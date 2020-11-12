Red Bull'u reddetmeyen Perez: "Benim için bir seçenek olabilir"

Red Bull'da Alex Albon'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ve yeri için öne çıkan iki aday Sergio Perez ve Nico Hulkenberg.

Sponsorları sayesinde Perez, Red Bull için iyi bir seçenek olabilir.

Red Bull iddialarının ortasında geleceğiyle ilgili yeni bir haber olup olmadığı sorusuna Perez, şöyle yanıt verdi: "Hiçbir şey yok, henüz bununla ilgili bir şey yok. Sanırım şu anda sadece bekleyip görmemiz gerekiyor. Sezon yakında sona erecek. Daha önce de söylediğim gibi takımlar sürücülerini açıklayana kadar hepsi birer seçenek olacak. Kadrosunu açıklamayan her takım, bir seçenek. Yani neler olacağını göreceğiz."

"Sezon sonundan o kadar da uzakta değiliz, bu yüzden kesinlikle planlarımı bilmem gerekiyor. Her şeyi planlayabilmek için kendi açımdan neler olacağını bilmem gerekiyor. Aralık ayına çok yakınız ve zaten geç bir noktadayız."

"Artık her şey için çok geç ve görünüşe göre Formula 1'de devam edip etmeyeceğimi yıl sonunda öğreneceğim. Yani bence bir sene kenarda beklemek benim için bir seçenek. Ama önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz."

Williams ile Perez arasında bazı görüşmeler olduğu ve bunun olumsuz sonuçlandığı söylenmişti.

Perez bunu şöyle yorumladı: "Görüşmelerimi her zaman gizli tuttum. Bence her zaman olması gereken şey bu. Hiçbir şey olmadı, bu yüzden tartışmanın pek bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bazı görüşmeler vardı ama bundan daha fazlası olmadı."

Perez geçmişte McLaren için de yarıştı.

Bu deneyimin kendisine Red Bull'a geçmesi halinde ne öğreteceği sorusuna, "Sanırım orada çok şey öğrendim. Oraya gittim, işler yürümedi ve farklı bir ekiple yedi yıl geçirdim, sporda kaldım. Şimdi sahip olduğum olgunluk seviyesi, bilgi seviyesi, deneyim... Yani o kadar farklı bir sürücüyüm ki kesinlikle geçen sefere kıyasla daha hazırım." yanıtını verdi.