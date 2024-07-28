Red Bull'a göre Macaristan'da kaybedilen 7 puan Norris'in şampiyonluğuna mâl olabilir
Red Bull patronu Christian Horner, McLaren'ın Lando Norris'e odaklanması gerektiği görüşünde.
Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
McLaren'ın tempo olarak kendisini geliştirmesinin ardından Red Bull ile yakın bir mücadele içerisine girdi.
Son beş yarışa bakıldığında ortalama olarak McLaren daha hızlı olan taraftı fakat Macaristan'da Lando Norris yerine Oscar Piastri'nin yarışı kazanması, sürücüler şampiyonası için "yapılmış bir hata" olarak görüldü.
Son olarak Red Bull patronu Christian Horner, McLaren'ın Norris yerine Oscar Piastri'nin kazanmasına izin vermenin "şampiyonluğa mâl olabileceğini" söyledi.
Horner şöyle konuştu: "Sanırım McLaren, en deneyimli sürücü olduğu için Lando Norris'in ilk sürücü olmasına karar verdi."
"İlk pit stop genellikle lider isme aittir ve Oscar'ı sorunsuz şekilde pite alabilirlerdi. Bunun yerine Norris'e iki kez erken pit stopla öne geçme şansı verdiler, yani Oscar'ın önüne geçmesini istediler."
"Lider sürücüye takım arkadaşına yol vermesini söylemek zordur."
"Norris'in kaybettiği bu yedi puan yıl sonunda dünya şampiyonluğu için çok önemli olacak."
"Lando, Max'in en yakın rakibi ve belki de tamamen ona odaklanmalılar."
"Fakat her takım farklıdır.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Erik Junius
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