Red Bull'un çalışma azmi Perez'i şaşırttı

Meksikalı pilot, bu yıl Max Verstappen'in takım arkadaşı oldu ve yaklaşık 1.5 yıl boyunca Hollandalı pilotla çalışan Alex Albon'un yerini aldı. Red Bull şimdi güçlü bir kadro ve iyi bir paketle, hibrit motorlar dönemde ilk kez Mercedes'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor.

Perez yeni ekibiyle sadece birkaç ay boyunca çalışmış olsa da, onu etkileyen bazı önemli şeyler olduğunu dile getirdi.

Racing Point takımıyla yedi yıl geçiren ve sonrasında Red Bull'a gelen Perez, "Takım bildiğiniz üzere yarışçılarla dolu."

“Takımdaki herkes birer yarışçı ve atmosfer çok iyi."

“Her şey kazanmak üzerine kurulu ve hem zihniyetin, hem de odak noktasının çok farklı olduğunu görebiliyorsunuz, yani bunu hemen fark ediyorsunuz."

“İster bir pit stop isterse de bir toplantı ya da performansla ilgili bir şey olsun, her şeyi sınırlarda yapıyorlar. Her şeyde tam gaz hareket ediyorlar ve bu çok etkileyici bir şey."

“Elbette alışık olmadığım alanlar var ve geliştirilebileceğini düşündüğüm alanlar da var. Yani önemli olan birlikte gelişmek ve aynı zamanda takımda bir etki yaratmak." dedi.

Perez, Verstappen'e karşı sert bir mücadeleyle karşı karşıya olsa da, hedefinin bu yıl Hollandalı pilotu yenmek olduğunu dile getirdi.

Ancak, Red Bull'un Mercedes'e karşı olan mücadelesinde, Avusturyalı ekibe yardım etmesinin daha önemli olduğunun farkında.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Temelde elbette Max'i yenmek istiyorum ve Max de beni yenmek istiyor ve bu sadece takımın yararına olan bir şey."

“Takımı ileriye doğru taşımak istiyoruz ve eğer aramızda bir rekabet yaratabilirsek, bu sadece takımın yararına olacaktır."

“Bence ikimiz de çok olgunuz ve bununla başa çıkacak kadar uzun süredir buradayız. Evet, umarım Max'e baskı yapabilirim ve ikimiz de birlikte gelişebilir ve takımı ileriye doğru taşıyabiliriz.”

Verstappen, Perez hakkındaki ilk izleniminin olumlu olduğunu ve daha deneyimli bir takım arkadaşına sahip olmanın hem kendisi hem de ekip için olumlu olduğunu belirtti.

"Checo'yu padoktan uzun zamandır tanıyorum ve şimdi takım arkadaşı olduğumuz için, Checo'nun nasıl çalıştığına dair biraz daha fazla fikir ediniyorum."

“Şimdiye kadar her şeyin çok düzgün olduğunu düşünüyorum ve geri bildirimlerle ikimiz de aynı yönde ilerliyoruz, ki umarım doğru yöndür!"

“Elbette, geçmiş deneyimlerinden ve yarıştığı diğer takımlardan biraz daha fazla fikir getirmesi de güzel. Bu her zaman çok iyi bir şeydir."

"Şimdi bir takım olarak gerçekten iyi puanlar alabilmemizi ve her yarış hafta sonunda Mercedes'e gerçekten baskı yapabilmemizi umuyorum.”