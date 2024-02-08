Red Bull'un Albon'a yaptığı teklifin detayları belli oldu

Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçeceğinin açıklanmasıyla birlikte sürücü piyasası iyice karıştı.

Mercedes'in gelecek yıl için boş bir koltuğu bulunuyor ve Carlos Sainz'ın da başka bir koltuk araması gerekiyor.

Ferrari ve McLaren'ın, Hamilton'la ilgili karar açıklanmadan hemen önce Charles Leclerc ve Lando Norris'le kontrat yenilemesi, İngiliz pilotun Ferrari'ye geçişini çok erken bir zaman diliminde bildiklerini ortaya koyuyor.

Görünüşe bakılırsa iki pilot da Mercedes'in listesinde üst sıralarda yer alıyordu, dolayısıyla McLaren ve Ferrari kendi çıkarlarını korudu.

Mercedes'le ilgili daha sonra yapılan değerlendirmelerde Alexander Albon'un adı birden fazla kez gündeme geldi.

Taylandlı sürücü Williams'ta yarışıyor ve Grove merkezli takım için hem pistte hem de pist dışında çok önemli bir varlık.

Alex Albon, Williams Racing Fotoğraf: Williams

Albon'un adı son zamanlarda Mercedes ile anılsa da, Red Bull ile ilgili iddialar daha fazla.

Peter Windsor kendi YouTube kanalında, Albon'un 2025'ten itibaren Max Verstappen'in yanında Red Bull'a katılması için üç yıllık bir anlaşma teklifi aldığını iddia etti.

Gerçek ise biraz farklı. James Vowles, söylentilerin ardından Albon'un Williams ile 2025 yılı sözleşmesi olduğunu belirtmişti.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Red Bull, gerçekten Albon'a teklif yaptı fakat bu, Windsor'ın iddia ettiğinden biraz farklı.

Bilgilere göre Red Bull, 2026 ve sonrası için Alex Albon'a yönelik bir öncelik anlaşması teklif etti. Yani Albon bu teklifi kabul ederse Red Bull, 2026 için Albon'la anlaşma önceliği yakalamış olacak.

Bu öncelik anlaşması bitene kadar Albon farklı seçeneklere bakamayacak. Red Bull istediği takdirde 2026 ve sonrası için kendisiyle sözleşme imzalayabilecek.

Bir nevi ön sözleşme denilebilir ve bu ön sözleşme Albon'a para da getirecek.

Fakat Albon, Red Bull istemeden başka bir tarafa 'evet' diyemeyecek. Yani Red Bull kendisiyle anlaşmama kararı alırsa, zor durumda kalmış olacak.

Red Bull böylece tüm seçenekleri açık tutacak ve hemen karar vermek zorunda kalmayacak. Albon'un bu teklife ne yanıt vereceği ise belirsiz.