

Cuma günü performans olarak geride olduklarını gören Hamilton, daha düşük yere basma gücüne sahip, dolayısıyla düzlükte daha hızlı olmasına yardımcı olacak arka kanadı seçti. O arka kanatta tek destek kolu yer alıyordu. Bottas'ın aracında ise çift destek kollu yüksek yere basma gücü üreten kanat vardı.

Bu, Mercedes için sıra dışı bir hareket değil. Takımın pilotları Portekiz GP'de de Red Bull'u mağlup edebilmek için farklı tercihlerde bulunmuşlardı.

Düşük yere basma gücü üreten arka kanat, Hamilton'a düzlükte avantaj sağladı ancak Hamilton, pistin orta bölümünde takım arkadaşına göre dezavantajlıydı.

Bottas, lastiklerini çalıştırmakta, doğru sıcaklık aralığına getirmekte zorlandığı için performans olarak geride kaldı.

Arka kanat mücadelesi Ferrari'ye de taşındı. Ferrari, cuma günü orta yere basma gücü üreten kaşık şeklinde orta kısma sahip arka kanatla başladı ancak cumartesi gününden itibaren daha geleneksel daha az yere basma gücü üreten tasarıma geçiş yaptı.

Bu değişiklik sayesinde Charles Leclerc, bir kez daha pole pozisyonunu aldı ancak Monakolu pilot yarış ilerledikçe gerilemekten kurtulamadı.

Red Bull'un aksine onların düşük yere basma gücü üreten arka kanadının kenar plakasındaki yere basma gücü üretmeye yardımcı olacak parçalar kaldırılmamıştı. Yani kanadın kenar kısmında hala girdap üreten çözümler yer aldı.

Aston Martin Racing AMR21 yeni halo kanatçıkları Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin, Azerbaycan GP'de aracında birkaç küçük değişiklik yaptı ve güncellemeler ilk olarak yine Lance Stroll'ün aracına eklendi.

Bu değişiklikler büyük ölçüde kokpit etrafındaydı. Halo üzerinde yer alan bumerang kanat kaldırıldı ve onun yerine hava akımını iyileştirmek için iki yana küçük kanatçıklar eklendi.

Bunun dışında Mercedes'tekine benzer şekilde dikiz aynalarının bağlantıları hava akımını aşağıya yönlendirmeye yardımcı olacak girdaplar üretmesi için tırtıklı hale getirildi.

Williams FW43B bargeboard detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Williamz, Azerbaycan GP'de bargeboard bölümünde güncelleme yaptı. Ancak güncellemeden sadece bir set hazırlayabildiği için güncellemeyi sadece George Russell'ın aracına ekledi.

Bargeboarddaki ana değişiklik McLaren'ın geçen senenin sonuna doğru yaptığı tasarıma benziyor. Ana dikey bargeboard elemanını ve üst bumerangı çerçeveleyen iki tane C şekilli kanat eklendi.