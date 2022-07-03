Red Bull'un Britanya GP'de yaptığı gözlerden kaçan taban güncellemesi

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Red Bull, Silverstone'da RB18'in motor kapağı bölgesinde bir şişkinlik oluşturdu ve o bölgeden geçen hava akımını tabana ve kiriş kanada doğru daha verimli bir şekilde yönlendirmeyi hedefledi.

Ancak takımın aracın başka bir bölümünde daha - tabanda - güncelleme yaptığı ortaya çıktı.

Red Bull'un RB18'in tabanında yapmış olduğu güncelleme, yarıştan önceki göster ve anlat teknik seansında anlatılmadı ve FIA'ya bildirilmedi çünkü tabanda komple bir değişiklik yapılmamıştı.

Bunun yerine Red Bull, bu sene birçok takımda gördüğümüz gibi yama şeklinde bir değişiklik yaptı. Bu uygulamada takımlar, tabanı bölümlere ayırıyorlar ve çok fazla karışıklık olmadan bölüm bölüm değişiklik yapabiliyorlar.

Red Bull'un getirdiği taban güncellemesini ilk olarak Max Verstappen test ederken, Sergio Perez eski tabanla devam etti.

Red Bull, iki araçta birden veri kıyaslaması yapmak için bu şekilde bir yaklaşıma sahip. Takım güncellemelerin işe yaradığını gördükten sonra ise iki araca birden onları takıyor.

Antrenmanlarda güncellemenin simülasyon verileriyle iyi bir uyuma sahip olduğu görülünce, güncelleme araçlarda tutuldu.

Red Bull'un yeni güncellemesi, sene başında tabanda "buz pateni" kanadını deneyen Ferrari çözümüne benziyor.

Ferrari, F1-75'in tabanının üstüne değil, alt kısmına buz pateni altı şeklinde bir kenar kanadı eklemişti. Red Bull da benzer bir uygulamaya geçti.

Bunun sonucunda, tabanın arka tekerleğin önüne denk gelen bölgesinde o bölümün geometrisini değiştiren bir oyuk bölge oluşturuldu. Oyuktan sonrası dikey bir şekilde paten altına benzetilirken oyuk kısımdan dil tarzı bir kanatçık ona bağlandı.

Aşağıda Red Bull'un eski versiyon tabanını ve Ferrari'nin tabanını görüntüleyebilirsiniz.