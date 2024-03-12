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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Red Bull'un benzersiz soğutma yaklaşımı, Cidde'de nasıl hızlı olmasını sağladı?

Red Bull, Formula 1'in Suudi Arabistan Grand Prix hafta sonundaki hakimiyetinde, en yakın rakiplerine karşı sahip olduğu düzlük hızı avantajına çok şey borçluydu.

Matt Somerfield Giorgi Piola
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Red Bull Racing RB20 detay

Red Bull Racing RB20 detay

Giorgi Piola

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri

F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada

Sıralama turlarında resmi hız ölçümlerinin zirvesinde yer alan süper kaygan Haas'ın gerisinde kalsa da, RB20 düzlük hızı ve virajlarda mükemmel yere basma gücüne sahip olma arasında çok iyi bir denge bulmuştu.

Kanat seviyeleri genellikle bir takımın yere basma kuvveti/sürüklenme seviyelerini belirlemede önemli bir faktör olsa da, Suudi Arabistan'da özellikle ilginç olan şey, Red Bull'un RB20'de yapabileceği gövde değişiklikleriyle amacına nasıl yardımcı olabileceğiydi.

Bu, aracın soğutma çıkışını azaltacak parçaların denenmesiyle yapıldı, çünkü dış karoseri sıkılaştırmak ve/veya kapatmak daha az sürtünme, dolayısıyla daha yüksek son hız anlamına geliyor.

Red Bull'un RB20'yi akıllıca tasarlama şekliyle, araç nispeten geleneksel bir hava kutusu düzenlemesinin yanı sıra hem ince dikey hem de yatay sidepod girişlerine ve halonun arka ayaklarının yanında şnorkel benzeri girişlere sahip olduğundan, birçok yerde değişiklik yapma fırsatına sahip. Bu sayede düzlük hızını arttırma konusunda elinde birçok enstrüman olduğunu söyleyebiliriz.

Red Bull RB20 cooling comparison

Red Bull RB20 soğutma karşılaştırması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ancak bununla da kalmıyor, çünkü motor kapağının arkasında yer alan normal çıkışlarının yanı sıra daha çeşitli ısı tahliye etme seçeneklerine de sahip.

Bu seçenekler arasında motor kapağının her iki yanında bulunan ve bu hafta sonu her ikisinin de kapatılabildiğini öğrendiğimiz (beyaz ok) bir çift panjurlu panel de yer alıyor.

Kapağın üst kısmında da çok sayıda seçenek mevcut; hem panjurlar hem de daha büyük bir arka çıkış da bu üst panelde açılabiliyor.

Red Bull RB20 rear wing comparison

Red Bull RB20 arka kanat karşılaştırması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull'un kullandığı daha düşük yere basma kuvvetine sahip arka kanat, Bahreyn'de görülen daha yüksek yere basma kuvvetine sahip modelle aynı özelliklere sahip olsa da, yere basma kuvveti ve sürtünmeyi azaltmak için her şeyin gücü azaltıldı.

Kaşık şeklindeki ana kanadın orta bölümü yükseltilerek izin verilen kutu bölgesinde kapladığı alan azaltıldı ve sonuç olarak uç plakaya doğru daha az şiddetli bir koniklik ve daha gevşek sarılmış bir köşe bölümü elde edildi.

Üst planya ve uç bölümleri, gözyaşı damlası şeklindeki flap pivotunun daha yakın konumundan da anlaşılacağı üzere arka kenarda kırpılmıştı.

Bu, ana planya ile olan oranın yönetilmesine ve DRS kullanıldığında en yüksek hızda yeterli bir artış sağlanmasına yardımcı olur. Sonuç olarak V şeklindeki çentik de küçültülürken, Gurney kanatçığı aracın dengesini iyileştirmeye yardımcı olmak için yeniden takıldı.

Red Bull RB20 beam wing comparison

Red Bull RB20 ışın kanadı karşılaştırması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Arka kanadında yapılan değişikliklerle bağlantılı olarak Red Bull, bir kez daha üretilen yükü azaltmayı hedefleyen yeni bir kiriş kanat konfigürasyonuna da sahipti.

Her iki elemanın da açıklıkları boyunca akorlarında bir azalma olurken üst eleman için daha fazla azalma oldu. Bahreyn'de kullanılan spesifikasyondan (üstte) açıkça daha kısaydı. Buradaki parçalar, egzozun etrafına sarılmak ya da egzozun alt kısmının şeklini almak yerine doğrudan kaza yapısına bağlanmıştı.

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