Red Bull'da yeni güncellemeleri sadece Max Verstappen alacak

Silverstone'daki küçük bir taban güncellemesinin ardından Red Bull Racing, Macaristan'a daha büyük bir paket getirdi.

Max Verstappen, bu paketin önceki yarışlara getirdiklerinden çok daha büyük olduğunu doğrulamıştı.

Verstappen, “Diğer takımlar bizden daha büyük adımlar attı. Dolayısıyla bu güncelleme önemli olacak."

"Eğer bu bize daha fazla tur zamanı kazandırmazsa, o zaman sezonun geri kalanının nasıl gelişeceğini bilmiyorum.” demişti.

Cuma günü bir açıklama yayınlayan Red Bull Racing Cuma günü tam olarak hangi güncellemelerin hazır olduğunu açıkladı.

FIA'nın yayınladığı dokümanda, motor kapağının büyük ölçüde revize edildiği yazıyor.

Red Bull özellikle motor kapağı ve sidepodun üst yapısında önemli değişiklikler yapmış durumda. Bu yapının ana amacı soğutma verimini arttırmak fakat aynı zamanda aerodinamik verimliliğin de artırılması hedefleniyor.

Takım Halo da dahil olmak üzere aracın dış aksamında yaptığı değişiklikle, hava akışını arkaya farklı şekilde yönlendirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda "bazuka" olarak adlandırılan bölüm tamamen kaldırıldı ve araç gövdesi daha ince hale geldi.

Bilgilere göre güncellenmiş sidepod, motor kapağı ve soğutma düzeni sadece Verstappen'in aracında olacak.

Perez'in güncellemelerden bazılarını alması fakat dış aksamı sadece Verstappen'in kullanması bekleniyor.