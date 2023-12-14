Red Bull'un, AlphaTauri ile işbirliği sonucu olan aracının önemli ayrıntıları ortaya çıktı

Red Bull bu yılın başlarında, 2024 için henüz isimlendirilmemiş uydu takımının şampiyona kazanan ekiple daha yakın bağlara sahip olacağını duyurdu. Helmut Marko araçla tek başlarına ilgilenmenin artık uydu takımı için işe yaramadığını açıkladı.

Bu yılın başlarında Avusturya'nın Kleine Zeitung gazetesine demeç veren Marko, "Yönelim net, Red Bull Racing'e dayalı, yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde bir araç. Kendin yap modeli işe yaramadı." dedi.

Bu durum Red Bull'un uydu takımının bu yıl şampiyonluk kazanan RB19'u kullanabileceği iddialarına yol açarken, diğer takımlar gridde dört RB20 görebileceğini iddia etti.

Ancak Formula 1 yönetmelikleri takımların rakiplerinden yalnızca belirli parçaları satın almasına izin verdiği için bu mümkün değil. Aracın geri kalanı kendilerine ait olmak zorunda.

form1a.uno'nun haberine göre, gelecek yılın aracı bir "kopyala-yapıştır" olmayacak. Ancak RB19'un 'çekme çubuklu ön süspansiyonuna' sahip olacak.

İtalyan yayın kuruluşuna göre, Bahreyn'de görücüye çıkacak olan otomobilin aerodinamik özellikleri büyük ölçüde belirlenmiş durumda ve bu da 2023'ün sonunda yarışan AT04'ün önemli ölçüde geliştirilmesiyle sonuçlanıyor.

Kısa bir süre önce sona eren dünya şampiyonasını domine eden RB19 ile güçlü bir yakınlıktan söz eden söylentiler olsa da, gerçekte AT04 kardeşinin sadık ve tam bir yeniden canlandırması olmayacak. Ancak yeni eski AlphaTauri, özellikle ön tarafta Red Bull ekolünün aerodinamik izlerini taşıyacak.

2023'e kıyasla ana yenilik, RB19'un ön süspansiyonunun uygulanmasıyla tamamen Milton Keynes'te üretilen parçaların tanıtılması olacak.

Fotoğraf: Erik Junius AlphaTauri AT04 front detail

RB19'un çekme çubuklu ön süspansiyonunu kullanan uydu takımın aracı biraz daha alçak bir ön ağırlık merkezine ve önemli ölçüde revize edilmiş bir şasiye sahip olacak. Gövde, yeni süspansiyon düzenini ve ilgili direksiyon kolonunu barındıracak yeni eklentilerle hazırlanmanın yanı sıra, tıpkı RB19'da olduğu gibi alt ön bölümde daha omurgalı bir şekle sahip olacak.

McLaren takım patronu Andrea Stella, Red Bull ve genç takımı arasındaki işbirliğinin 2023'te zaten belirgin olduğunu, çünkü AlphaTauri sezonun sonlarında büyük kazanımlar elde ettiğini öne sürmüştü.

Markalar Şampiyonası'nda 10. sıradan 8. sıraya yükselen AT04, Red Bull RB19'un güçlü yönlerinden biri olan yavaş virajlarda en iyi araçlardan biri olarak sezonu tamamladı.

Sezon sonu Abu Dabi GP'sinde medyaya konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, kopyala-yapıştır otomobil söylentilerini yalanladı.

Horner, "Pembe bir Mercedes yapmaktan çok uzaktayız."

"Yönetmeliklerde açıkça listelenen ve tedarik etmenize izin verilen bazı aktarılabilir bileşenler var. onlar da bu parçaları alıyorlar."

"Otomobile baktığınızda, onların otomobili ile Red Bull otomobili arasında oldukça temel farklar var. Muhtemelen gridde AlphaTauri'ye konsept olarak çok daha yakın olan başka araçlar da var."

"Sadece bir Aston Martin'e ya da hatta bir McLaren'e bakmanız yeterli. McLaren'in arka süspansiyonuna bakarsanız, konsept olarak bizimkine çok yakın olduğunu görürsünüz." dedi.