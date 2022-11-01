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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Red Bull'a verilen cezada Ecclestone da rol oynamış

İtalyan basını, FIA'nın Red Bull'a verdiği cezanın arka planında Bernie Ecclestone olduğunu öne sürüyor.

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, Editör
Red Bull'a verilen cezada Ecclestone da rol oynamış
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Red Bull, 2021 Formula 1 bütçe sınırını aşmasının ardından geçtiğimiz hafta 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra, rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması almıştı.

Bu ceza kimilerine göre yüksek, kimilerine göre ise tam yerinde bir cezaydı. Fakat şimdi bazı detaylar ortaya çıkmış durumda.

İtalyan Corriere della Sera gazetesine göre Bernie Ecclestone, FIA tarafından Red Bull Racing'e  uygulanan yaptırımlarla alakalı perde  arkası yapılan görüşmelere dahil oldu.

Eski F1 patronunun hem takım patronu Christian Horner hem de FIA başkanı Mohammed ben Sulayem ile geçmişe dayanan dostluğu var.

Gazete, Ecclestone'un Mohammed'in FIA başkanlığı aday gösterilmesi için lobi yapanlardan biri olduğunu ve ardından Bernie'nin eşi Fabiana Ecclestone'un FIA başkan yardımcılığı görevine getirildiğini de hatırlattı.

İki gün önce 92. yaşına basın Ecclestone uzun süre önce emekli oldu ancak Formula 1 dünyasından kopmadı.

Corriere della Sera onu Ben Sulayem'in "özel danışmanı" olarak tanımlarken, FIA başkanının Red Bull'a verilen cezada her zaman uzlaşmacı bir yaklaşımda ısrar ettiğini ve sürecin her aşamasını bizzat denetlediğini de ekledi.

Gazete, "Kararın ben Sulayem, Horner ve Ecclestone arasındaki üçlü istişarelerin sonucu verildiğini söylemeye gerek yok" diye yazıyor.

 

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