Red Bull'un bütçe sınırı cezasının 2023/2024'te takımı etkileyeceği düşünülüyor

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Red Bull'un, Max Verstappen'in şampiyonluk elde ettiği 2021 sezonunda F1'in bütçe sınırını 1.86 milyon£ aştığı tespit edildi. Takım, ekim ayında FIA yönetim organı ile 'İhlali Kabul Anlaşması' yaptı.

Anlaşma şartlarına göre Red Bull, 6 milyon£ para cezasına çarptırıldı ve 2023 için yapılan aerodinamik çalışmalarda %10'luk bir kısıtlama ile karşı karşıya kaldı.

Takım patronu Christian Horner, cezanın Red Bull'a tur süresinde yaklaşık 0.5 saniyeye mal olabileceğini düşünse de, bazıları cezanın yeterli olmadığını düşünüyor.

F1 muhabiri Peter Windsor'un Twitch kanalına konuşan Scarborough, rüzgar tüneli süresindeki azalmanın Red Bull'u hem 2023 aracını geliştirirken hem de 2024 için şasi geliştirirken zorlayacağına inanıyor.

Scarborough, “Bu onları çok etkileyecek ve bu etki, birkaç farklı yönden olacak."

“Gelecek yılki aracın sezon başındaki ve ortasındaki gelişimi sınırlı olacak, ardından 2024 aracının konsept çalışmasını yapacaklar."

“2023 ve 2024 aracı üstünde çalışma yapma konusunda kararsız kalacaklar ve bu muhtemelen 2023 aracının ne kadar iyi ve rekabetçi olduğuna, 2024 aracı ile ne kadar ilgilenmek istediklerine bağlı olacak." dedi.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Bull Racing celebrate with the team Fotoğraf: Red Bull Content Pool

2022 sezonunda 22 yarıştan 17'sini kazanan takım olarak Red Bull, geliştirme süresindeki azalmayla başa çıkabilecek bir konumda görünüyor.

Takımın F1'in yeni dönemine mükemmel bir şekilde başlamasına rağmen Scarborough, kurallar yerine oturdukça ve takımlar gelişme için daha ince ayarlara yöneldikçe bütçe sınırı cezasının etkilerinin hissedileceğini düşünüyor.

Scarborough “Bu onlar [Red Bull] için büyük bir kayıp. Düzenlemelerin ilk yılını geride bıraktığımız için, gelişim eğrisi çok dikti ve takımlar düzenlemelerde ikinci adımlarını atıp yıl boyunca bunu geliştirdikçe, bu gelişim eğrisi gelecek yıl düzleşmeye başlayacak."

“Bu onlara gerçekten zarar verecek çünkü bu gerçekleştiğinde, takımların her biri geliştirmeler yapmak için daha küçük detaylara bakıyor olacaklar; sezonun başında sidepod tasarımlarında gördüğümüz gibi şeylere değil."

“Bütçe sınırı onları engelleyecek." dedi.