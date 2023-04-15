Red Bull'un dominasyonu, neden sadece aerodinamisine bağlı değil?

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Rakipleri, Red Bull'un 2023'teki aracı gibi baskın bir otomobil üretmek için yaptıklarının temeline inmeye çalışırken, böylesine istikrarlı bir platforma sahip olmanın getirdiği kazanımlara daha fazla odaklanıldı.

RB19, mükemmel bir verimlilik ve güçlü bir DRS ile iyi seviyelerde yere basma gücü üretirken, gözden kaçırılmaması gereken bir husus, aracın virajlarda sürüşünü sürdürme şeklidir.

Red Bull'un dalgalanma, taban altındaki tahta plakaya zarar verme veya virajları dönerken taviz verme riski olmadan maksimum yere basma gücü için diğerlerinden daha fazla yere daha yakın çalışabilmesinin, aracın akıllı mekanik özelliklerine ve süspansiyon sistemlerine bağlı olduğuna dair artan bir inanç var.

Bu özellikten elde edilen performans kazanımlarının yanı sıra, tur boyunca sahip olunan istikrarlı sürüş, pilotun aracın frenleme, viraj alma ve hızlanma sırasında nasıl davranacağına dair güvenini artırmasına yardımcı oluyor. Bu durum, Max Verstappen ve Sergio Perez'in daha fazla zorlayabilmesini sağlıyor.

Monaghan, RB19'u bu kadar güçlü kılmak için bir araya gelen aerodinamiğin ötesinde birçok yönünün olduğunu söylüyor.

Motorsport tarafından sürüşün ve tutarlı platformun bir bütün olarak paket için ne kadar önemli olduğu sorulduğunda Monaghan, "Bu, katkıda bulunan bir faktör ancak tüm bu yönleri değerlendirmeniz gerekiyor."

"Aracın performansında önemli bir oyuncu ancak diğer yönlerle birleşmesi gerekiyor."

"Aero haritanız nasıl gelişirse gelişsin, pistte bu şekilde çalışabilmelisiniz ve bu, pistte uygulanabilir bir teklif olmalıdır."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Aynı şekilde, iyi bir şekilde yerleştirilmiş bir motora ihtiyacınız var. Ancak bu şekilde motorun yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Ve pilotunuza kontrol edebileceği bir platform vermemiz gerekiyor. Yani, birçok öğenin karmaşık bir birleşimi."

"Bunun tek yönlü olduğunu söyleyemem ama kesinlikle çok etkili ve her şeyi buna göre değerlendiriyorsunuz."

"Ancak tüm bu yönler bir araya gelerek sizi gridin önüne ya da öne yakın bir yere yerleştiriyor. İşte bu yüzden bulunduğumuz yerde çok ayrıcalıklıyız." dedi.

Geçen yıl F1'in zemin etkili araçları devreye girdiğinden beri, takımlar dalgalanma sorunundan muzdarip olmaya başlamadan önce ne kadar alçaktan ve sert sürüş yapmaya cesaret edebileceklerini hesaplama konusunda bir denge bulmayla karşı karşıya kaldılar.

Mercedes, 2022'de aracı en yüksek yere basma gücünü yere çok yakınken üretmesinin bedelini ödedi. Takım o şekilde sürüş yapmaya çalıştığında, dalgalanmadan çok fazla etkileniyordu.

Bu yıl ise takım, diğer yönde çok fazla ileri gitti ve aracı çok yüksekte çalıştırarak yeterli yere basma gücünü üretemediğini gördü.

Aston Martin F1 takımının performans direktörü Tom McCullough, bu mevcut kurallarla iyi bir tur süresi elde etmek için sağlam sürüşün şart olduğunu kabul etti.

McCullough, "Bence bu zemin etkili araçlarla dengeli bir aerodinamik platforma sahip olmak, dalgalanma referansı açısından çok önemli. Bir araçla ne elde edeceğimizi ve taviz vermek zorunda olmadığımızı bildiğimizde, pistteki işimiz çok daha kolay oluyor."

"Geçen yıl, sadece dalgalanma sorunlarına yardımcı olmak için belirli koşullarda aracı sıkıntıya sokan pek çok şey yapıyorduk. Bunlar sönümlemeyi, tüm yay oranlarını ve tüm bu tür şeyleri içeriyordu. Neyse ki şimdi bu tür şeyleri çok daha az yapıyoruz." dedi.

