Formula 1 Amerika GP
Mekies iddiaları değelendirdi: Aston Martin, Red Bull motoruna geçecek mi?
Aston Martin’in Red Bull motoruna geçebileceği söylentilerine yanıt veren Mekies, şu an için ciddi bir görüşme olmadığını belirtse de kapıyı tamamen kapatmadı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 28 Eki 2026 09:26
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Laurent Mekies, Red Bull Racing takım patronu
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Silverstone merkezli Aston Martin’in Honda ortaklığındaki zorlu başlangıcı, F1 padoğunda ekibin 2028 gibi erken bir tarihte Ford destekli Red Bull motoruna geçebileceği yönündeki iddiaları gündeme taşımıştı. Ford iş birliğiyle ürettiği içten yanmalı motorla sezona beklentilerin üzerinde bir giriş yapan ve FIA'nın gelişim kriterlerinde referans noktalardan biri olarak gösterilen Red Bull cephesinden konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Ayrıca okuyun:
Şu an için başka bir takıma motor tedarik etmeye hazır olmadıklarını vurgulayan Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Aston Martin iddialarına ilişkin süreci şöyle değerlendirdi: "Motorumuzun sergilediği performans sayesinde beklemediğimiz kadar olumlu sonuçlar aldık ve bu durum doğal olarak birçok takımın dikkatini üzerimize çekti.”
“Şu anda başka bir takıma motor tedarik etmek için birileriyle ciddi görüşmeler yapmıyoruz. Çünkü şu anda buna hazır değiliz.”
“Peki önümüzdeki beş yıl için bu durum kesin olarak kurala mı bağlandı? Hayır, çünkü önümüzdeki beş yıl içinde nelerin yaşanacağını bilemeyiz.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
“Bizim açımızdan, Racing Bulls’un üzerine ek bir takıma daha motor sağlama seçeneğini değerlendirmeden önce yapılması gereken çokça iş var.”
“Güç ünitesini geliştirmek, araçla entegrasyonunu iyileştirmek ve en iyi rakiplerimizin seviyesine ulaşmak için katetmemiz gereken bir yol var. Gelecekte ne olacağını bilemem ama önümüzdeki bir yıl kadar süre içinde hiçbir şey değişmeyecektir."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber F1'in yeni motorları belli oluyor: 2030 veya 2031'de V8 turbo hibrit dönemi başlayabilir!
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Audi’de kritik yapılanma: Eski Mercedes personeli, CEO görevine getirildi
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
54 dk
Audi’de kritik yapılanma: Eski Mercedes personeli, CEO görevine getirildi
Verstappen, Meksika GP’nin ilk antrenman seansında piste çıkmayacak
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
2 s
Verstappen, Meksika GP’nin ilk antrenman seansında piste çıkmayacak
Colapinto’dan Clarkson’a yanıt: "Gülüp geçmeye çalışıyorum"
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
1 g
Colapinto’dan Clarkson’a yanıt: "Gülüp geçmeye çalışıyorum"
Son Haberler
Mekies iddiaları değelendirdi: Aston Martin, Red Bull motoruna geçecek mi?
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
3 dk
Mekies iddiaları değelendirdi: Aston Martin, Red Bull motoruna geçecek mi?
F1'in yeni motorları belli oluyor: 2030 veya 2031'de V8 turbo hibrit dönemi başlayabilir!
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
52 dk
F1'in yeni motorları belli oluyor: 2030 veya 2031'de V8 turbo hibrit dönemi başlayabilir!
Audi’de kritik yapılanma: Eski Mercedes personeli, CEO görevine getirildi
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
54 dk
Audi’de kritik yapılanma: Eski Mercedes personeli, CEO görevine getirildi
Abu Dabi GP iptal edilecek mi? Organizatörler, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
1 s
Abu Dabi GP iptal edilecek mi? Organizatörler, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol