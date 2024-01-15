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Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!

Red Bull, 2024 Formula 1 sezonunda yarışacağı yeni aracı 15 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Kaynaklar, Red Bull'un yeni aracını rakiplerinden bir hafta önce yani 9 Şubat'ta tanıtacağını belirtiyorlardı.

Fakat Red Bull sürpriz şekilde yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacağını açıkladı.

Bu karar değişikliğine neyin sebep olduğu bilinmiyor fakat takımın çarpışma testlerini ilk seferde geçemediği ortaya çıkmıştı.

Bu, Red Bull'un yeni aracını Mercedes ve McLaren'dan bir gün sonra yani 14 Şubat'ta tanıtacağını anlamına geliyor.

2024 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi
5 Şubat Birleşik Krallık Williams Mercedes VF-24
5 Şubat İsviçre Sauber Ferrari C44
7 Şubat Fransa Alpine Renault A524
12 Şubat Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR24
13 Şubat İtalya Ferrari Ferrari Açıklanacak
14 Şubat* Birleşik Krallık McLaren Mercedes Açıklanacak
14 Şubat Almanya Mercedes  Mercedes W15
15 Şubat Avusturya Red Bull RBPT Honda RB20
Açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-24
Açıklanacak İtalya AlphaTauri RBPT Honda Açıklanacak
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