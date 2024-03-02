Red Bull'un daha iyi lastik seçenekleri, rakip takımların galibiyet umutlarını azaltıyor

Red Bull RB20, testlerde zaten çok güçlü bir performans sergilemişti ve bundan ötürü Bahreyn'e favori olarak gittiler.

Antrenman ve sıralama turlarındaki karmaşık tabloya ek olarak Charles Leclerc'in sıralama turlarındaki en hızlı turu (Q2) kaydetmiş olması, pazar günü için durumu biraz belirsizleştiriyor.

Carlos Sainz, Red Bull ile aralarındaki farkın geçen yıla göre daha yakın görünmesi hakkında şöyle dedi: "Yarışa kadar bekleyelim."

"Bence orada birdenbire dengeyi yakalayıp, kimsenin sahip olamayacağı bir aşınmaya ve kimsenin sahip olamayacağı bir yarış temposuna sahip olmayı başarıyorlar."

"Geçen yılki son sekiz yarışa bakarsanız: sıralama turlarında her zaman mücadeledeydik, onlara yaklaşabiliyorduk ve bu yıl da yine sıralama turlarında yakın olacağımızı hissettik. Peki ya yarışta ne olacak? Göreceğiz."

Fakat rakip takımlar için bir kötü haber daha var; Red Bull, pazar günkü yarış için lastik avantajına sahip durumda.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull son antrenmanda ilk başta yumuşak lastik çalışmasından uzak durmayı seçti ve bunun yerine sert lastik kullanmayı tercih etti.

Bu da yarış için Red Bull ikilisi Verstappen ve Sergio Perez'in yeni set yumuşak lastiklere, ana rakiplerinin ise sadece kullanılmış lastiklere sahip olduğu anlamına geliyor.

İşte mevcut lastik setlerinin bir özeti:

Bahreyn gibi yüksek aşınma oranına sahip bir pistte, ekstra yumuşak lastiğin bir fayda sağladığını düşünmek sezgiye aykırı gibi görünebilir, ancak orta lastik yarış için iyi bir lastik olmadığından işler biraz değişiyor.

Pirelli'den Mario Isola, "Orta lastik, tur zamanı açısından sert lastikle çok yakın, ancak daha yüksek aşınma oranına sahip. Bu da gerçek bir avantajı olmadığı anlamına geliyor." dedi.

Bu nedenle orta hamurun özellikle başlangıç ve açılış bölümü için öndeki pilotları yumuşak lastiğe itiyor.

Isola şunları ekledi: "Çoğunluğun ya da en azından öndeki araçların yumuşakla başlayacağına inanıyorum çünkü aksi takdirde çok fazla pist pozisyonu kaybedecekler."

"Yumuşak ve sert arasındaki tur zamanı farkı çok büyük. Yumuşak/orta 1.2 saniye ve orta/sert 0.3-0.4 saniye, yani sert ve yumuşak arasında 1.5 saniye var. Bu çok fazla."

"Yani sertle başlarsanız ve öndeyseniz, geçiş yapmak için gerekli koşullar varsa o zaman pist pozisyonlarını kaybetmeye başlarsınız."

Max Verstappen, Red Bull Racing, receives his Pirelli Pole Position Award from DJ Zedd Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Yumuşak lastiğin ilk stint için tercih edilen lastik olması, Red Bull pilotlarına özellikle ilk bölüm için iyi bir avantaj sağlayacak.

Sainz, Red Bull'un avantajının ilk stintte tur başına 0.2 ila 0.3 saniye civarında olacağını tahmin ediyor.

Ayrıca, bu durum Red Bull'un geçen seneyi domine etmek için kullandığı yumuşak-sert-yumuşak stratejisini tercih ettiğine de işaret ediyor. İki sert lastiği olan diğerleri daha muhafazakâr bir yol seçebilir.

Red Bull'un araç tasarımı, yarış temposundaki formu ve lastik stratejisi tercihleri, 2024'ün ilk F1 yarışının tek bir favorisi olduğunu söyleyen diğer sürücüleri haklı çıkarıyor.

Isola, "Max çok güçlü, yalan söyleyemem!"

"Bunu hem test sırasında hem de dünkü tur zamanlarından görebilirsiniz."

"Umarım diğerleri de yakın olur ama ben onun avantajlı olduğuna inanıyorum." dedi.