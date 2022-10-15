Red Bull'un bütçe sınırını aşmasında, Newey'in anlaşmasının farklı yorumlanması mı etkili oldu?

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Red Bull, bu yönde çıkan iddiaların başından bu yana kendi hesaplamalarında bütçe sınırının altında kaldığını savunuyor olsa da FIA, Red Bull'un 145 milyon dolarlık bütçe sınırını hafif seviyede aştığını resmi olarak duyurdu.

Red Bull, resmi açıklamanın sonrasında da tutumunu sürdürdü ve FIA'nın açıklamasına şaşırdığını söyledi.

FIA'nın Red Bull'un bütçe sınırını ne kadar aştığını ve hangi alanda aştığını açıklamaması, doğal olarak beraberinde konuyla alakalı farklı teorilerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kimileri Red Bull'un sınırı 6-7 milyon dolar civarında aştığını iddia ederken, kimisi yemek ve izinde olan personel giderleriyle alakalı karışıklık olduğunu, Red Bull'un 1 ila 2 milyon dolar arasında aştığını söylüyor.

Konuyla alakalı son iddia ise Ziggo Sport'un F1 muhabiri ve uzmanı Rick Winkelman'dan geldi. Winkelman, Red Bull'un hesaplamalarıyla FIA'nın hesaplamaları arasındaki farkın takımın baş tasarımcısı Adrian Newey'in anlaşmasından kaynaklandığını iddia etti.

145 milyon dolarlık bütçe sınırı içerisinde, F1 takımının operasyonlarının büyük bölümü yer alıyor ancak kurallara göre takım içerisindeki çalışanlardan en yüksek maaş alan üç ismin maaşı ve pilotların maaşı bütçe sınırı içerisinde yer almıyor. Winkelman'a göre taraflar arasındaki anlaşmazlık, Newey'in Red Bull çalışanı olarak görülmeyip kendi şirketi üzerinden yani dışarıdan hizmet veren bir çalışan olarak yer almasından kaynaklanıyor olabilir.

Ziggo Sport Race Cafe'de konuşan Winkelman, "Bu muhtemelen Adrian Newey'le alakalı olmalı. Newey, takım içerisinde en çok kazanan üç isimden birisi ve tartışmalar, Newey'in Red Bull çalışanı mı yoksa kendi şirketi üzerinden kiralanan bir isim mi olduğu üzerinde."

"Red Bull onun için 'Bizim tarafımızdan istihdam ediliyor', bu yüzden o 'en çok kazanan üç isimden birisi olduğu için bütçe sınırına dahil değil' diyor. FIA ise 'Hayır, o şirketi aracılığıyla işe alındı, yani dışarıdan geliyor, bu yüzden bütçe sınırı içerisine dahil olmalı' diyor." dedi.

FIA konu hakkında detayları açıklayana kadar, konu hakkında daha çok şey söylenecek gibi duruyor.