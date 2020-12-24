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Red Bull'un en başarılı ve başarısız sürücüleri

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Red Bull'un en başarılı ve başarısız sürücüleri
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2005'ten bu yana sporda yer alan Red Bull, şimdiye kadar toplamda 12 sürücüyle yarıştı ve en başarılı isim elbette Sebastian Vettel oldu.

Red Bull, gelecek yıl Formula 1'deki 17. sezonunu geçirecek ve geride kalan 16 yıllık süreçte 11 farklı pilotla yarıştı. Sergio Perez, 12. farklı pilot olacak ve aynı zamanda Mark Webber'den bu yana ilk kez Red Bull sürücü programında yer almayan bir isim Red Bull koltuğuna geçecek.

Sizin için Red Bull'la yarışan 11 ismi derledik.

Not: En hızlı tur puanları hariç tüm puanlar mevcut sisteme göre yeniden hesaplanmıştır.

2005-20 arası Red Bull'da yarışan pilotlar:

Robert Dornbos, 3 yarış, puan yok

Robert Dornbos, 3 yarış, puan yok
1/11

Fotoğraf: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

Hollandalı pilot, 2006 sezonunun son üç yarışında Christian Klien'in yerini aldı ancak pek de etkileyici bir performans sergileyemedi.

Vitantonio Liuzzi, 4 yarış, yarış başına ortalama 2 puan

Vitantonio Liuzzi, 4 yarış, yarış başına ortalama 2 puan
2/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

İtalyan pilot, 2005 yılında Christian Klien ile beraber dönüşümlü olarak Red Bull'da yer aldı ve toplamda dört yarışa katıldı. Ancak harika bir izlenim bırakmadı ve ertesi sezon için Toro Rosso'ya gönderildi. İtalyan sürücü sadece bir kez ilk ona girdi.

Christian Klien, 28 yarış, yarış başına ortalama 2 puan

Christian Klien, 28 yarış, yarış başına ortalama 2 puan
3/11

Fotoğraf: Red Bull Racing

Klien, iki sezon ve toplam 28 yarışta Red Bull için mücadele etti. En büyük başarısı 2005 Çin Grand Prix'sindeki beşinciliği oldu.

Pierre Gasly, 12 yarış, yarış başına ortalama 5 puan

Pierre Gasly, 12 yarış, yarış başına ortalama 5 puan
4/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo'nun koltuğuna geçen Gasly, 12 yarışta Red Bull için mücadele etti ve hiç podyuma çıkamadı.

David Coulthard, 71 yarış, 2 podyum, yarış başına ortalama 3 puan

David Coulthard, 71 yarış, 2 podyum, yarış başına ortalama 3 puan
5/11

Fotoğraf: Getty Images

İngiliz pilotun listede bu kadar geride kalmasının sebebi, Red Bull için yarıştığı dönem gibi görünüyor. Çünkü 200'lerin ortalarında takıma önemli başarılar getiren tek isim Coulthard'dı. Coulthard, Red Bull'un F1'deki ilk puanını ve podyumunu aldı. Araç izin verseydi, muhtemelen ilk galibiyeti de o olacaktı.

Daniil Kvyat, 21 yarış, 2 podyum, yarış başına ortalama 6 puan

Daniil Kvyat, 21 yarış, 2 podyum, yarış başına ortalama 6 puan
6/11

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Coulthard gibi Rus pilot da Red Bull'la yarıştığı dönemden ötürü şanssızdı. Çünkü Red Bull, Kvyat'ın tam sezon yarıştığı 2015 yılında 2008'den sonraki en kötü sezonu geçirdi. 2016'da da sadece üç yarışa katılabildi.

Yine de Rus pilot, Avusturyalı ekiple birkaç podyum kazanmayı başardı ve ilk yılında Ricciardo'yu puan olarak geçti.

Alex Albon, 26 yarış, 2 podyum, yarış başına ortalama 7 puan

Alex Albon, 26 yarış, 2 podyum, yarış başına ortalama 7 puan
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Fotoğraf: FIA Pool

Red Bull'dan gönderilen Albon, Kvyat'tan biraz daha fazla puan aldı. Albon, 1.5 yıllık süreçte iki podyum almayı başardı. Ancak bu performans, takımda kalması için yeterli olmadı.

Mark Webber, 129 yarış, 9 galibiyet, 41 podyum, yarış başına ortalama 9 puan

Mark Webber, 129 yarış, 9 galibiyet, 41 podyum, yarış başına ortalama 9 puan
8/11

Fotoğraf: Sutton Images

Webber, aslında Red Bull'un altın çağında yarışan isimdi. Takım, Webber'in ekipte kaldığı süreçte önemli başarılar elde etti. Avustralyalı pilot, Sebastian Vettel'in aksine hiç şampiyon olamasa da, 2010'da, son yarışa kadar şampiyonluk savaşı verdi.

O yılın ardından takım içerisinde "2 numara" haline gelen Webber, zaman zaman galibiyet alsa da, Vettel'in çok gerisinde kaldı.

Daniel Riccardo, 100 yarış, 7 galibiyet, 29 podyum, yarış başına ortalama 10 puan

Daniel Riccardo, 100 yarış, 7 galibiyet, 29 podyum, yarış başına ortalama 10 puan
9/11

Fotoğraf: Sutton Images

Ricciardo, Webber'ın yerine Red Bull'a geldi ve ilk yıl vatandaşının başarısız olduğu şeyi yaptı: Sebastian Vettel'i yendi. Ricciardo, takımla ilk yılında üç galibiyet almayı başardı ve sonraki yıllarda da yeteneğini gösterdi. 2018'in ardında da takımdan ayrıldı.

Max Verstappen, 96 yarış, 10 galibiyet, 42 podyum, yarış başına ortalama 11 puan

Max Verstappen, 96 yarış, 10 galibiyet, 42 podyum, yarış başına ortalama 11 puan
10/11

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, 2016'da Kvyat'ın yerine Red Bull'a gelen isimdi ve yıllar ilerledikçe takımın ana pilotu haline geldi. Her geçen yıl istikrarını artıran Hollandalı pilot, şu anda Red Bull tarihinin en iyi ikinci pilotu konumunda yer alıyor.

Sebastian Vettel, 113 yarış, 38 galibiyet, 65 podyum, 4 şampiyonluk, yarış başına ortalama 15 puan

Sebastian Vettel, 113 yarış, 38 galibiyet, 65 podyum, 4 şampiyonluk, yarış başına ortalama 15 puan
11/11

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian, şimdiye kadar Red Bull'la şampiyonluk yaşayan tek isim konumunda yer alıyor. Haliyle şu anda takımla en çok yarış kazanan, en çok podyuma çıkan ve en çok pole alan isim konumunda.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon , Christian Klien , Daniel Ricciardo , Daniil Kvyat , David Coulthard , Mark Webber , Max Verstappen , Pierre Gasly , Robert Doornbos , Sebastian Vettel , Vitantonio Liuzzi
Takımlar Red Bull Racing
Editör Иван Матушкин

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