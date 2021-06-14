Red Bull'dan gönderilen Kvyat, neden F1'e dönmeyi hak ettiğini düşünüyor?

COVID-19 döneminde takımlar, eskiye nazaran ihtiyaç halinde bir anda araca oturmaya hazır pilotlara ihtiyaç duydular. Nerede nasıl bir fırsat çıkacağını kimse bilmiyor.

Nico Hulkenberg ve Alex Albon gibi, Kvyat da modern dönemde F1'de yarış deneyimine sahip yedek pilotlardan birisi. Bu yüzden Alpine, boşta olan Kvyat'la ilgilendi.

Geçen ay Barselona'da gerçekleştirilen 18 inç lastik testinte Kvyat, 3 senelik olsa da Enstone kökenli takımın aracını kullandı. Kvyat'ın henüz başka bir test yapması planlanmıyor ancak o, gerekli olması halinde Alpine aracına geçmeye hazır durumda bekliyor.

Kvyat ayrıca, 2022 ve sonrası için olası fırsatları bekliyor. Kvyat için F1'e dönüş, şaşırtıcı olmayan şekilde öncelikler arasında yer alıyor.

Motorsport.com'a konuşan Kvyat, "Ne olursa olsun, yarışmak istiyorum. Tabii ki bu konuda aklınıza gelen ilk şey F1 olur çünkü orada hâlâ yapabileceklerim olduğunu düşünüyorum."

"Ve umarım daha önceki döneme göre farklı bir ortamda olur çünkü bu benim için daha iyi olur. Bu tür bir fırsat olmasını isterim."

"Ancak neyi sevdiğiniz önemli değil. Bazen fırsat olur, bazen olmaz. Bakalım yakında neler olacak? Bu açıdan gelecek aylar kritik olacak."

"Bu olmazsa yarışmaktan keyif alabileceğiniz, çok rekabetçi ve güçlü yarışların olduğu ve hayatınızı iyi bir şekilde sürdürmenizi sağlayacak birçok farklı seri var." dedi.

Daniil Kvyat, AlphaTauri Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Kvyat'ın gelecek beklentileri arasında eski patronu Helmut Marko'nun kendisini araması gibi bir durum yer almıyor.

Geçen sene AlphaTauri'den ayrıldıktan sonra Kvyat'ın Red Bull ortamından artık tamamen ayrıldığı anlaşılıyor. Red Bull'da yedek olarak Albon yer alıyor ve F2'de ve alt serilerde de sürücü programının genç sürücüleri bulunuyor. Bu açıdan Red Bull'un artık Kvyat'a şans vermesi zor görünüyor.

Kvyat, (gülerek) "İhtiyaç duyarsa, numaram onda var. Daha geçenlerde bir röportaj yaptım ve F1 için orada konuştum. Oradaki sözlerimi kopyala yapıştır yapabilirim." dedi.

O röportajda Kvyat, Marko'nun kendisini hâlâ aramak isteyebileceğini söylemiş ancak gururunun buna izin veremeyeceğini işaret etmişti.

Peki Kvyat, Red Bull ile kapıların tamamen kapalı olduğunu mu düşünüyor?

Kvyat, "Ben öyle söylemedim. Çok fazla şey söylemeyeceğim. Bu konuyla alakalı yeteri kadar konuştuk. Geçen hafta da aynısı sorulmuştu, şimdi de... İnsanlar numaramı biliyorlar ve kimlerin istediğini biliyorum ancak birçok sebepten ötürü beni artık aramıyorlar. Bu konuyu burada noktalıyorum." dedi.

Kvyat, Marko'nun rehberliğinde Red Bull'da inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. 2013'te GP3 şampiyonu olan Kvyat, ertesi sene Toro Rosso adına yarışmaya başlamıştı.

Toro Rosso'da iyi bir ilk sene geçiren Kvyat, Sebastian Vettel'in 2015 için sürpriz bir şekilde Ferrari ile anlaşmasının ardından bir anda kendisini Red Bull'un ana takımında buldu.

Kvyat'ın o sene daha deneyimli takım arkadaşı Daniel Ricciardo'yu geride bıraktığını ve Macaristan'da ikinci olarak podyuma çıktığını unutmamak gerek.

Daniil Kvyat, Red Bull Racing RB11 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ancak 2016'daki sallantılı başlangıcın ardından Kvyat, senenin erken bir döneminde Toro Rosso'ya gönderildi ve yerini muhteşem başlangıç yapan Max Verstappen aldı. Kvyat, 2017 sonunda Toro Rosso'dan da gönderildi ve bir seneyi Ferrari'nin simülatör pilotu olarak geçirmesinin ardından 2019'da beklenmedik bir şekilde bir kez daha Toro Rosso'ya çağrıldı.

Kvyat, Toro Rosso'da iki sene daha geçirmesinin ardından 2020 sonunda bir kez daha takımdan gönderildi ve onun yerini Yuki Tsunoda aldı.

