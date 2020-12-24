Red Bull'un en başarılı ve başarısız sürücüleri
2005'ten bu yana sporda yer alan Red Bull, şimdiye kadar toplamda 12 sürücüyle yarıştı ve en başarılı isim elbette Sebastian Vettel oldu.
Red Bull, gelecek yıl Formula 1'deki 17. sezonunu geçirecek ve geride kalan 16 yıllık süreçte 11 farklı pilotla yarıştı. Sergio Perez, 12. farklı pilot olacak ve aynı zamanda Mark Webber'den bu yana ilk kez Red Bull sürücü programında yer almayan bir isim Red Bull koltuğuna geçecek.
Sizin için Red Bull'la yarışan 11 ismi derledik.
Not: En hızlı tur puanları hariç tüm puanlar mevcut sisteme göre yeniden hesaplanmıştır.
2005-20 arası Red Bull'da yarışan pilotlar:
Robert Dornbos, 3 yarış, puan yok
Fotoğraf: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH
Vitantonio Liuzzi, 4 yarış, yarış başına ortalama 2 puan
Fotoğraf: Red Bull Racing
Christian Klien, 28 yarış, yarış başına ortalama 2 puan
Fotoğraf: Red Bull Racing
Pierre Gasly, 12 yarış, yarış başına ortalama 5 puan
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
David Coulthard, 71 yarış, 2 podyum, yarış başına ortalama 3 puan
Fotoğraf: Getty Images
Daniil Kvyat, 21 yarış, 2 podyum, yarış başına ortalama 6 puan
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Coulthard gibi Rus pilot da Red Bull'la yarıştığı dönemden ötürü şanssızdı. Çünkü Red Bull, Kvyat'ın tam sezon yarıştığı 2015 yılında 2008'den sonraki en kötü sezonu geçirdi. 2016'da da sadece üç yarışa katılabildi.
Yine de Rus pilot, Avusturyalı ekiple birkaç podyum kazanmayı başardı ve ilk yılında Ricciardo'yu puan olarak geçti.
Alex Albon, 26 yarış, 2 podyum, yarış başına ortalama 7 puan
Fotoğraf: FIA Pool
Red Bull'dan gönderilen Albon, Kvyat'tan biraz daha fazla puan aldı. Albon, 1.5 yıllık süreçte iki podyum almayı başardı. Ancak bu performans, takımda kalması için yeterli olmadı.
Mark Webber, 129 yarış, 9 galibiyet, 41 podyum, yarış başına ortalama 9 puan
Fotoğraf: Sutton Images
Webber, aslında Red Bull'un altın çağında yarışan isimdi. Takım, Webber'in ekipte kaldığı süreçte önemli başarılar elde etti. Avustralyalı pilot, Sebastian Vettel'in aksine hiç şampiyon olamasa da, 2010'da, son yarışa kadar şampiyonluk savaşı verdi.
O yılın ardından takım içerisinde "2 numara" haline gelen Webber, zaman zaman galibiyet alsa da, Vettel'in çok gerisinde kaldı.
Daniel Riccardo, 100 yarış, 7 galibiyet, 29 podyum, yarış başına ortalama 10 puan
Fotoğraf: Sutton Images
Ricciardo, Webber'ın yerine Red Bull'a geldi ve ilk yıl vatandaşının başarısız olduğu şeyi yaptı: Sebastian Vettel'i yendi. Ricciardo, takımla ilk yılında üç galibiyet almayı başardı ve sonraki yıllarda da yeteneğini gösterdi. 2018'in ardında da takımdan ayrıldı.
Max Verstappen, 96 yarış, 10 galibiyet, 42 podyum, yarış başına ortalama 11 puan
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, 2016'da Kvyat'ın yerine Red Bull'a gelen isimdi ve yıllar ilerledikçe takımın ana pilotu haline geldi. Her geçen yıl istikrarını artıran Hollandalı pilot, şu anda Red Bull tarihinin en iyi ikinci pilotu konumunda yer alıyor.
Sebastian Vettel, 113 yarış, 38 galibiyet, 65 podyum, 4 şampiyonluk, yarış başına ortalama 15 puan
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian, şimdiye kadar Red Bull'la şampiyonluk yaşayan tek isim konumunda yer alıyor. Haliyle şu anda takımla en çok yarış kazanan, en çok podyuma çıkan ve en çok pole alan isim konumunda.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Alexander Albon , Christian Klien , Daniel Ricciardo , Daniil Kvyat , David Coulthard , Mark Webber , Max Verstappen , Pierre Gasly , Robert Doornbos , Sebastian Vettel , Vitantonio Liuzzi
|Takımlar
|Red Bull Racing
|Editör
|Иван Матушкин