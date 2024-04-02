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Formula 1 Japonya GP

Red Bull'da barış ortamı hâlâ çok mu uzakta?

Son çıkan haberlere göre Red Bull'da baarış ortamı henüz sağlanabilmiş değil.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko

Red Bull Content Pool

Görünüşe bakılırsa Christian Horner, güç mücadelesinde taktiksel bir zafer kazandı ve Red Bull içindeki kriz hafiflemiş gibi görünüyor.

Her ne kadar Helmut Marko durumun normalleşmekte olduğunu açıkça ifade etmiş olsa da, uzun vadede bu hikayede yeni dönemeçler olabilir.

Taylandlılar sayesinde Horner, %49 hissedar Mark Mateschitz, CEO Oliver Mintzlaff ve Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko'dan oluşan Red Bull'un Avusturya tarafına karşı verdiği güç mücadelesini kazandı. Bu isimler çalışana inandılar ve Horner'ı kovmak istediler.

Fakat Horner, artık her zamankinden daha güçlü bir konuma gelmiş durumda. Bu kapsamda kendisine Red Bull tarafından yönetilen iki takım -Red Bull Racing ve Racing Bulls- için tüm önemli kararları alma yetkisi verildi.

F1-Insider.com'a göre bu durum sonucunda Red Bull'un Avusturya tarafı, Formula 1 işlerini tamamen Horner ve Taylandlılara bırakıp, Dietrich Mateschitz tarafından kurulan vakıf aracılığıyla futbol ya da buz hokeyi gibi kendi sponsorluk faaliyetlerine odaklanmayı düşünüyorlar.

Red Bull Ring'deki Formula 1 yarışı 2029 yılına kadar aynı vakıf tarafından yürütülecek. Bundan sonra Avusturya'nın GP'sinin devam etmesi de pek olası görünmüyor.

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Açık olan bir şey var: Dietrich Mateschitz'in yakın müttefiki  Helmut Marko (80),  artık takımla devam etmeyi pek istemiyor.

Bild'e göre güç mücadelesinde açıkça Marko'nun tarafını tutan Verstappen, tam olarak bundan ötürü 2025'te Ferrari'ye gidecek olan Lewis Hamilton'ın yerini almak için Mercedes ile giderek daha yoğun şekilde görüşüyor.

Marko'nun istifası artık imkânsız görünmüyor. Bu da Verstappen'i kesin olarak Mercedes'e götürecek bir hamle olacak. Verstappen'in 2028 sonuna kadar devam eden sözleşmesindeki bir madde bunu mümkün kılıyor. Madde şöyle diyor: "Marko giderse Verstappen de gidebilir."

Aston Martin patronu Lawrence Stroll de geçtiğimiz haftalarda Adrian Newey'e (65) bir teklifte bulundu.

Horner ile de anlaşmazlık yaşayan Newey, kariyerinin sonbaharında İngiliz spor otomobil markasını kazanan bir takıma dönüştürme fikrine karşı değil.

Fakat iddiaya göre Verstappen, Newey'den ziyade onun sağ kolu ve teknik direktör Pierre Wache'nin önemine dikkat çekiyor. Bu yüzden de Mercedes kendisiyle görüşme halinde.

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Önceki haber Mekies: "Orta sıralar için verilen mücadele her hafta sonu acımasız olacak"

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