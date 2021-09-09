Red Bull'un en son taban güncellemesinin arkasında ne var?

Takımın odaklandığı kilit noktalardan birisi tabandı. Bildiğiniz üzere bu sezon öncesinde tabanda yapılan değişikliklerin ardından bu bölge önemli bir hal aldı ve takımların güncellemeleri genel olarak bu bölümde oluyor.

Takım Belçika GP hafta sonunda, Z şeklindeki kesiğin hemen yanına büyük bir parça eklemişti. Bu parçanın uç kısmı cesur bir şekilde kırpılıp kıvrımlaştırılırken arkasına bir parça daha eklendi.

Bu değişikliklerin yanında tabanın kesik kısmında da küçük bir değişiklik yapıldı. Takım tüm bu güncellemelerle Mercedes'in önünde kalmayı hedefliyor.

Gelin Red Bull'un tabanda yaptığı güncellemelere yakından bakalım

2020

Red Bull Racing RB16 taban detay Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull, yeni kurallar tam olarak hayata geçmeden önce geçen sene tabanın ilk versiyonunu deneyen takımlardan birisiydi. Geçen seneki antrenman seanslarında RB16'ya bu seneki kurallara göre hazırlanmış, arka bölümü üçgen şeklinde kırpılmış taban takıldı. Bu, Red Bull'un bu seneki çalışmalarına temel sağladı.

Sezon öncesi

Red Bull Racing RB16B taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Yukarıdaki resimde yer alan ilk taban, sezon öncesi testlerde kullanıldı ve geçen seneki antrenman seanslarında kullanılan tabana çok benziyordu. Bu tabanın arka kısmı, klasik bir şekilde kırpılmıştı ve arka lastik öncesine kıvrımlı bir parça eklendi. (Spec 1)

Takım bu tasarımı hızlı bir şekilde güncelledi ve aynı günün öğleden sonraki bölümünde Z şeklinde kesikli ilk tabanına geçiş yaptı (Spec 2).

Bu tasarımda da çok uzun zaman geçmeden Red Bull, aynı tasarımın arka tarafına iki kanatçık ekledi.

Red Bull Racing RB16B taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull daha sonra kıvrımlı kanadın önüne ve kesik bölüme odaklandı ve Portekiz GP'de bu bölümdeki kanatçıklarda güncelleme yapıldı. Kesik bölgede yer alan kanatçık öncesinde, tabanın kıyısı boyunca uzanan kanatçıklar uzatılarak kesikteki büyük kanatçıkla birleştirildi (iç resim).

Red Bull Racing RB16B yeni tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, Britanya GP hafta sonunda bu bölüme basamaklı kanat dizisi ekledi. Bu kanat dizisi, arka lastiklere doğru giden hava akımı bölgesi için bir ağız görevi görüyor.

Peki Red Bull böylece bu sezon tabanını son kez mi güncellemiş oldu? Her zaman mevcut tasarımı optimize etmenin çeşitli yolları vardır ancak artık herkes 2022'ye odaklandığı için şu ana kadar gördüğümüz tarzda büyük güncellemeler görmemiz pek mümkün görünmüyor.

Aston Martin'in eskiye dönüşü

Aston Martin AMR21 taban güncellemesi Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull cephaneliğine yeni silahlar eklerken, Aston Martin ise cephaneliğindeki silahlardan bazılarını çıkardı.

Sezon öncesi testlerden itibaren tabanda yer alan üçlü kanatçık dizisi (iç resim) Britanya GP'de tabandan kaldırılırken, yarım ay şeklindeki kanatçık dizisi tabanda tutuldu.

Yine de Red Bull gibi Aston Martin de bu sene yaşadığı sıkıntıların ardından tabanını yoğun bir şekilde güncelleyen takımlardan oldu. Takım, düşük eğim felsefesine sahip aracıyla yeni kurallardan en çok etkilenen ekipti ve bu durumu düzeltmek için güncellemeler getirdi.

Aston Martin AMR21 taban gelişimi Fotoğraf: Giorgio Piola

Gridde tabanda en büyük kesiğe sahip olan takım Aston Martin. Bunun sonucunda arka tekerleğin ön bölümüne denk gelen kısımda türbülansı azaltmak için çok fazla parça kullanılıyor.

Arka tekerleğe ve difüzöre giden hava akımını optimize etmek için en çok tabanın arka tekerlek öncesinde yer alan kısmındaki parçalar güncellendi. Tabanın en arka köşesinde yer alan 6 kanatçığın üstü kapatılırken öncesine de bir flap eklendi.

Daha sonra Portekiz'de bu kanat dizisi ile iç tarafta ter alan iki kanatçık arasına (kırmızı ok) r şeklinde kanatçık eklendi.