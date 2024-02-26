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Formula 1 Sezon öncesi testi

Red Bull'un cesur sidepod tasarımına kapı açan soğutma çözümleri

Red Bull'un yeni RB20 Formula 1 aracıyla yaptığı agresif sidepod konsepti değişikliği, yeni sezon öncesinde haklı olarak dikkatleri üzerine çekti.

Matt Somerfield Giorgi Piola
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Zak Mauger / Motorsport Images

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri

F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada

Odak noktasının büyük bir kısmı görseller ve özellikle de giriş düzenlemesi olsa da, aslında en az bunun kadar etkileyici olan şey, ilk etapta tasarımdaki değişime izin vermek için kaporta altında yapılan değişikliklerdir.

Red Bull karoserin altında gizlenen soğutma düzenlemelerini değiştirmek için çok çalışmasaydı, tasarımcıların başardıkları gibi bir şey yapmaları mümkün olmayacaktı.

Bu bağlamda, takımın RB20'nin karoserinin altındaki çeşitli radyatörleri ve soğutucuları konumlandırma biçiminde önceki modele kıyasla önemli bir değişiklik oldu.

Bu, kaporta altında yer alan şeylerin sadece yan gövde içinde değil, aynı zamanda motor kapağının altında da konumlandırılmasını kapsıyor.

Bunu anlamak için belki de en iyisi, iç düzeninin bir çiziminin yardımıyla önce RB19'a daha yakından bakmak olacaktır. 

Red Bull Racing RB19 technical detail

Red Bull Racing RB19 teknik detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Son birkaç yılda Red Bull, soğutma önceliğini daha çok aracın merkez hattına taşıdı. Özellikle, sidepod'un omuzlarından daha fazla sorumluluk almak için güç ünitesinin üzerine büyük bir sele tarzı soğutucu monte etti.

Bu hiçbir şekilde yeni bir özellik değil ve pek çok ekip yıllar boyunca bunu yapmak için uğraştı.

Bununla birlikte, Japon üretici tarafından hibrit güç ünitesi tedarik edilen her takımın bu özel tasarım rotasına yöneldiği görüldüğünden, bu tasarım Honda'nın tercih ettiği bir şey gibi görünüyor. 

Bu, sele tarzı soğutucu eğilimin başka yerlerde de ortaya çıkmadığı anlamına gelmiyor; güç ünitesinin üzerindeki alan, soğutucuların yerleştirilmesi için mantıklı bir konum olarak görülse de, kütlenin yukarıya yerleştirilmesi açısından pek optimal durmuyor.

Red Bull'un yardımcı bileşenleri motor kapağı ve sidepodların sınırları içinde hareket ettirmek için daha bütünsel bir bakış açısı benimsediğini görmemizin bir nedeni de bu olabilir.

Bu sadece aerodinamik hedeflerini karşılamak için değil, aynı zamanda soğutma ihtiyaçlarını karşılamak ve aracın etrafındaki kütle dağılımını iyileştirmek içindir.

Red Bull Racing RB20 detail

Red Bull Racing RB20 detay

Güç ünitesinin üzerine monte edilen soğutucunun (beyaz ok) boyutunun küçültülmesinin yanı sıra, sidepod içinde yer alan radyatör ve soğutucuların düzeninde de önemli bir değişiklik var. 

Yeni düzenlemede artık eşanjör (kırmızı ok) ve radyatör (mavi ok) V şeklinde bir düzende birbirinin üzerine oturuyor. Karoser perspektifinden bakıldığında sidepodların altında daha derin bir orta hat kesimine izin vermek için daha içe doğru bir eğim mevcut.

Takımlar daha önce de benzer tasarımlar yaptıkları için bu yeni bir şey değil. Bunun en son örneği Haas VF-17'diydi ancak Sauber'in de bu konuda bir geçmişi var. Bunun için 2004'e ve V10 dönemine kadar geri gitmeniz gerekiyor. İsviçreli ekip tesadüfen o dönemde Red Bull sponsorluğuna sahipti.

Sauber C23 sidepods, radiators in V configuration

Sauber C23 sidepods, radiators in V configuration

Photo by: Giorgio Piola

Sauber C23 2004 radiator packaging

Sauber C23 2004 radiator packaging

Photo by: Giorgio Piola

RB20'nin soğutma cephaneliğinde başka bir silah daha olabilir; kokpitin arkasındaki ve halonun arka ayaklarının yanındaki şnorkel girişlerinin hava akışını yakaladığını biliyoruz (iç kısım).

Bu daha sonra motor kapağının yan tarafına yönlendiriliyor (yeşil ok) ancak bu iki nokta arasında uzanan kanalın daha çok bir muhafaza olduğu ve kendi küçük soğutucusunu içine alabileceği de görülüyor.

Dolayısıyla, karoser üzerindeki odak noktası doğrudan girişin ayaklarına yerleştirilmiş olsa da, ekibin ısıyı tahliye etme çabalarına nasıl odaklandığına da bir göz atmaya değer; geleneksel arkaya bakan merkezi motor kapağı çıkışı, RB20'nin soğutulduğu tek yer değil.

Red Bull Racing RB20 detail

Red Bull Racing RB20 detail

Photo by: Uncredited

Red Bull Racing RB20

Red Bull Racing RB20

Photo by: Giorgio Piola

Motor kapağının omurgasının üstünde ve arka süspansiyon ayaklarının önünde, sidepod ile motor kapağı gövdesi arasındaki bağlantıda küçük bir çıkış için de destekleyici roller vardır.

Ayrıca, şnorkel beslemeli çıkış için yukarıda bahsedilen çıkışın arkasında değiştirilebilir bir soğutma panjuru paneli var ve bu da test sırasında kapatılmıştı.

Bu arada, takımın motor kapağının kanalının bir bölümünü açma seçeneği de var ve test boyunca bu alanda birkaç solungaç ortaya çıktı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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