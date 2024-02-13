Red Bull'un 2024 F1 aracı RB20 ilk kez piste çıktı

Milton Keynes merkezli takım, 2024 aracını Perşembe günü fabrikasında düzenlenecek bir etkinlikle resmen tanıtacak. Takım, bazı çalışmalara rağmen tasarımı o zamana kadar gizli tutmayı umuyordu.

Ancak dünya şampiyonu Max Verstappen'in Salı günü yeni aracıyla attığı ilk turlar kesinlikle kapalı kapılar ardında yapılan bir etkinlik olmasına rağmen, bir seyirci tarafından çekilen video görüntüleri - büyük olasılıkla Silverstone'un pitlerinin karşısındaki otelden - bize yeni Red Bull otomobiline ilk bakışımızı sundu.

Görüntüler Red Bull'un yaptığı değişikliklerin detaylarını seçmeye yetecek kadar yüksek kalitede olmasa da, RB20'nin geçen yıl şampiyonluğu kazanan RB19'un büyük ölçüde evrim geçirmiş hali olduğunu gösteriyor.

Yine de motor kapağından aşağı doğru uzanan ve geçen yılki Mercedes'e benzeyen tam boy oluklar da dahil olmak üzere bazı ilginç gelişme alanları var gibi görünüyor.

Ayrıca, sidepod'un ön kısmının etrafındaki alan geçen yıla göre bir adım değişmiş gibi görünüyor. Aracın bu kritik bölgesindeki hava akışını daha fazla değiştirmeye yardımcı olmak için özellikle agresif bir alt kesik hazırlanmış gibi.

Her ne kadar Red Bull'un deneme sürüşü sırasında kilometre sınırlaması olsa da, bugünkü sürüşün bir kısmının RB20 ile 2005'teki RB1 arasında paylaştırıldığı düşünülüyor.

Silverstone'da piste çıkan RB20'nin aracın sadece lansman spesifikasyonu olduğuna inanılıyor, çünkü Red Bull'un gerekmedikçe yarış versiyonunu erkenden göstermiyor.

Bu da önümüzdeki hafta Bahreyn'de yapılacak sezon öncesi F1 testinde ya da Sakhir pistinde yapılacak sezon açılışında aracın çok farklı görünmesini sağlayacak bir dizi değişikliğin yapılacağı anlamına gelebilir.

Red Bull'un teknik şefi Adrian Newey geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımın üçüncü yıl için temel araç konseptine sadık kalmayı seçtiğini çünkü bu konseptin yeni zemin etkisi döneminde çok başarılı olduğunu kanıtladığını söyledi.

Takımın Talking Bulls podcast'ine RB20'den neler beklenebileceği hakkında konuşan Newey, "Aracımız, 22 numaralı aracın üçüncü evrimi."

"Geçen yılki araç 22'nin bir evrimiydi ve ana noktaları elbette aerodinamik açıdan normal kış gelişimi, aracı iyileştirmeye çalışmak için süspansiyonla ne yapmamız gerektiğini anlamamız ve ağırlıktan kurtulmamızdı, çünkü 22'de hiçbir zaman ağırlık sınırına inemedik."

"Bu yılki araç orijinal RB18'in üçüncü evrimi. Elbette bilmediğimiz şey, diğerleri farklı bir şey yaparken üçüncü evrim çok mu muhafazakâr? Bunu bilemezsiniz." demişti.