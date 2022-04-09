Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Vettel, cuma günkü sorun nedeniyle yeni güç ünitesine geçti Sonraki / Avustralya GP: Leclerc bu yıl ikinci kez pole pozisyonunda, Alonso kaza yaptı!
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Red Bull'un deneyimli ismi Rocquelin, junior programa kaydırılıyor

Christian Horner, Red Bull Racing'in yarış mühendisliği başkanı Guillaume 'Rocky' Rocquelin'i Avustralya'daki son ön planda görevi öncesinde takdir etti.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull'un deneyimli ismi Rocquelin, junior programa kaydırılıyor
Haberi dinle

Rocquelin, 15 seneyi aşkın süredir Red Bull F1 takımında yer almasının ardından bundan böyle Red Bull'un sürücü yetiştirme programında yeni bir göreve sahip olacak.

Rocquelin'in sorumluluklarını, Max Verstappen'in yarış mühendisliğine devam edecek olan Gianpiero Lambiase alacak.

Daha önce PacWest ve Newman-Haas IndyCar takımlarıyla yarış dünyasına giren 47 yaşındaki Rocquelin, 2008'de Red Bull'la F1'e geçiş yapmıştı.

İlk başta David Coulthard'ın yarış mühendisi olan Rocky, daha sonra Sebastian Vettel'in yarış mühendisi oldu ve 2010 - 2013 arasındaki 4 şampiyonlukta Vettel'in yanındaki isimdi.

2015'te yarış mühendisliğine geçiş yapan Rocquelin, son olarak Verstappen'in şampiyonluğunda katkı sağladı.

Horner, "Mühendislik ekibi gelişmeye devam ediyor ve özellikle de bütçe sınırı vb. ile verimliliklere bakmamız gerekiyor."

“Bence 'Rocky' son 15 veya 16 yılda bizim için harika bir iş çıkardı, Sebastian'ı tüm yarış zaferlerinde ve dünya şampiyonalarında yarış mühendisliğinde etkiliydi ve açıkçası geçen sene mühendislik ekibini başarıya götürdü."

Podium: race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Fernando Alonso, Ferrari, third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Guillaume Rocquelin, Red Bull Racing Race Engineer

Podium: race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Fernando Alonso, Ferrari, third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Guillaume Rocquelin, Red Bull Racing Race Engineer

Photo by: Sutton Images

"O gelişecek ve çok sayıda genç sürücümüzle çalışarak yeni bir rol üstlenecek, burada çok sayıda sürücüyle çalışmaktan elde ettiği tüm deneyimden yararlanmaya çalışacağız. O, çok fazla mühendislik geçmişine sahip olduğu için bu sayede Red Bull genç sürücülerini geliştirmeye devam edecek ve bu projede açıkça Red Bull Racing'e nasıl entegre olduklarını ve buna bilimsel araçları nasıl uyguladıklarını takip ederek lider bir rol üstlenecek."

"Dolayısıyla bu, 'Rocky' için heyecan verici, yeni bir meydan okuma olacak. O, bu role geçmeden önce burada son yarış hafta sonuna çıkıyor." dedi.

Horner, Rocky'nin ayrılmasının ardından yeni yapılanmada Lambiase'nin mühendislik bölümü başkanı olacağını ancak aynı zamanda Verstappen'in yarış mühendisi olmaya devam edeceğini doğruladı.

paylaşım
yorumlar
Vettel, cuma günkü sorun nedeniyle yeni güç ünitesine geçti
Önceki haber

Vettel, cuma günkü sorun nedeniyle yeni güç ünitesine geçti
Sonraki haber

Avustralya GP: Leclerc bu yıl ikinci kez pole pozisyonunda, Alonso kaza yaptı!

Avustralya GP: Leclerc bu yıl ikinci kez pole pozisyonunda, Alonso kaza yaptı!
Yorumları görüntüle
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün Avustralya GP
Formula 1

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün

Leclerc, "Charles 2.0" düşüncelerinden rahatsız Avustralya GP
Formula 1

Leclerc, "Charles 2.0" düşüncelerinden rahatsız

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull RB18 ön kanat güncellemesi Avustralya GP
Formula 1

Red Bull RB18 ön kanat güncellemesi

Verstappen: "İkinci seansın sonunda doğru yönü bulduk" Avustralya GP
Formula 1

Verstappen: "İkinci seansın sonunda doğru yönü bulduk"

Verstappen: "Benim işim insanları eğlendirmek değil, yarışmak" Avustralya GP
Formula 1

Verstappen: "Benim işim insanları eğlendirmek değil, yarışmak"

Son Haberler

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"
Formula 1 Formula 1

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde
Formula 1 Formula 1

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün
Formula 1 Formula 1

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.