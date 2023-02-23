Red Bull'un 2023 F1 aracı RB19 sonunda ortaya çıktı!
Red Bull'un 2023 Formula 1 aracı RB19, sonunda Bahreyn testlerinin başlamasıyla ortaya çıktı.
Amerika'da düzenlediği lansman organizasyonunda 2022 aracı üzerinde 2023 renk düzenini tanıtan takımın yeni aracı merakla bekleniyordu.
Red Bull RB19'u Silverstone'da piste çıkarsa da o testlerden görüntü yayınlanmamıştı. Bahreyn'deki testler öncesinde tüm takımlar, yeni aracına dair görüntüleri yayınlarken yayınlamayan tek takım Red Bull olmuştu.
Fotoğraf: Adam Cooper
Fotoğraf: Adam Cooper
Fotoğraf: Adam Cooper
Fotoğraf: Adam Cooper
Bugün başlayan testlerle birlikte Red Bull, 2023 Formula 1 sezonunda kullanacağı RB19 modelini tanıtmış oldu.
Takım, resmi bir tanıtım etkinliği düzenlenmedi ve çekilen fotoğraflar, yalnızca araç start düzlüğüne götürülürken çekildi.
Aracın geçen yılla kıyaslandığında her noktasında önemli değişiklikler yapılıyor ancak taban ve gövde kısmındaki değişiklikler dikkat çekiyor.
Fotoğraf: Adam Cooper
Fotoğraf: Adam Cooper
Fotoğraf: Adam Cooper
Fotoğraf: Adam Cooper
Fotoğraf: Adam Cooper
Son Haberler
McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış
McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış
Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"
Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var" Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"
Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı
Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı
Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün
Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.