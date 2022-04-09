Red Bull'un deneyimli ismi Rocquelin, junior programa kaydırılıyor

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Rocquelin, 15 seneyi aşkın süredir Red Bull F1 takımında yer almasının ardından bundan böyle Red Bull'un sürücü yetiştirme programında yeni bir göreve sahip olacak.

Rocquelin'in sorumluluklarını, Max Verstappen'in yarış mühendisliğine devam edecek olan Gianpiero Lambiase alacak.

Daha önce PacWest ve Newman-Haas IndyCar takımlarıyla yarış dünyasına giren 47 yaşındaki Rocquelin, 2008'de Red Bull'la F1'e geçiş yapmıştı.

İlk başta David Coulthard'ın yarış mühendisi olan Rocky, daha sonra Sebastian Vettel'in yarış mühendisi oldu ve 2010 - 2013 arasındaki 4 şampiyonlukta Vettel'in yanındaki isimdi.

2015'te yarış mühendisliğine geçiş yapan Rocquelin, son olarak Verstappen'in şampiyonluğunda katkı sağladı.

Horner, "Mühendislik ekibi gelişmeye devam ediyor ve özellikle de bütçe sınırı vb. ile verimliliklere bakmamız gerekiyor."

“Bence 'Rocky' son 15 veya 16 yılda bizim için harika bir iş çıkardı, Sebastian'ı tüm yarış zaferlerinde ve dünya şampiyonalarında yarış mühendisliğinde etkiliydi ve açıkçası geçen sene mühendislik ekibini başarıya götürdü."

Podium: race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Fernando Alonso, Ferrari, third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Guillaume Rocquelin, Red Bull Racing Race Engineer Photo by: Sutton Images

"O gelişecek ve çok sayıda genç sürücümüzle çalışarak yeni bir rol üstlenecek, burada çok sayıda sürücüyle çalışmaktan elde ettiği tüm deneyimden yararlanmaya çalışacağız. O, çok fazla mühendislik geçmişine sahip olduğu için bu sayede Red Bull genç sürücülerini geliştirmeye devam edecek ve bu projede açıkça Red Bull Racing'e nasıl entegre olduklarını ve buna bilimsel araçları nasıl uyguladıklarını takip ederek lider bir rol üstlenecek."

"Dolayısıyla bu, 'Rocky' için heyecan verici, yeni bir meydan okuma olacak. O, bu role geçmeden önce burada son yarış hafta sonuna çıkıyor." dedi.

Horner, Rocky'nin ayrılmasının ardından yeni yapılanmada Lambiase'nin mühendislik bölümü başkanı olacağını ancak aynı zamanda Verstappen'in yarış mühendisi olmaya devam edeceğini doğruladı.