Kvyat, Red Bull döneminde kendisini kanıtlamak için daha fazlasını yapabileceğini düşünmüyor.

Kvyat, "Açıkçası hiçbir pişmanlığım yok. Şu anda bile geriye dönüp baktığımda, sahip oldukları mevcut pilotlara baktığımda, orada başardıklarımdan gerçekten gurur duyuyorum. Dürüst olmak gerekirse, şu anda bakarsanız, orada yapabileceğim daha fazla bir şey neredeyse yoktu."

"Bu, gelecek ve yaptığım şey için bana güven veren bir konu. Geriye dönüp baktığımda, geçmişte bu yüzden moralimin bozulduğu zamanlar olmuştu ancak şimdi baktığımda, diğer pilotlara baktığımda geçmişle alakalı başımın dik olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Kvyat; Gasly ve Albon'un Red Bull'da yaptıklarına baktığında kendisinin iyi bir dönem geçirdiğini düşünüyor. Takıma yeni katılan Sergio Perez de, her ne kadar Azerbaycan'da podyuma çıksa da yeni ortamına alışmakta zorlanmıştı.

Kvyat, "Oraya gittiğimde, dürüst olmak gerekirse gerçekten doğrudan iyi göründüm. Ancak nasıl denir... Biraz zamanlaması yanlıştı. Orada noktalanabilirdi ancak başka bir fırsatım olsun isterdim."

"Bu yüzden henüz her şeyi gösteremediğim hissi var. Çünkü potansiyelimin F1'de başarabildiklerimden çok daha fazlası olduğunu hissediyorum. Bu yüzden gözüm hep bunları başarmakta." dedi.

Kvyat için olumlu haber, Red Bull ile yollarını ayırdıktan sonra test ya da yedek pilotluk için de olsa 2021'de başka bir yerden kendisine talep olmasıydı.

Kvyat, "Kesinlikle çok fazla fırsat vardı. Ancak şu anda onların isimlerini vermeyeceğim. Onların arasından bir şeyleri seçmem gerekiyordu."

"Kendimi meşgul etmenin bir yolunu bulmalıydım ve bir ayağım oyunun içerisinde olmalıydı. Bu sene için en iyi fırsat Alpine'den geldi."

"Bu yüzden Alpine'in teklifini seçtim çünkü genel görüntüye bakarsanız, en iyi teklif onların teklifiydi. Kendimi meşgul edeceğim bir iş buldum. Bu bana daha fazla fırsat sunabilir ve sonunda daha fazla çalışabilirim. Günün sonunda çalışmayı seviyorum!"

"Her şey çok hızlı ve bir anda oldu. Birisine ihtiyaçları vardı. Benimle ve Nicolas Todt (menajeri) ile irtibata geçtiler. Üst yönetimle, özellikle Laurent Rossi ile görüşmeye başladık. Bir araya geldik ve anlaşma üzerinde çalıştık. Hepsi bu. Yeşil ışık yandı." dedi.

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull, daha önce de Ferrari ile çalışması sayesinde Red Bull kampından uzaklaşmıştı. O dönemde de Kvyat, Ferrari aracı ile lastik testi yaptı ancak hiçbir zaman yedek pilot olmadı.

Kvyat, "Buradaki görevim biraz daha öncelikli. O dönemde COVID yoktu. O dönemdeki durum şu andan farklıydı. Şimdi fiziksel olarak sürekli hazır durumda olmanız gerek. Çünkü yarış hafta sonunda perşembe günü ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu açıdan pist üstünde bir rolüm var."

"Deneyimli ve ihtiyaç olması halinde hemen araca geçebilecek güçlü birisine ihtiyaçları vardı. Bu dönemde yedek pilotluk görevinin biraz daha ciddiye alındığını biliyoruz. Yani temel olarak görevim bu ve biraz da simülatör çalışması. Hazırda olmamı sağlayan bir fırsat."

"Farklı bir takımda olmak ve yeni insanlarla çalışmak her zaman ilginçtir."

"Fabrikaya gittim ve simülatörde çalışma fırsatı buldum. Şu ana kadar gördüklerim karşısında çok olumlu hissediyorum. Takımın potansiyeli oldukça yüksek. Onların devasa geçmişi ile safkan bir yarış takımı olduğunu söyleyebilirim."

"Uzun yıllardır takımda çalışan insanlarla tanıştım. Bu insanlar takıma özel bir hava katıyorlar. Onlar çok rekabetçi, aynı zamanda çok organize ve sakinler."

"Her seans sorunsuz bir şekilde geçiyor. Nadiren olumsuzluklar oluyor. Takım içerisinde iyi bir hava var. Bu takımı seviyorum ve devasa potansiyelinin olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kvyat, Alpine'de çalışması sayesinde iki kez Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso'nun çalışmalarını da yakından görme fırsatı yakalamış oldu.

