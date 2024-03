Red Bull'da ateşkes görüşmesi mi yapıldı?

Independent, Christian Horner, Helmut Marko ve Jos Verstappen'in Red Bull temsilcileriyle beraber Avustralya Grand Prix'sinden hemen önce bir araya geldiğini iddia etti.

İngiliz basınına göre, tüm taraflar durumla ilgili bir çıkış yolu bulmaya ve en azından geçici bir çözüme ulaşmaya çalışıyor.

Eğer haberler doğruysa, taraflar tartışmalara son noktayı koymak adına ilk kez bir araya gelmiş oldular.

Görünüşe bakılırsa herkes bir konuda hemfikir: sporla ilgisi olmayan politik anlaşmazlıklar Formula 1 takımının çalışmalarını etkilememeli.

Horner'ın şirket yönetiminin fikrini değiştirmeyi başardığı ve iddialara göre spor tarafından sorumlu Oliver Mintzlaff ve ticari direktör Franz Watzlawick'in artık Horner'ın tarafında olduğu bildiriliyor.

Red Bull'un çoğunluk hissedarı olan Taylandlı hissedarlar da başlangıçta Horner'ı desteklemişti.

Ancak bu aşamada ateşkes gibi bir şey sağlansa bile, Max Verstappen'in takımdan ayrılma eğiliminde olması durumunda bunun pek de uzun sürmeyeceği aşikar.

Melbourne'de Horner'ın her zamanki gibi Red Bull Racing'in pit duvarında olması bekleniyor.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Geri Horner, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, in Parc Ferme for the podium ceremony