Aston Martin performance director Tom McCullough suggests the AMR23 operates on a solid base Photo by: Glenn Dunbar

Daha basit süspansiyon kuralları

Red Bull'un süspansiyonlarda uyguladığı zekice fikirlerin odak noktası merak uyandırıyor çünkü burası, eşit şartlar olduğuna inanılan bir alandı.

2022 için kural revizyonunun bir parçası olarak süspansiyon sistemleri çok daha basit hale getirildi, böylece takımların işleri istedikleri gibi yapmak için ellerinde daha az araç vardı.

McCullough, bunun aracı doğru aralıkta çalıştırmayı zorlaştırdığını söyledi.

McCullough, "Aero haritası her zaman aracı belirli şekillerde konumlandırmanızı isteyecektir ve her zaman düşük hızdan yüksek hıza geçiş ve işin sürüklenme yönünden ne istediğiniz gibi tavizler vardır."

"Geçen yılki araç bu açıdan oldukça zorlayıcıydı, bu yılki araç biraz daha kolay. Ama yine de, araçta sahip olduğumuz tüm sistemler ve oradaki kurallarla, önceki nesil araçların bu açıdan daha kolay olduğunu düşünüyorum."

"Artık hepsi çok daha basit ve daha pasif, bu nedenle genel olarak optimize etmek o kadar kolay değil." dedi.

Williams araç performansı başkanı Dave Robson, takımların süspansiyonla yapabileceklerinin yeni sınırlarının aero konseptleri etkilediğini söyledi.

Robson, "Yönetmelikler, özellikle süspansiyonlarla ilgili olarak ne yapmanıza izin verildiğiyle ilgili, eskisine göre çok daha sıkı. Bu sadece daha önce zemin etkili araçlara sahip olduğumuz zamana değil, hatta beş veya 10 yıl öncesine kıyasla öyle."

"Süspansiyon düzeniyle alakalı çok daha az çalışma yapmamıza izin verildi ve bu da bazı istenmeyen aerodinamik özelliklerin ayarlanmasını biraz daha zor hale getiriyor."

“Aslında hangi noktada, 'peki, kurallar hassasiyeti etkisiz hale getirmeme izin vermiyor, bu yüzden onu yeniden tasarlamam gerekiyor.' diyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu, aero konseptine geri dönmek ve 'İstediğimiz özellikleri elde etmek için biraz yere basma gücünden vazgeçeceğiz' demek anlamına geliyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull'un kış dönemi kazançları

Red Bull'un rakipleri, takımın diğerlerinden çok daha önde olan bir aracı nasıl yarattığına dair soruların peşine düşerken, takımın kendisi geçen yıla göre dramatik bir şey yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmiyor.

Red Bull'un kış boyunca büyük bir kazanç elde ettiğini hissedip hissetmediği sorusuna Monaghan, "Öyle büyük bir adım atmış gibi görünmüyoruz."

"İlk teste veya ilk yarışa yaklaşırken, istediğimiz kadar rekabetçi olup olmadığımız konusunda gerçek bir endişemiz vardı. Ama Milton Keynes'deki tüm parlak insanlarla, elimizden gelen en iyi aracı yapacağız, elimizden gelen en fazla ilerlemeyi sağlayacağız. Rakiplerimize göre değerlendiriliyoruz, değil mi? Rakiplerimiz daha büyük bir adım atarsa, bu durumda biz galip gelemeyiz."

"Milton Keynes'teki derin yetenek havuzunun, içinde bulunduğumuz duruma gelmemize yardımcı olduğunun kanıtlandığını düşünüyorum ve bu açıdan çok şanslıyız."

"Açıkçası artık buna tutunmamız gerekiyor çünkü diğerleri bizi yakalamaya çalışacak ve bizi geçme ihtimalleri var."

"Yani, bu gerçekten rahatlamamak ve rehavete kapılmamakla ilgili bir durum. [Suudi Arabistan'da] küçük bir hata yaparsak ne olacağını gördük ve bu umduğumuzdan daha az puan kazanmamızla sonuçlanabilir.

"Yani, bitmiş olmaktan çok uzak. Bu kesin olan bir şey değil." dedi.