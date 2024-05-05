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Formula 1 Miami GP

Red Bull'da yeni bir ayrılık daha mı yaşanacak?

Adrian Newey'nin ayrılığının ardından yeni bir isim daha Red Bull'a veda edecek gibi görünüyor.

Ezel Tan
Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley is presented with the DHL Fastest Pit Stop Award 2023

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Adrian Newey, geçtiğimiz günlerde bunun Red Bull ile son yılı olduğunu ve 2025'in başında Avusturyalı şirkete veda edeceğini açıkladı.

Şu anda Christian Horner'ın davasıyla başlayan sürecin ardından takım içerisinde önemli bir çatışma olduğu düşünülüyor.

McLaren patronu Zak Brown, Newey'nin Red Bull'dan ayrılan "tek isim olmayacağını" söylemiş ve başka isimlerin daha yakında takımdan ayrılacağını ima etmişti.

The Times'a göre Red Bull'un sportif direktörü Jonathan Wheatley de Red Bull'dan ayrılmayı değerlendiriyor.

Habere göre Wheatley, takım patronu olmak istiyor ve bunun için griddeki diğer takımlara bakıyor.

Horner'ın takımdan ayrılabileceği iddiaları ortaya çıktığında, takımın yeni patronunun Wheatley olacağı iddia edilmişti.

Fakat Horner görevinde kalınca, Wheatley de sportif direktörlük görevini sürdürdü.

Wheatley, takımın sportif anlamda en önemli isimlerinden birisi ve özellikle pit stop alanında kaydedilen gelişimde büyük pay sahibi.

İddiaya göre Red Bull, sprotif direktörünü takımda tutmak için yeni bir anlaşma teklif etti ancak padoktaki söylentiler, Wheatley'in takımdan ayrılmayı seçebileceği yönünde.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, with Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, with Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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