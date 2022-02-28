Red Bull'un arka süspansiyonu, Brawn ve Symonds'ı etkilemiş

Haberi dinle

Sezon öncesi testleri başladığında gözler elbette Red Bull'un garajındaydı çünkü kimse gerçek RB18'in nasıl görüneceğini bilmiyordu. Red Bull, 9 Şubat'ta gerçekleşen lansmanda gösteri aracında renk düzeni tanıtımı yapmıştı.

Barselona'da ise gerçek RB18'in örtüsü kalktı. La Gazzetta dello Sport, aracı kapsamlı şekilde analiz etti ve Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey'nin çalışmalarından ekilendi.

İtalyan gazete, "Adrian Newey hayal kırıklığına uğratmadı" diyerek araçtaki tasarımların muazzamlığına dikkat çekti.

Araç, pek çok kişiyi şaşırttı. Milton Keynes merkezli ekip, 2021'in sonuna kadar Mercedes'le şampiyonluk için savaşmıştı fakat aracın kendisine bakıldığında, 2022 aracından hiç de ödün verilmiş gibi görünmüyordu.

Oysa padoktaki genel görüş tam tersiydi ve bazıları gelişim yarışında geride kalacağını söylüyordu.

Lewis Hamilton, Red Bull'u yakından görmek için Avusturyalı ekibin garajına gitti. Fakat İtalyan La Gazetta dello Sport'a göre FIA temsilcileri, Ross Brawn ve Pat Symonds da aynısını yaptı.

Brawn ve Symonds, aracın yasal olup olmadığını görmek adına Red Bull garajına geldiler. İtalyan gazeteye göre, özellikle devrim niteliğindeki arka süspansiyonu kontrol ettiler.

Gazete şöyle diyor: "Araç her zamankinden daha sağlam görünüyor ve yeni F1 kurallarını yorumlama biçimleri, pek çok kişinin ağzını açık bırakıyor."

"Bu nedenle RB18'i rakip takım mühendislerinin yanı sıra, FIA ve Formula 1 yakından inceliyor. Ross Brawn ve Pat Symonds, aracın yasal olup olmadığnı görmek adına Red Bull garajına geldiler."

"Özellikle devrim niteliğindeki arka süspansiyonu incelediler. Bu, zemin etkisinden ödün vermeden dalgalanmayı daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olabilir."

Tek şüphe, Sergio Perez'in yolda kalmasından da görüleceği üzere dayanıklılık gibi görünüyor.

Gazete bu konuda, "RB18'in dayanıklılığıyla alakalı bazı soru işaretleri olabilir çünkü vites kutusu sorunuyla yarım gün kaybettiler. Belki de bu, Red Bull'un sınırları aşırı derecede zorlamasının bir sonucudur." ifadelerini kullanıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius