Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanan Newey, F1 yarış hafta sonlarında takımla ne yapıyor?

Newey, Mayıs başında Red Bull'dan ayrılma kararının açıklanmasından bu yana Miami, Monako ve Silverstone yarışlarına katıldı.

Newey, Mart 2025'te Red Bull'dan ayrılacak ve takım için son projesi, geçen hafta 2024 Goodwood Hız Festivali'nde halka açık olarak tanıtılan RB17 Hypercar’ı bitirmek ve satmak olacak.

Autosport/Motorsport.com ile RB17'nin tasarım süreci hakkında yaptığı özel röportajda Newey, bu yarışlarda Red Bull ile neler yaptığını açıkladı. Ayrılma kararı alan yüksek profilli mühendislerin genellikle bir süreliğine izne çıkarılmasının aksine, Newey'nin yarışlara katılımı alışılmadık bir gelişme olarak değerlendirildi.

Newey, "Miami ve Monako ve Silverstone gibi yerlerde bulunduğumda, öncelikle sürücülerle biraz konuşmak ve yarış stratejisine biraz dahil olmak için oradayım. Ancak aynı zamanda 17 müşteriyle de buluşuyorum.”

“Çünkü bence Red Bull Advanced Technologies ile RB17'yi inşa etmek, Formula 1 takımının bir uzantısı.”

"Dolayısıyla buradaki herkes [sadece RB17 Hypercar ile ilgilenen 17 müşteri değil], Red Bull'un Formula 1 hafta sonlarını nasıl geçirdiğiyle de ilgileniyor.”

“Ve bu benim fiziksel olarak orada bulunmamdan bağımsız olarak devam edecek.”

“Bizim işleri yapma şeklimiz nedeniyle oğlum Harry [2015 BRDC Formula 4 ikincisi, 2017-2018 Asya Le Mans Serisi şampiyonu ve şimdi RB17 müşteri yöneticisi], 17'nin tamamlanmasına kadar ve hatta ben gelecek yıl Mart ayında burada çalışmayı bıraktıktan sonra çalışmaya devam edecek.” dedi.

Newey, ayrılma kararının RB17'nin tamamlanma takvimini etkilemediğini de belirtti, çünkü bu "Ocak 2024'te konsept tamamlanma aşamasına" ulaşmıştı.

“Aslında bu, Nisan sonundan bu yana Formula 1'in dışında olduğum için, sadece 17'ye konsantre olabileceğim ve sadece saf mekanik veya saf mühendislik detaylarına değil, aynı zamanda dikkate almamız gereken diğer tüm çevresel şeylere de bakabileceğim anlamına geliyor."

"Örneğin; servis kolaylığı, servis, ömür boyu servis, maliyetler, uzun ömürlülük; araç sahipleri 10-20 yıl sonra hala parçaları alabilecekler mi, tedarikçiler hala etrafta olacak mı?”

"Dolayısıyla, daha önce dikkate alınmayan ancak ayrıntılara girdikçe çok önemli hususlar haline gelen tüm bu konulara gerçekten odaklanmak, böylece sahiplik deneyiminin mümkün olduğunca ilgili ve zevkli olmasını sağlamak gibi şeylere odaklanmamı sağladı." diye ekledi Newey.