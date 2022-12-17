Red Bull'un Cidde yarışının yeniden başlamasına tepkisi, Masi'nin Abu Dabi 2021 kararını etkiledi mi?

Haberi dinle

Yas Marina'da F1 tarihinin en tartışmalı anlarından birinin merkezinde yer almadan bir hafta önce Masi, Cidde sokak pistinde gerçekleşen sondan bir önceki yarışı yeniden başlama öncesinde eleştirilere maruz kalmıştı.

Cidde'de Max Verstappen'in kırmızı bayraklardan kısa bir süre önce Lewis Hamilton'ı geçmek için pist dışına çıkmasıyla Masi, Red Bull'a yarış içi bir cezadan kaçınmak için yarışa üçüncü sırada yeniden başlama şansı sundu.

Teklif takım tarafından kabul edilirken, Masi'nin durumu alışılmadık bir şekilde ele alması bazıları tarafından amatörce görüldü. Red Bull takım patronu Christian Horner, bunun Verstappen'in Hamilton'ın ardında ikinci bitirdiği yarıştaki lastik seçimini etkilediğini iddia etti.

Böylece Verstappen ve Hamilton son yarışa eşit puanda geldi ve Masi'nin, verdiği kararlarla F1'in kendi kurallarını çiğnemesinin ardından Verstappen; kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Michael Masi, Yarış Dİrektörü Fotoğraf: Confederation of Australian Motor Sport

Twitch kanalı aracılığıyla konuşan eski Williams ve Ferrari takım menajeri Peter Windsor, Masi'nin Abu Dhabi kararının bir sebebinin de Red Bull'un Cidde'deki yarışından sonraki ısrarları olabileceğini söyledi.

Windsor, “Suudi Arabistan yarışından sonra Red Bull, Masi'ye iyice yüklendi ve 'bu affedilemez, kararlı olun, bir daha olamaz, bu saçmalık' tarzı şeyler söyledi."

“Bu olay ve Red Bull'un Masi'ye tepkisi Suudi Arabistan'da yaşanmamış olsaydı, belki de Abu Dabi'de sondan bir önceki tura girildiğinde ve Red Bull yarışın yeniden başlaması için Masi'ye telsizden mesaj gönderdiğinde, Masi bu kararı vermezdi diye düşündüm."

“Çünkü bir önceki yarışta Red Bull, 'Masi ile artık bir ilişkimiz var, ona gerçekten fikrimizi söyledik' dedi ve bir sonraki yarışta 'Tamam, senden yapmanı istediğimiz şey bu' dediler ve o da yaptı."

“Lewis Suudi Arabistan'da Ferrari ile yarışıyor olsaydı, Abu Dabi'deki sondan bir önceki turda Ferrari telsizden Masi'yle konuşur muydu?"

“Bence bu Suudi Arabistan'dan Abu Dabi'ye uzanan bir olaylar zinciriydi ve Suudi Arabistan'da Red Bull için yarışın gidişatı, Masi'nin Abu Dabi'de baskı altında -telsizden Red Bull ona bağırırken- verdiği kararı çok etkiledi." dedi.