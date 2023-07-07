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Red Bull'un arkasındaki takımlar arasında neden bir karmaşa var?

Aston Martin, Ferrari ve Mercedes'in son dönemdeki inişli çıkışlı Formula 1 sonuçları bu takımları şaşırtıyor. Pist tipi, lastikler ve sürüş yüksekliği teorileri Red Bull ile aradaki farkın kapanmasına ya da açılmasına neden oluyor.

Alex Kalinauckas
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, and Charles Leclerc, Ferrari SF-23

İki yarış önce Max Verstappen Kanada'da Aston'dan Fernando Alonso'ya 9.5 sn ile sezonun en düşük farkını atarken (güvenlik aracı ile sonlandırılan Avustralya yarışı hariç), Lewis Hamilton İspanya'da Red Bull'u zorlayan takım olmuştu.

Son olarak Ferrari, Avusturya'da Verstappen'in üçüncü pit stopundan önce Charles Leclerc'in 24 saniye gerisindeydi ve o şekilde yarışı tamamlayacaktı. Aradaki farka bakmaksızın Ferrari, Avusturya'da F1'in şu anki dominant takımına en yakın takımdı.

Red Bull Ring'deki yarışın ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, söz konusu üç takım arasında yarış temposunda son zamanlarda neden bu kadar çok dalgalanma olduğunu "bilmediklerini" söyledi ve "tek istikrarlı faktör aslında Max çünkü Red Bull'da bile Sergio [Perez] bu dalgalanmalara sahip ve bunu anlamak kolay değil." şeklinde ekleme yaptı.

Bu hafta sonu yapılacak Britanya Grand Prix'si öncesinde Silverstone'da konuşan Alonso da benzer bir şaşkınlık içindeydi ancak farklı pist tiplerinin (Barcelona'nın yüksek hızlı ve pürüzsüz bir pist olmasına karşın Montreal'in neredeyse sokak pisti olması ve Avusturya'nın hızlı virajları ve sert bordürleriyle bu ikisinin arasında yer alması) bir açıklama getirebileceği teorisini ortaya attı.

Alonso, "Montreal'den daha yavaştık, buna şüphe yok."

"İspanya'da da hızımız biraz düşüktü. Yani evet, bu anlamak istediğimiz bir şey. Ve herkesin anlamak isteyeceği bir şey."

"Bence İspanya'da Mercedes açıkça en hızlı ikinci takımdı ve bir şekilde Red Bull'a meydan okuyorlardı ve Red Bull'a çok daha fazla yaklaştılar."

"Kanada'da en hızlı ikinci takım Aston Martin'di ve biz de Max'e meydan okuyorduk. Avusturya'da ise Ferrari vardı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Dolayısıyla, son birkaç yarışta Mercedes, Ferrari ve Aston için çok farklı sonuçlar gördük ve bu zayıflıklardan ve kötü hafta sonlarından kaçınmak için bunu açıkça anlamamız gerekiyor."

"Ancak şu anda net bir cevabımız yok. Bence bu pistle alakalı bir konu. Hâlâ araştırdığımız bir şey." dedi.

Bu arada Russell, açıklama olarak F1 lastiklerinde ustalaşmaya işaret etti. Son 3 yarışta değişken şartlar olması, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Russell, "Bu yıl tüm takımlar arasında haftadan haftaya büyük performans değişiklikleri görüyorsunuz."

"Red Bull bile bir dereceye kadar - 40 sn farkla önde bitirdikleri haftalar var ve sonra sadece 15-20'lerle önde oldukları haftalar oluyor. Yani hâlâ dalgalanmalar yaşıyorlar."

"Bunun büyük bir kısmı lastiklerden kaynaklanıyor. Lastikler gerçekten hassas - onları doğru aralığa getirmek gerçekten zor."

"Ancak bunun [Mercedes için] geçen haftadan daha iyi bir hafta sonu olacağından eminim." dedi.

Russell ayrıca, zemin etkili araçlarla ideal sürüş yüksekliklerinden ödün vermek zorunda kalmanın, takımların farklı pistlerde formlarını tekrarlamakta zorlanmalarının bir başka nedeni olabileceğini söyledi. Russell, "Aracı her viraj tipi için doğru aralığa sokamazsınız. Bunun potansiyel bir faktör olduğundan eminim." 

"Takımlar araçlarını farklı pencerelerde geliştiriyorsa, biraz daha yüksek bir sürüş yüksekliği veya biraz daha düşük sürüş yükseklikleri olduğunda yapılacak çok şey oluyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Belki de performans dalgalanmasının bir nedeni de budur. Bunun neden böyle olduğuna dair henüz bir cevabımız yok."

"Biz sadece sezon boyunca aracımızı daha hızlı hale getirmek için kendimize odaklanıyoruz. Ama evet, bu zor bir durum." dedi.

Verstappen "bu biraz da pist düzenine bağlı" derken, Red Bull'un bakış açısına göre diğerleriyle arasındaki farkın daha çok ayar penceresini tutturup tutturamamasına bağlı olduğunu ve bunun Aston, Ferrari ve Mercedes'i de sınırlayabileceğini belirtiyor.

Verstappen, "Yağmurlu ve çok zorlu bir hafta sonu geçirdikten sonra hava güneşli ve kuruyorsa, elinizde çok fazla bilgi olmuyor. Bazen biraz şansınıza güveniyorsunuz."

"Dolayısıyla, bazen sonuçlar aradaki fark açısından biraz yanıltıcı olabiliyor. Çünkü bazen ayarları diğer hafta sonlarına göre biraz daha iyi yapıyorsunuz."

"Muhtemelen Avusturya'da iyi bir dönemdeydik ve belki de diğer takımlar o kadar iyi değildi. Bu durumlarda fark biraz daha büyük oluyor."

"Montreal'de oldukça yakındı. Ama orada biz biraz geride kaldık." dedi.

Yardımcı editör: Jonathan Noble 

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