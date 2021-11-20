Red Bull'un arka kanadında neler oluyor?

Red Bull mekanikerleri bu sezon birçok kez arka kanatta tamir yaparken görüntülenmişti. Katar'da cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında da arka kanatta sorun yaşandı ve mekanikerler bir kez daha DRS aktivasyon sisteminde işlem yaptı.

Yaşanan sorunu fark etmek çok kolaydı çünkü araç pist üstündeyken DRS aktif hale getirildiğinde, arka kanadın üst parçası yüksek hızda aşırı sallanıyordu. Katar'da bu sorun Sergio Perez'in aracında yaşandı ve Meksikalı sürücü tamir nedeniyle bir süre garajda kalarak zaman kaybetti.

Bu sadece DRS mekanizmasında soruna neden olmuyor. Son yarışlarda birkaç defa Red Bull, kanadın farklı yerlerinde basınç nedeniyle oluşan çatlakları tamir etmek zorunda kaldı.

Bu, yoğun takvimde ve bütçe sınırı altında kullanılan kısıtlı parçaların yaşam döngüsünün sonuna gelmesiyle yaşanıyor olabilir. Ancak diğer taraftan bu sorunlar, takımın DRS'den ekstra performans alabilmek için kullandığı ayarlardan ve homologasyon sürecinin sınırlarından da kaynaklanıyor olabilir.

DRS - ya da teknik kurallarda belirtildiği adıyla arka kanat ayarlama sistemi - 2021'e girerken dondurulan parçalardan birisiydi. Farklı yere basma gücü seviyeleri için iki tane seçeneğin onaylanmasına izin verildi.

Red Bull Racing RB16B DRS comparison Photo by: Giorgio Piola

2021'de bu parçayı yeniden tasarlayabilmek için, takımların gelişim jetonlarını onun üzerinde kullanması gerekecekti ve Red Bull hatırlayacağınız üzere 2 gelişim hakkını yeni vites kutusu kasnağı için kullanmıştı.

Bu yüzden, sezon sonuna kadar bu sorunun devam etmesi büyük bir ihtimal çünkü takım mevcut kurallar altında küçük performans arayışındayken elindekiyle çalışmak zorunda.

Ancak Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Brezilya GP öncesinde Sky Sports F1'den Martin Brundle'a konuşurken Red Bull'un Amerika, Meksika ve Brezilya'da arka kanadında yaşadığı tüm sorunları kapalı park kuralları altında çözdüğüne dikkat çekmişti.

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi ise bu konuda Red Bull'un lehine bir yaklaşım sergilemediklerini söyledi.

Masi, "Bizim açımızdan, her bir isteğe eşit şekilde yaklaşıyoruz ve istikrarlı olarak her birine bakıyoruz.”

“Eğer bir dizi etkinlikte, bir takım için sistematik bir durum görürsek, onlardan o parçada kalıcı değişiklikler yapmalarını isteriz.”

“Bu konunun içine dahil olan birçok şey var. Bu yüzden, bu konuda herhangi bir istikrarsızlık olduğunu düşünmüyorum.” demişti.