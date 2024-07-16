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Formula 1

Red Bull'a, Perez'in yerine Ricciardo'yu değil, Lawson'ı alması önerildi

Sergio Perez’in performanını “tamamen berbat” olarak nitelendiren Giedo van der Garde, Red Bull’un Meksikalı sürücüyü kovup Daniel Ricciardo yerine Liam Lawson’ı araca koyması gerektiğini savundu.

Neva Ünsaldı
Liam Lawson, AlphaTauri, Yuki Tsunoda, AlphaTauri, Sergio Perez, Red Bull Racing

Liam Lawson, AlphaTauri, Yuki Tsunoda, AlphaTauri, Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez iki ay önce Red Bull ile yeni sözleşmesini imzalamış olmasına rağmen, Meksikalı pilotun kariyerini kurtarması için sadece iki haftası olduğu iddia ediliyor.

Perez’in sözleşmesinde, Red Bull’un yaz tatilinde bir sürücü değişikliği yapmasına izin veren bir madde olduğu ve bu maddenin Sürücüler Şampiyonası'ndaki puanlarına dayandığı söyleniyor.

Max Verstappen’e olan 100 puanlık bir farkın bu maddeyi etkinleştireceği belirtiliyor ve şu anki fark 137 puan.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Perez’in “kritik” bir döneme girdiğini kabul ederek “sadece bir arabaya güvenemeyeceklerini, bu yüzden Checo’nun yeniden iyi puanlar almaya başlamasına çaresizce ihtiyaçları olduğunu” belirtti.

Ancak 34 yaşındaki pilotun Macaristan ve Spa'da yetersiz kalması ve mücadeleyi bırakması halinde, eski F1 pilotu van der Garde Red Bull'un onu bırakması gerektiğini söylüyor.

‘'DRS: The Race Show' podcast'inde konuşan Perez'in geçmişte kendisinden şüphe ettiğini ancak şu anda durumun gerçekten kötü olduğunu söyledi.

“Şimdi gerçekten kötü. İmzaladığından beri tamamen berbat.”

“Eğer performans göstermeye başlamazsa, tek basit bir seçim var.” dedi van der Garde.

Van der Garde, bu seçimin Ricciardo olmaması gerektiğini, bunun yerine Lawson’un Red Bull koltuğuna oturması gerektiğini söylüyor.

Red Bull yedek sürücüsü, geçen sezon yaralanan Ricciardo’nun yerine VCARB’de beş Grand Prix’ye katıldı ve saatler önce 2025 yarış koltuğuna sahip olamayacağı söylenmesine rağmen Singapur Grand Prix'sinde iki puan aldı.

Red Bull, bu sezon için Ricciardo’yu tuttu ancak van der Garde, Ricciardo’nun gelecek yıl “başka bir şey yapması” gerektiğini ve Red Bull koltuğunu Lawson’a bırakması gerektiğini düşünüyor.

“Ricciardo’yu almamalılar, çünkü hala Yuki Tsunoda’dan daha kötü performans gösteriyor.”

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda ile, Scuderia AlphaTauri

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda ile, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“[Ricciardo] Bu yılı bitirip başka bir şey yapmalı.”

“Ben Red Bull’a sadece Liam Lawson’ı almalarını söylerdim. O hızlı, hâlâ Max’ten çok şey öğrenebilir, kimseden fazla bir şey beklenmiyor.”

“Bu hafta testi yapabilmesi avantaj, çünkü böylece ne kadar hızlı olduğunu hemen görebilirler. Geri bildiriminin nasıl olduğunu, arabada ne kadar rahat ve rahat hissettiğini görebilirler.”

“Geçen yıl Ricciardo ile aynı şeyi yaptılar ve birkaç hafta sonra Nyck [de Vries]’in arabasındaydı. Eğer Perez performans göstermeye devam etmezse, yapmaları gereken bu.”

Liam Lawson, geçen Perşembe günü Silverstone'da RB20'deydi, ancak Red Bull henüz Lawson’ın testi hakkında herhangi bir detay açıklamadı.

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