Formula 1 Amerika GP

Mekies iddiaları değelendirdi: Aston Martin, Red Bull motoruna geçecek mi?

Aston Martin’in Red Bull motoruna geçebileceği söylentilerine yanıt veren Mekies, şu an için ciddi bir görüşme olmadığını belirtse de kapıyı tamamen kapatmadı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 09:26

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Laurent Mekies, Red Bull Racing takım patronu

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Silverstone merkezli Aston Martin’in Honda ortaklığındaki zorlu başlangıcı, F1 padoğunda ekibin 2028 gibi erken bir tarihte Ford destekli Red Bull motoruna geçebileceği yönündeki iddiaları gündeme taşımıştı. Ford iş birliğiyle ürettiği içten yanmalı motorla sezona beklentilerin üzerinde bir giriş yapan ve FIA'nın gelişim kriterlerinde referans noktalardan biri olarak gösterilen Red Bull cephesinden konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

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Şu an için başka bir takıma motor tedarik etmeye hazır olmadıklarını vurgulayan Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Aston Martin iddialarına ilişkin süreci şöyle değerlendirdi: "Motorumuzun sergilediği performans sayesinde beklemediğimiz kadar olumlu sonuçlar aldık ve bu durum doğal olarak birçok takımın dikkatini üzerimize çekti.”

“Şu anda başka bir takıma motor tedarik etmek için birileriyle ciddi görüşmeler yapmıyoruz. Çünkü şu anda buna hazır değiliz.”

“Peki önümüzdeki beş yıl için bu durum kesin olarak kurala mı bağlandı? Hayır, çünkü önümüzdeki beş yıl içinde nelerin yaşanacağını bilemeyiz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Bizim açımızdan, Racing Bulls’un üzerine ek bir takıma daha motor sağlama seçeneğini değerlendirmeden önce yapılması gereken çokça iş var.”

“Güç ünitesini geliştirmek, araçla entegrasyonunu iyileştirmek ve en iyi rakiplerimizin seviyesine ulaşmak için katetmemiz gereken bir yol var. Gelecekte ne olacağını bilemem ama önümüzdeki bir yıl kadar süre içinde hiçbir şey değişmeyecektir."

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- Motorsport.com Ekibi

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