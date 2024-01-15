Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!
Red Bull, 2024 Formula 1 sezonunda yarışacağı yeni aracı 15 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.
Kaynaklar, Red Bull'un yeni aracını rakiplerinden bir hafta önce yani 9 Şubat'ta tanıtacağını belirtiyorlardı.
Fakat Red Bull sürpriz şekilde yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacağını açıkladı.
Bu karar değişikliğine neyin sebep olduğu bilinmiyor fakat takımın çarpışma testlerini ilk seferde geçemediği ortaya çıkmıştı.
Bu, Red Bull'un yeni aracını Mercedes ve McLaren'dan bir gün sonra yani 14 Şubat'ta tanıtacağını anlamına geliyor.
2024 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|5 Şubat
|Williams
|Mercedes
|VF-24
|5 Şubat
|Sauber
|Ferrari
|C44
|7 Şubat
|Alpine
|Renault
|A524
|12 Şubat
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR24
|13 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|Açıklanacak
|14 Şubat*
|McLaren
|Mercedes
|Açıklanacak
|14 Şubat
|Mercedes
|Mercedes
|W15
|15 Şubat
|Red Bull
|RBPT Honda
|RB20
|Açıklanacak
|Haas
|Ferrari
|VF-24
|Açıklanacak
|AlphaTauri
|RBPT Honda
|Açıklanacak
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