Kvyat, "Ferrari'de çalıştığım dönemde dünya şampiyonu olan Kimi'ye ve Sebastian'a bakma şansım olmuştu. Fernando iki kez dünya şampiyonu olan çok deneyimli bir pilot. Onu izlemeyi, onun mühendislerle konuştuğu şeyleri dinlemeyi seviyorum."

"Bunlar anlaması ilginç olan şeyler. Dürüst olmak gerekirse, aşırı sürpriz şeyler yok. Günün sonunda çalışma çalışmadır. Ancak o, çok motive, adanmış durumda. Orası kesin." dedi.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Geçen ay gerçekleştirilen Pirelli'nin 18 inç lastik testlerinde Kvyat, Enstone merkezli bir aracı ilk defa kullanma fırsatı buldu. Kvyat ayrıca takımın nasıl çalıştığını da görmüş oldu.

Kvyat, "3 senelik de olsa bir aracı denemek her zaman ilginçtir. Sistemin nasıl çalıştığına dair fikir sahibi olursunuz. Günün sonunda direksiyonlar çok benzer ve birçok şey birbirine benziyor."

"Aynı zamanda takım nasıl çalıştığımı görebildi. Her zaman yeni fikirler vermeye çalışırım. Sırf oturarak zaman geçirmeye çalışmam. Sürece dahil olmayı severim. Umarım yeni lastikler konusunda takıma faydalı şeyler verebilmişimdir."

"Tabii ki mümkün olduğu kadar çok sürüş yapmak istiyorum. Ancak burada yarış pilotlarını da düşünmemiz lazım. Takım benim için ne zaman iyi bir fırsat olduğunu düşünürse, o zaman o fırsatı tabii ki değerlendireceğim." dedi.

Albon'un Red Bull desteğiyle DTM'de yarışarak F1'de yedek pilot olma rolünü almasına rağmen Kvyat böyle bir şey yapmadı ve sadece Alpine'deki görevine odaklandı. Ancak Kvyat da 2022'de daha aktif bir program istediğini söyledi ve yarışabileceğini işaret etti.

Kvyat, "Şu anda oldukça açığım. Yakın zamanda, gelecek sene yarışmayı da içeren diğer şeylere bakmaya başlayacağız."

"Ve tabii ki motive olmuş durumdayım. Ben bu işte temelde kazanmak için varım. Yani ne yaparsam yapayım, ister F1 ister diğer kategoriler olsun, kazanmak için kısa, orta ya da uzun vadeli fırsatlar olup olmadığına bakacağım." dedi.

Kvyat'ın menajerinin Nicholas Todt olması onun için bir artı ancak gerçekçi olmak gerekirse Kvyat'ın kendisi de F1'de yarış koltuğunun pek kolay olmayacağının farkında.

Bunun dışında bir kez bir sene yarışmazsanız, artık aktif bir şekilde yarışan bir pilot olarak görülmüyorsunuz. Bu durumda Alpine ile yapacağı her sürüş, Kvyat'ın geleceği açısından daha değerli olacak.

Kvyat, "Kesinlikle doğru. Evet, sürüş yapmak önemli. Bir seneden daha fazla ara verirseniz, F1 dünya şampiyonu değilseniz, geri dönmeniz çok zor olur. Bu açıdan sürüş yapmaya devam etmek önemli." dedi.

Peki Kvyat'ın geleceği nerede? Geçen sene sonunda Haas'taki koltuklarını kaybeden Kevin Magnussen ve Romain Grosjean Amerika'da bir geleceğin peşinden koştular ve katıldıkları serilerde doğrudan rekabetçi olabileceklerini kanıtladılar.

Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 and Fernando Alonso, Alpine F1 walk the track Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen, geçen hafta sonu Detroit'teki IMSA yarışında 2013'ten bu yana ilk yarış zaferini alırken, bir diğer eski F1 pilotu Marcus Ericsson da IndyCar'daki ilk zaferini almayı başardı.

Benzer şekilde Kvyat'ın da en son yarış zaferleri, GP3 günlerine kadar gidiyor. Bu açıdan Kvyat'ın farklı serilerde galibiyet mücadelesi vermesi, F1'de orta sıralarda geçirdiği yılların ardından çekici olabilir.

Kvyat, "Önüme çıkacak fırsatlar konusunda çok açık olacağım. Ancak dediğim gibi, en çok nereden istendiğime, en çok nereden talep gördüğüme, en çok nerede rekabetçi olabileceğime bakacağım."

"Yarışmak benim için de keyif verici bir şey çünkü yaptığınız şeyden keyif alıyorsanız, bu her zaman bir artıdır. Bu yüzden bakmam gereken çok şey olacak. Doğru olanı seçmek önemli olacak."

"IndyCar, HyperCar, Formula E ve hatta NASCAR, her ne varsa bakacağım. Dediğim gibi, F1'de hâlâ verebileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Ancak kapılar kapalıysa, bunu çok hızlı bir şekilde göreceğim. İnanın bana, bir şeyleri geride bırakma konusunda çok iyiyim." dedi.