Red Bull'un Gasly'yi kovmadan önce söyledikleri, Perez'i endişelendirmeli mi?

Red Bull'un Sergio Perez'i 2024 yaz arasından sonra takımda tutma kararı aldığı pazartesi günü ortaya çıktı. Perez, ara öncesindeki kötü formuna rağmen şimdilik takımda kalmayı başardı.

Perez, geçen ay yeni bir sözleşme imzaladı, ancak Red Bull, formunun düşmesi ihtimaline karşı fesih maddeleri ekledi. Verstappen'in 146 puan gerisinde olduğu için Ağustos ayında onu kovma seçeneğine sahiptiler.

Perez'i işten çıkarmak Red Bull'a 3.8 milyon sterline mal olacaktı, ancak bu McLaren'ın takımlar şampiyonasında öne geçmesinin maliyetinin yaklaşık yarısıydı. Perez'in yaşadığı sıkıntılar sayesinde Woking ekibi farkı 42 puana indirmeyi başardı.

Perez, Miami'de aldığı dördüncülükten -Red Bull'u gerçekten memnun eden son sonuç- bu yana Avusturya'daki Sprint hafta sonu da dahil olmak üzere sadece 28 puan kazandı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Verstappen Çin'de sprint ve ana grand prix'yi kazandığında tek başına 33 puan topladı.

Bu sekansın ardından Perez’in takımda kalması bir dereceye kadar sürpriz oldu. Red Bull, acımasız bir üne sahip ancak burada sabır göstererek risk aldı.

Christian Horner, Perez'in tatil sonrası hemen kendisini geliştirmesi için onu destekliyor. Önümüzdeki yarışlar arasında Azerbaycan GP de var, Perez burada bugüne kadar aldığı altı F1 zaferinden ikisini kazandı.

2016 yılında Red Bull, sadece dört yarışın ardından Daniil Kvyat'ı görevden aldı ve Toro Rosso'dan Verstappen'i çağırdı. Ve üç yıl sonra, Pierre Gasly aynı kaderi paylaştı ve Alex Albon bu durumdan faydalandı.

Gasly yaz tatiline kadar dayanabildi ve bu noktada Verstappen'in 118 puan gerisine düştü. Bu, Perez ile arasındaki mevcut farktan daha az olsa da RB15'in baskın bir araç olmadığını vurgulamakta fayda var.

Perez, bu yıl takımının puanlarının %32.1'ini topladı, Gasly ise 2019'da %25.8'ini toplamıştı. Ancak Fransız pilot, sezonu tamamlama konusunda güvenceler almış gibi görünüyordu.

2019 yılı Temmuz ayının başında Horner sürücü kadrosunda ani bir değişiklik yapmaya “niyetleri olmadığını” açıklamıştı. Bunun yerine Red Bull, Gasly'nin en üst düzey performansını elde etmek için onunla 'çalışmak' istiyordu.

Horner, “Pierre’i değiştirmek gibi bir niyetimiz yok.”

“O bizim sürücümüz, onunla çalışacağız, ondan en iyisini almaya çalışacağız.” demişti.

Pierre Gasly, AlphaTauri, Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Team Consultant Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Aynı ayın sonunda Helmut Marko’nun yaptığı açıklama daha da netti: “Bu yıl değişmeyeceğiz.”

“Sezonu şu anki kadromuzla tamamlayacağız.”

Sadece bir yarış sonra Gasly'den vazgeçtiler. Bu açıklamalar Perez'i kesinlikle endişelendirecek çünkü F1'de ve özellikle Red Bull'da işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor.

Liberty Media, Red Bull’un Sergio Perez’i takımda tutma kararını nasıl etkiledi?

Perez, Spa'da geçen hafta sonu, gridde umut verici bir ikincilikten yarış gününde sekizinciliğer düşerek durumunu zedelemiş gibi görünüyordu. Ancak bazı dış yardımlar onu kurtarmış olabilir.

Verstappen medya görevlerinde Perez'i destekliyor gibi göründü ve Red Bull'un sorunlarını bir sürücüden ziyade araca bağladı. Bu açıklamalar takımın düşüncelerini şekillendirmiş olabilir.

Bu arada, F1'in sahipleri Liberty Media Red Bull'a baskı uyguladı. Ekim ayındaki Meksika Grand Prix'si öncesinde gelirde “büyük bir düşüş” yaşanmasından endişe duyuyorlardı.

Bu durumun Perez'in yaz tatilinden sonra bir başka zayıf yarış dönemini atlatması için yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek. 34 yaşındaki sürücünün Latin Amerika'da değerli ticari bağları var, bu da gerekirse başka bir koltuk bulmasına yardımcı olabilir.