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Red Bull'un 2023 F1 aracı RB19 sonunda ortaya çıktı!

Red Bull'un 2023 Formula 1 aracı RB19, sonunda Bahreyn testlerinin başlamasıyla ortaya çıktı.

Abdullah Çelik
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Red Bull'un 2023 F1 aracı RB19 sonunda ortaya çıktı!
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Amerika'da düzenlediği lansman organizasyonunda 2022 aracı üzerinde 2023 renk düzenini tanıtan takımın yeni aracı merakla bekleniyordu.

Red Bull RB19'u Silverstone'da piste çıkarsa da o testlerden görüntü yayınlanmamıştı. Bahreyn'deki testler öncesinde tüm takımlar, yeni aracına dair görüntüleri yayınlarken yayınlamayan tek takım Red Bull olmuştu.

Red Bull Racing RB19, side detail
Red Bull Racing RB19, side detail
1/4

Fotoğraf: Adam Cooper

Red Bull Racing RB19, front wing
Red Bull Racing RB19, front wing
2/4

Fotoğraf: Adam Cooper

Red Bull Racing RB19, front wing
Red Bull Racing RB19, front wing
3/4

Fotoğraf: Adam Cooper

Red Bull Racing RB19, front wing
Red Bull Racing RB19, front wing
4/4

Fotoğraf: Adam Cooper

Bugün başlayan testlerle birlikte Red Bull, 2023 Formula 1 sezonunda kullanacağı RB19 modelini tanıtmış oldu.

Takım, resmi bir tanıtım etkinliği düzenlenmedi ve çekilen fotoğraflar, yalnızca araç start düzlüğüne götürülürken çekildi.

Aracın geçen yılla kıyaslandığında her noktasında önemli değişiklikler yapılıyor ancak taban ve gövde kısmındaki değişiklikler dikkat çekiyor.

Red Bull Racing RB19, floor
Red Bull Racing RB19, floor
1/5

Fotoğraf: Adam Cooper

Red Bull Racing RB19, floor
Red Bull Racing RB19, floor
2/5

Fotoğraf: Adam Cooper

Red Bull Racing RB19, floor
Red Bull Racing RB19, floor
3/5

Fotoğraf: Adam Cooper

Red Bull Racing RB19, floor
Red Bull Racing RB19, floor
4/5

Fotoğraf: Adam Cooper

Red Bull Racing RB19, floor
Red Bull Racing RB19, floor
5/5

Fotoğraf: Adam Cooper

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