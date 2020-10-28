“Red Bull’un esas sorunu ikinci sürücüsünde değil, aracında olabilir"

Bu, Verstappen’in takım arkadaşlarının kendisiyle performans farkını kapatamadıkları için ilk defa düşürülmeleri olmayacak.

Geçen sene Pierre Gasly Hollandalı pilota yetişmekte zorlandığı için 2. takıma düşürülmüştü ve bu sene de aynı problemi Alex Albon yaşıyor.

Verstappen’in 9 podyumu ve 162 puanı varken (70. Yıl Grand Prix’sinde bir galibiyet de dahil olmak üzere), Albon’un sadece 1 podyumu ve 64 puanı var.

Red Bull neredeyse her hafta medyaya Albon’la devam edeceklerini söylese de bakış açıları son birkaç haftadır değişmiş durumda.

Red Bull takım patronu Christian Horner sürücü pazarına bakmanın ‘görevi’ olduğunu söylerken Verstappen’in gelecek seneki takım arkadaşının Nico Hülkenberg ya da Sergio Perezolması bekleniyor.

Sorulması gereken soru ise sürücü değişikliği sayesinde acaba Red Bull 2 araçlık bir takıma mı dönüşecek? Mika Hakkinen’in bu konuda kuşkuları var.

Fin pilota göre Red Bull tamamen Verstappen’e göre bir araç tasarladığı için Hollandalı pilot gibi sürmeyen her takım arkadaşı araçtan performans çıkarmada zorlanacak.

Unibet köşe yazısında Hakkinen, “Red Bull bir çok yarışta tek araçlık bir takım olarak zorlanıyor, yine Alex Albon için zor geçen bir yarış izledik, takım arkadaşının 1 tur gerisinde yarışı bitirdi.”

“Bu alışıldık bir şey değil çünkü kendinden önceki Pierre Gasly gibi Alex’in de yetenekli bir pilot olduğu açıkça görülüyor. Fakat yine de ikinci Red Bull’u sürmek bir problem.”

“Eminim Christian Horner da yakın zamanda bir çözüm bulmaları gerektiğinin farkındadır.”

“Çok fazla Verstappen odaklı bir araç düzeni yapmak bir problem olabilir. Pierre Gasly’nin alt takıma yeniden geçtikten sonra ne kadar rekabetçi olduğunu görebiliyorsunuz.” dedi.

Red Bull’a göre Albon’un kendini kanıtlaması için sadece Imola yarışı kaldı. Fakat Portekiz Grand Prix’sinde Verstappen’den tur yedikten sonra uzman yorumculara göre Taylandlı pilotun takımla işi bitmiş.

BBC Five Live’ın Chequered Flag podcastinde Jolyon Palmer, “Gerçekten zor bir yarıştı. Takım arkadaşından tur yedi. Baskıyı omuzlarında hissettiğinde şu ana kadarki en zor geçen hafta sonunu geçirdi... Kolayca Red Bull’da geçirdiği en kötü yarışıydı diyebilirim. Çok kötü zamanlanmış gibiydi.”

“Takımdaki süresinin dolduğunu düşünüyorum. Red Bull zarar görmüş bir araç tabanı, hasarlı bir araç ya da sürüşü için başka bir mücbir sebep bulmadıkça doğrusu Albon’un tabutuna çakılan son çivinin bu olduğunu düşünüyorum.” dedi.