Red Bull'dan sonra Alpine de çarpışma testini geçememiş olabilir
İtalyan basınına göre Alpine'in 2024 aracı da çarpışma testinde başarısız oldu.
Geçtiğimiz hafta Formula 1, 2 Ocak'a kadar sürecek olan zorunlu kış tatiline başladı.
Bu süre zarfında, takımların fabrikada herhangi bir çalışma yapması tamamen yasaklandı.
Fakat fabrikaların kapatılmasından önce bazı takımların, zorunlu FIA çarpışma testlerine girdiği ve bunlardan ikisinin testleri geçemediği ortaya çıktı.
Motorsport.com İtalya, Red Bull'un çarpışma testini geçemediğini ve bundan ötürü aradan sonra güçlendirilmiş bir ön tarafla yeni bir test yapılacağını öğrenmişti.
Form1a.uno'nun İtalyan versiyonuna göre, Alpine de testi geçmeyi başaramadı.
Habere göre başarısız denemeler, araç ağırlığını azaltma hedeflerinde aşırıya kaçmalarından kaynaklanıyor.
Red Bull Racing ve Alpine, çarpışma testini ilk seferde geçememiş olmalarında bir sorun görmüyor.
Takımlar tasarıma son şeklini verecek ve Ocak ayının başında yeni bir test daha yapacaklar.
Şimdilik diğer takımlardan gelen yeni bir haber yok.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
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