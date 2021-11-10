Red Bull'un arka kanat sorunlarının arkasında ne yatıyor?

Amerika GP'sinde üçüncü antrenman sonrasında Red Bull, Max Verstappen'in aracında küçük bir çatlak keşfetti ve bunun düzeltilmesi için sıralamalar öncesinde bir son dakika onarımına ihtiyaç vardı.

Sonrasında geçtiğimiz hafta sonu Meksika'da Red Bull mekanikerleri, her iki aracının birden üçüncü antrenman seansında arka kanadına aldığı hasarın ardından hızlı bir tamir işine giriştiler.

Günün sonunda Red Bull araçları, oldukça görünür olan geçici tamiratlar ile sıralamalara çıktılar - ki bu tamiratlar sadece arka kanatta bulunan süper-güçlü bantlara benziyordu.

Takımın bulduğu bu çözüm, yarış öncesindeki gecede daha kalıcı bir çözüm bulmak için takıma zaman kazandırdı.

Her ne kadar arka arkaya olan arka kanat sorunları Red Bull dizaynı ile ilgili bir şüphe uyandırsa da, yapılan detaylı incelemelerde durumun bundan tamamen ayrı bir şey olduğu görüldü.

Austin çatlağı

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Uncredited

Austin'de arka kanattaki ana plakada yer alan çatlaklara muhtemelen COTA'daki büyük tümsekler sebep oldu.

Burada takım, çok önemli bir müdahalede bulunmak zorundaydı ve daha sonrasında kanadı onaracaklardı (kırmızı oklarla gösteriliyor).

Bu da takımların, arızaların bir adım önüne geçebilmesi için göstermeleri gereken titizliğin önemini ortaya koyuyor.

Ancak aynı zamanda bu durum takımların, bir yandan bütçe sınırının arka planında çalışmak için gereken dayanıklılığı ararken, diğer yandan performans bulmak için sınırları ne kadar zorladığı sorusunu da gündeme getirdi.

Hatta Red Bull, COTA'nın tümseklerinde zorlanan tek takım değildi çünkü Fernando Alonso, arka kanadındaki gerilim nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B arka kanat detayı Fotoğraf: Uncredited

Red Bull'un Meksika'daki problemleri ise farklı noktalarda devam etti. Takım, üst flapın iç kısmında (kırmızı okla gösterilmiş) ve arka kanat kenar plakası hava girişlerinde (mavi okla gösterilmiş) çeşitli tamirler yapıldı.

Şunu söylemek gerekir ki her ne kadar hava girişli kanat kenar plakası, Red Bull'un yüksek yere basma gücüne ihtiyaç duyduğu anlarında en büyük silahlardan biri olmasına rağmen daha önce Meksika'da kullanılmamıştı.

Takım bunu ilk kullandığında çeşitli sorunlar çıkmıştı, belki de bunun nedeni kanat kenar plakası ile olan nazik bağlantı ve bağlantı noktasıyla alakalı olabilir.

Meksika, özellikle araçlar için özellikle zorlayıcı bir yer olabilir çünkü takımlar, çok fazla düzlüğü ve yüksek hızlı bölgeleri olan bir pistte en yüksek yere basma kuvveti kullanıyorlar.

Monaco'da kanada yüklenen yüksek güç - ki buna benzer model bir arka kanat en son burada kullanılmıştı - Meksika'da olan baskıyla ölçülebilecek bir şey değil, özellikle çıktıkları yüksek hızlar göz önüne alındığında.

Bunun üzerine, DRS açılıp kapandığında kanada uygulanan farklı yükler ve basınçlar, Meksika'da daha ekstrem bir noktada yer alıyor.

Red Bull da Meksika ve Austin'de yaşanan sorunların bağlantılı olmadığını kabul ediyor.

Meksika sorunu hakkında konuşan takım patronu Christian Horner, "Bu tamamen kanadın farklı bir parçasında olan bir sorundu."

"Bu, bizim daha öncesinde görmediğimiz bir şeydi. Ancak çocuklar, çok iyi modifikasyonlar yapmayı başardılar ve bu hafta sonunda kanatlar işlerini inanılmaz iyi bir şekilde yaptılar." dedi.

Aynı zamanda Horner, son antrenmanların ardından bu problemin ortaya çıkması ile beraber takımın her iki araçtaki arka kanadı çıkartıp hasarı giderdiğini ve ardından en iyi parçaları iki sürücüsünün aracına taktığını açıkladı.

Bu nedenle Sergio Perez sıralamalara, üçüncü antrenmanlarda birinciliği aldığında kullandığı aynı arka kanat ile çıkmadığını söylemişti.

Arka kanadı kırık olan Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Giorgio Piola

Konu hakkında konuşan Horner, "Kanatta bir takım onarımlar gerektiğini gördük ve bu nedenle bir önlem olarak havuzda tuttuğumuz kanatlarda bir takım değişiklikler yaptık."

"Elimizdeki kanatların hepsinin parçalarını söktük, en iyi parçaları bir araya getirdik ve iki aracımıza yetleştirdik. Aynı zamanda Checo'nun ilk antrenmanda yaptığı kazanın ardından hafta sonunun başında bir arka kanat kaybettik." dedi.

Her ne kadar Brezilya'nın da takımlar için bazı zorluklar çıkarabileceği göz önüne alınsa da, Red Bull'un Amerika'da ve Meksika'da yaşadığı kanat sorunlarının yeniden ortaya çıkması pek mümkün gözükmüyor.