Formula 1 Sao Paulo GP
Red Bull’daki yapılanma süreci Lawson’ın geleceğini nasıl etkiliyor?
Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Liam Lawson’ın geleceğine ilişkin kararın kardeş takım Racing Bulls’a bırakıldığını doğrulayarak yönetimdeki yetki değişimini açıkladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 9 Kas 2026 14:30
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Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Brezilya Grand Prix’sinde yedinci sırayı alan Liam Lawson’ın geleceğine dair açıklamalarda bulunan Laurent Mekies, genç pilotun 2027 koltuğu için nihai değerlendirmenin doğrudan Racing Bulls ekibi tarafından yapılacağını söyledi.
Red Bull’un geçmişteki tek merkezli yönetim anlayışından uzaklaşarak pilotlar üzerinde başlattığı detaylı incelemenin ardından, kardeş takım Racing Bulls'un kendi kadrosunu belirleme konusundaki yetkisi belirgin şekilde artırıldı.
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Racing Bulls kararlarındaki yetkisi değişti
Racing Bulls'ta 2027 kadro belirsizliği devam ederken Liam Lawson’ın yerine Formula 2 pilotu ve Red Bull Akademi üyesi Nikola Tsolov’un gelebileceği tartışılıyor. Takımın diğer pilotu Arvid Lindblad’ın koltuğunun güvencede olduğu değerlendirilirken, ana takımın patronu Laurent Mekies pilot belirleme sürecinin nasıl işlediğini açıkladı.
Pilot tercihlerinde kardeş takıma alan açtıklarını belirten Laurent Mekies, şu ifadeleri kullandı: "Racing Bulls’un kadro kararı tamamen Racing Bulls'un kendisine aittir.”
"Ortak bir genç pilot programı yürütüyor olsak da, Racing Bulls'tan yetişen yetenekli isimleri Red Bull'a terfi ettirme imkanına sahibiz."
“Ancak o noktaya nasıl ulaştığımız, pilotların F1'deki gelişimleri ve süreçleri bakımından tüm kararlar direkt olarak Racing Bulls’a bağlıdır."
Laurent Mekies, Red Bull Takım Patronu
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Milton Keynes’teki yapılanma süreci nasıl etkiliyor?
Gazeteci David Comerford’un aktardığı bilgilere göre normal şartlarda Red Bull yönetiminin tüm pilot sözleşmelerini elinde tutması nedeniyle nihai kararı Milton Keynes merkezinin vermesi bekleniyordu. Ancak perde arkasındaki işleyişe göre Alan Permane ve Racing Bulls teknik ekibi kendi tercihlerini belirleyecek, yönetim kuruluysa yalnızca bu kararı onaylayacak. Sözleşmesini yakın zamanda uzatan Alan Permane'in de Lawson'ın bir yıl daha takımda kalmasından yana olduğu düşünülüyor.
Horner ve Marko ikilisinin 2025'te sona eren yönetiminin ardından Red Bull bünyesinde önemli bir yapılanmaya gidildi. Red Bull'un Lawson ve Yuki Tsunoda süreçlerinin ardından ikinci pilot tercihlerine yönelik başlattığı "360 derecelik" kapsamlı inceleme, günlük operasyonları yürüten Racing Bulls ekibinin kararlarda daha fazla söz sahibi olmasını sağladı.
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Red Bull kadrosundaki istikrar baskıyı azaltıyor
Max Verstappen'in 2030 sonuna kadar uzatılan sözleşmesi ve Isack Hadjar'ın ikinci koltuktaki güçlü performansı, ana takım Red Bull anında pilot yetiştirme baskısını hafifletti. Bu durum, kardeş takım Racing Bulls'un genç yetenekleri acele etmeden, kendi bünyesinde geliştirip kadrosunu şekillendirmesine olanak tanıyor.
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