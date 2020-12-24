Red Bull'un en başarılı ve başarısız sürücüleri

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Coulthard gibi Rus pilot da Red Bull'la yarıştığı dönemden ötürü şanssızdı. Çünkü Red Bull, Kvyat'ın tam sezon yarıştığı 2015 yılında 2008'den sonraki en kötü sezonu geçirdi. 2016'da da sadece üç yarışa katılabildi.

Yine de Rus pilot, Avusturyalı ekiple birkaç podyum kazanmayı başardı ve ilk yılında Ricciardo'yu puan olarak geçti.