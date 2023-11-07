Red Bull'un Brezilya 2022 mağlubiyetinin intikamını almasına yardımcı olan yaklaşım değişikliği
Red Bull, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Brezilya Grand Prix'sine, 2022'de aldığı ve o zaman için büyük bir sürpriz olan yenilginin yaralarını sarmak üzere geldi.
Takım her ne kadar bu süre zarfında galibiyet sıkıntısı çekmemiş olsa da bu, arkasına yaslanıp 12 ay önce Interlagos'ta yaşanan ve Mercedes'e kapıyı açan şeyin tekrarlanmasını kabul edeceği anlamına gelmiyordu.
RB19'un geçen sezona kıyasla rakibine göre çok daha büyük bir performans farkına sahip olduğu açık olsa da, Red Bull'un 2022'den aldığı ve bu sefer uyguladığı net dersler vardı.
Dışarıdan bakıldığında en belirgin olanı, RB18 ve RB19'un arka ve kiriş kanat konfigürasyonları arasındaki farktı.
Bunlar bize aracın arkasındaki yere basma kuvvetinin kiriş ve arka kanat arasında nasıl dengelendiği konusunda 12 ay öncesinden farklı bir yaklaşım değişikliği olduğunu gösteriyor.
Fotoğraf: Uncredited
Red Bull arka kanat karşılaştırması
Yukarıdaki karşılaştırma resminde de görülebileceği gibi, arka kanat mimarisi bu sezon zaten değiştirilmişti. Kenar plakasına daha sıkı bir şekilde sarılmış bir geçişe doğru daralmadan önce ana planyanın ortasında daha geniş bir alan bulunuyor.
Üst planyanın yükseklik seviyesi kenara gelene kadar sabit kalırken, kenar plakasına geçişte gözyaşı damlası şeklinde bir flap pivotu kullanılmış. Bu yaklaşım, bu sezon yere basma kuvveti ve sürtünmeyi dengelemeye yardımcı olan bir başka yeni özellik.
Red Bull ayrıca 2022'de daha yüksek yere basma kuvveti sağlayan kiriş kanat konfigürasyonlarından birini tercih ederken, bu sezon yine çift katmanlı bir seçenek kullansa da, bunun çok daha yüksüz bir varyantını tercih etti.
Baş mühendis Paul Monaghan, takımlar arasında yere basma kuvveti seviyeleri arasında farklılıklar olmasının ilginç olduğunu ancak Red Bull'un bu yıl için değiştirdiği başka unsurlar da olduğunu söyledi.
Monaghan, "Bu alanda, söyleyebileceğim kadarıyla, farklı yere basma kuvveti seviyelerinde makul bir farklılaşma var. Ancak geçen yılki ve bu yılki araçların resimlerine bakmayı seçerseniz, biri oldukça iyi bir şekilde öne çıkacaktır."
"Boyutu nasıl kullanmayı seçtiğimizin incelikleri geçen yıldan farklı. Bu bizim kendi seçimimiz ve bunun sonuçlarını görebilirsiniz. "
"İster inanın ister inanmayın, değişiklikler aslında oldukça küçük. Bu bir çeşit: 'Aman Tanrım, her şeyi yırtıp atalım ve yeniden başlayalım' gibi bir şey değildi."
"Ama güzel olan şu ki, geçen yılki performansı çevreleyen tüm teoriler meyvelerini vermiş gibi görünüyor." dedi.
Difüzör tasarımı
Fotoğraf: Giorgio Piola
124-23 Red Bull Difüzör karşılaştırması
Rakipler RB19'un neden bu kadar iyi göründüğünü incelemeye devam ederken, araç performansı için çok kritik bir alan olan zemin ve difüzör tasarımına giderek daha fazla odaklanılıyor.
Bu sezon dikkat çeken ilginç bir husus, Red Bull'un İspanya Grand Prix'sinden itibaren difüzörün üst köşesini içe doğru sıkıştırarak (kırmızı ok) yaptığı değişiklikti.
Bu, Williams'ın yaptıklarından ilham alan bir fikirdi ve hiçbir takımın daha yavaş rakiplerin neler yaptığını görmezden gelmemesi gerektiğini, çünkü oldukça iyi fikirlere sahip olabileceklerini gösterdi.
Bu kıstırma fikri, hem difüzörün içindeki hem de viraja akarken dışarıdaki hava akışı ve basınç dağılımı üzerinde bir etkiye sahiptir. Ayrıca takımın sadece kıstırılmış bölüm için değil, difüzörün yan duvarı ve rampalı tavan (aşağıda) için de doğru geometrileri bulmasını gerektirdi.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Red Bull Racing RB19 difüzör
Tavan konturlarında yapılan değişiklik, sağ taraftaki tasarımda, arka kenara yakın daha dar ancak daha uzun bir kanalda görülebilir.
Bu ek hacmi difüzörün içine yerleştirmek için zeminin üst yüzeyinde de taviz verilmiş ve kama şeklinde bir kabarcık (soldaki tasarım) oluşturulmuş.
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