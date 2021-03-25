Red Bull'un çalışma azmi Perez'i şaşırttı

Sergio Perez, Red Bull'un her alanda "sınırlı zorlayan" bir takım olduğunu ve takımın çalışma azminin, Avusturyalı Formula 1 ekibine katıldığından beri onun için öne çıkan en büyük özellik olduğunu belirtti.
Meksikalı pilot, bu yıl Max Verstappen'in takım arkadaşı oldu ve yaklaşık 1.5 yıl boyunca Hollandalı pilotla çalışan Alex Albon'un yerini aldı. Red Bull şimdi güçlü bir kadro ve iyi bir paketle, hibrit motorlar dönemde ilk kez Mercedes'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor.
Perez yeni ekibiyle sadece birkaç ay boyunca çalışmış olsa da, onu etkileyen bazı önemli şeyler olduğunu dile getirdi.
Racing Point takımıyla yedi yıl geçiren ve sonrasında Red Bull'a gelen Perez, "Takım bildiğiniz üzere yarışçılarla dolu."
“Takımdaki herkes birer yarışçı ve atmosfer çok iyi."
“Her şey kazanmak üzerine kurulu ve hem zihniyetin, hem de odak noktasının çok farklı olduğunu görebiliyorsunuz, yani bunu hemen fark ediyorsunuz."
“İster bir pit stop isterse de bir toplantı ya da performansla ilgili bir şey olsun, her şeyi sınırlarda yapıyorlar. Her şeyde tam gaz hareket ediyorlar ve bu çok etkileyici bir şey."
“Elbette alışık olmadığım alanlar var ve geliştirilebileceğini düşündüğüm alanlar da var. Yani önemli olan birlikte gelişmek ve aynı zamanda takımda bir etki yaratmak." dedi.
Perez, Verstappen'e karşı sert bir mücadeleyle karşı karşıya olsa da, hedefinin bu yıl Hollandalı pilotu yenmek olduğunu dile getirdi.
Ancak, Red Bull'un Mercedes'e karşı olan mücadelesinde, Avusturyalı ekibe yardım etmesinin daha önemli olduğunun farkında.