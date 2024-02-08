Red Bull'un Albon'a yaptığı teklifin detayları belli oldu
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Alex Albon'a Red Bull'dan teklif geldi fakat bu teklif, sosyal medyada konuşulanlardan biraz farklı.
Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçeceğinin açıklanmasıyla birlikte sürücü piyasası iyice karıştı.
Mercedes'in gelecek yıl için boş bir koltuğu bulunuyor ve Carlos Sainz'ın da başka bir koltuk araması gerekiyor.
Ferrari ve McLaren'ın, Hamilton'la ilgili karar açıklanmadan hemen önce Charles Leclerc ve Lando Norris'le kontrat yenilemesi, İngiliz pilotun Ferrari'ye geçişini çok erken bir zaman diliminde bildiklerini ortaya koyuyor.
Görünüşe bakılırsa iki pilot da Mercedes'in listesinde üst sıralarda yer alıyordu, dolayısıyla McLaren ve Ferrari kendi çıkarlarını korudu.
Mercedes'le ilgili daha sonra yapılan değerlendirmelerde Alexander Albon'un adı birden fazla kez gündeme geldi.
Taylandlı sürücü Williams'ta yarışıyor ve Grove merkezli takım için hem pistte hem de pist dışında çok önemli bir varlık.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Williams
Albon'un adı son zamanlarda Mercedes ile anılsa da, Red Bull ile ilgili iddialar daha fazla.
Peter Windsor kendi YouTube kanalında, Albon'un 2025'ten itibaren Max Verstappen'in yanında Red Bull'a katılması için üç yıllık bir anlaşma teklifi aldığını iddia etti.
Gerçek ise biraz farklı. James Vowles, söylentilerin ardından Albon'un Williams ile 2025 yılı sözleşmesi olduğunu belirtmişti.
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Red Bull, gerçekten Albon'a teklif yaptı fakat bu, Windsor'ın iddia ettiğinden biraz farklı.
Bilgilere göre Red Bull, 2026 ve sonrası için Alex Albon'a yönelik bir öncelik anlaşması teklif etti. Yani Albon bu teklifi kabul ederse Red Bull, 2026 için Albon'la anlaşma önceliği yakalamış olacak.
Bu öncelik anlaşması bitene kadar Albon farklı seçeneklere bakamayacak. Red Bull istediği takdirde 2026 ve sonrası için kendisiyle sözleşme imzalayabilecek.
Bir nevi ön sözleşme denilebilir ve bu ön sözleşme Albon'a para da getirecek.
Fakat Albon, Red Bull istemeden başka bir tarafa 'evet' diyemeyecek. Yani Red Bull kendisiyle anlaşmama kararı alırsa, zor durumda kalmış olacak.
Red Bull böylece tüm seçenekleri açık tutacak ve hemen karar vermek zorunda kalmayacak. Albon'un bu teklife ne yanıt vereceği ise belirsiz.
Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"
Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor" Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"
Foto Galeri: Williams'ın 2024 F1 renk düzeni
Foto Galeri: Williams'ın 2024 F1 renk düzeni Foto Galeri: Williams'ın 2024 F1 renk düzeni
Barretto: "Albon, F1 sürücü piyasasının 'en büyük anahtarı'"
Barretto: "Albon, F1 sürücü piyasasının 'en büyük anahtarı'" Barretto: "Albon, F1 sürücü piyasasının 'en büyük anahtarı'"
Horner'ın ayrılması Red Bull dominasyonunun sonu olur mu?
Horner'ın ayrılması Red Bull dominasyonunun sonu olur mu? Horner'ın ayrılması Red Bull dominasyonunun sonu olur mu?
Red Bull, yeni dönemin üçüncü yılında aracın yeterince iyi olup olmadığından emin değil
Red Bull, yeni dönemin üçüncü yılında aracın yeterince iyi olup olmadığından emin değil Red Bull, yeni dönemin üçüncü yılında aracın yeterince iyi olup olmadığından emin değil
Newey, zemin etkili araç kurallarını okuduğunda kendisini depresif hissetmiş
Newey, zemin etkili araç kurallarını okuduğunda kendisini depresif hissetmiş Newey, zemin etkili araç kurallarını okuduğunda kendisini depresif hissetmiş
Son Haberler
Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı
Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı
Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi
Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi
Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"
Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor" Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"
Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!
Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor! Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar