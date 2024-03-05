Red Bull'dan, Perez'in sezon başlangıç performansına övgüler

Perez Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen'in 22.4 saniye gerisinde tamamlamış olsa da, yarışın başlarında George Russell ile Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in Ferrari'lerinin arkasında sıkışıp kalmasına neden olan grid pozisyonu nedeniyle yarışı tehlikeye girmişti.

Ancak bir kez ilerledikten sonra Perez, bu yılki RB20'de geçen yıl takımın 2023 aracında olduğundan daha iyi olduğunu gösteren bir tempo yakaladı.

Meksikalı pilot 2025 sezonu için bir yarış sözleşmesi kazanmak üzere patronlarını etkilemeye çalışırken, Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, pilotunun Verstappen tarafından "yok edilmemiş" olmasından cesaret aldığını söyledi.

Motorsport.com tarafından Perez'in hızının takımın görmek istediği hız olup olmadığı sorulan Marko, "Evet, onun için çok iyi bir yarıştı."

"Bir süre Mercedes ve Ferrari araçlarının arkasında sıkışıp kaldığını unutmayın. Ancak önü açıldığında rekabetçi tur zamanları gösterdi."

"Ama evet, takım arkadaşı olarak Max var. Dolayısıyla Max tarafından yok edilmemek zaten büyük bir başarı." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, celebrate in Parc Ferme Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull takım patronu Christian Horner da Perez'in Bahreyn'deki performansının takımın Meksikalı pilottan tam olarak görmek istediği şey olduğunu belirtti.

Yarıştan sonra Perez'in sözleşmesini uzatmak için kendisine verilen minimum bir hedef olup olmadığı sorusuna Horner, "Belli bir kriter yok. O koltuğu hak etmek için yeterince şey yapması gerekiyor ve bugünkü gibi günler tam da bunu yapması gereken günler." dedi.

Perez, Red Bull'un bu sezon yaptığı konsept değişikliğinin kendisine yaradığını düşünüyor ve kokpitten bakıldığında ileriye doğru atılan adımın fark edilebildiğini söylüyor.

Perez, "Bence konsepti değiştirmek kesinlikle bir riskti ama her şey yolunda gidiyor. Araç, denge açısından geçen yılkine çok benziyor ama her açıdan daha iyi."

"Ancak herkes gibi biz de hâlâ yeni aracımızı öğreniyoruz. Sanırım çok farklı pistlere çıktığımızda çok şey öğreneceğiz. Umarım bu ilerlemeyi devam ettiririz ve aracı rakiplerimizden daha güçlü bir şekilde geliştirebiliriz." dedi.