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Formula 1 Haberler

Red Bull'un 2022 yılında kullanacağı güç üniteleri, Honda'nın Sakura fabrikasında üretilecek

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Red Bull'un 2022 sezonunda kullanacağı güç üniteleri, bu yılın sonunda spordan ayrılacak olan Honda'nın Sakura fabrikasında üretilecek.

Red Bull'un 2022 yılında kullanacağı güç üniteleri, Honda'nın Sakura fabrikasında üretilecek

Honda’nın 2021 sezonunun sonunda Formula 1’den ayrılma kararı sonrası Red Bull, şubat ayında Red Bull Powertrains’i kuracağını açıkladı. Böylelikle takım, Honda temelli kendi güç ünitelerini üretmeye başlayacak.

Red Bull, Milton Keynes'deki mevcut fabrikasına ek olarak yeni bir güç ünitesi fabrikası kuracak ve gelecek yıldan itibaren, burada üretilecek motorlarda “Red Bull” etiketi olacak.

Ancak Honda'nın Sakura fabrikasının, gelecek yıl da Red Bull motorlarının üretiminden sorumlu olmaya devam edeceği açıklandı.

Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, "Evet, Red Bull ve Honda bu proje üzerinde ve gelecek yıl, bu geçiş sürecini nasıl devam ettirecekleri konusunda çalışıyor.” 

"Detayları söyleyemem ama genel olarak iyi bir yöne doğru gidiyoruz ve bu yüzden, gelecek yıl için iyi hazırlanmalıyız. Şu anda, ekip olarak çok çalışıyoruz, ben de pist tarafında çok sıkı çalışıyorum.” dedi.

Red Bull F1 patronu Christian Horner, "Ayrıntıları belirlemenin son aşamalarındayız.”

"Açıkçası Red Bull Powertrains'de kendimizi geliştirirken, 2022 bizim için bir geçiş yılı olacak.”

"Bu nedenle, herhangi bir gecikme olmadan ve 2023 yılına yetişecek şekilde yeni fabrikamızda bu projeyi hayata geçirmeden önce yumuşak bir geçiş yapmak için motorlar, 2022'de Honda ile birlikte çalışılarak Sakura'da üretilmeye devam edecek.”

Horner, Red Bull'un 2023'ten itibaren mevcut güç ünitesiyle tamamen kendileri için yeterli bir hale geleceklerini ancak "2025 ve hatta 2026 için motorla ilgili görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağını merakla beklediğini" söyledi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ayrıca cumartesi günü Avusturya’da, F1 paydaşları ve birkaç üretici markayla yeni nesil güç üniteleri hakkında bir toplantı gerçekleştirilecek ve Red Bull, bu konuda “temiz bir sayfa” açmak konusunda umutlu.

Red Bull, şu anda hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasına liderlik ediyor ve yılın sonunda Japon üretici, 1991’den sonra ilk kez dünya şampiyonluğunu kazanarak spordan ayrılabilir.

Tanebe, kendi açısından Honda’nın şu anki performansı göz önünde bulundurulduğunda ayrılma kararından biraz pişmanlık duyduğunu söylese de şampiyonanın sonucunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti.

“Şahsen evet, [bundan pişmanlık duydum] ama bu sezon şampiyonanın sonucu ne olursa olsun bence, Honda’nın kararı değişmeyecektir.”

“Bu da Formula 1’den ayrılmak anlamına geliyor.”

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