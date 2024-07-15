Red Bull'a de Vries örneği gösterilerek Lawson uyarısı yapıldı

Eski Red Bull pilotu De Vries, 2022 İtalya Grand Prix'sinde rahatsızlanan Alex Albon'un yerine Williams'a kiralandığında F1'deki ilk yarışında parladı ve dokuzuncu olarak derecesiyle övgü topladı.

Ancak Red Bull'un kardeş takımı AlphaTauri'de tam zamanlı pilot olarak geçirdiği çaylak sezonu sadece 10 yarış sonra sona erdi. Kötü formu nedeniyle yerine kalıcı olarak Daniel Ricciardo getirildi.

Sonuç olarak, Red Bull'a iyi olduğu konuşulan Lawson konusunda dikkatli olması tavsiye edildi.

Natalie Pinkham F1 Nation podcast'inde şunları söyledi:

"Liam'ı doğrudan bir Red Bull koltuğuna oturtmayacaksınız, değil mi?”

"Eminim bunun üstesinden gelebileceğini söyleyecektir.”

"Bunu defalarca görmedik mi? Bu genç sürücüleri aşırı beklentiye maruz bırakıyorsunuz. Bu acımasız bir sistem.”

"Ben olsaydım ve Lawson'ı yönetmek isteseydim, onu önce genç takıma alır ve hak ettiği zaman terfi ettirirdim.”

"Nyck de Vries'e bakın. Alex Albon'un yerine oyuna girdiğinde harika bir performans sergiledi.”

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sonra oyuna girdi ve fazla beklenti yüklendi. Bu zor, sürekli rekabetçi olmak kolay değil."

Tom Clarkson cevap verdi: "Lawson, Max Verstappen’in yanında gelirse, pek iyi görünmez. Kimse Verstappen’in yanında iyi görünmüyor.”

Ancak eski F1 pilotu Alex Wurz aynı fikirde değil: "Tek şansı var, sadece almalı. Eğer büyük adamlara karşı yarışmak istiyorsan, o zaman girmeli.”

"En fazla şaşırtabilirsin. Belki biraz şansla...”

"Uzun zaman önce Silverstone'da yedek sürücü olarak buradaydım. Doğrudan podyuma çıktım.”

"Ertesi gün birçok takım beni sözleşme için aradı. Benetton benimle en hızlı anlaşan takım oldu. Bunun hemen olabileceğini biliyorum, sadece iyi bir yarışa ihtiyacınız var.”

"Şansı yaver giderse, Red Bull'un iyi olduğu bir piste gelirse...”

"Sorun fazla düşünmek. O çok iyi bir sürücü.”

"Yeni beceriler gösterecek genç bir nesil geliyor. O ön planda."

Lawson geçen yıl sakatlanan Ricciardo'nun yerine AlphaTauri'de takdire şayan bir performans sergilemişti.

Bu yıl, Sergio Perez’in kötü formu nedeniyle ismi yeniden gündemde.