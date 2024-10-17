Red Bull, yükseklik ayarı cihazının varlığını kabul etti
Red Bull, yükseklik ayarı sistemi hakkındaki şikayetler için FIA ile görüştüğünü açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si yaklaşırken, FIA ve Red Bull Racing arasında yaşanan teknik tartışma dikkatleri çekiyor.
FIA, kapalı park koşullarında araçların ön bib (T-tray) bölgesindeki yerden yükseklik ayarının değiştirilmesine yönelik iddialar üzerine harekete geçti.
Özellikle Hollanda medyasında Red Bull'un bu açığı kullandığına dair iddialar ortaya atıldı.
BBC Sport'a konuşan bir Red Bull yetkilisi ise, FIA ile bu konuda gerekli görüşmelerin yaptığını belirtti: "Evet, bu sistem var ancak araç tamamen kurulup yarışa hazır hale geldiğinde erişilemez durumda."
Ayrıca temsilci, bu konunun FIA ile yapılan çok sayıda yazışma sırasında gündeme geldiğini ve ileriye dönük bir plan üzerinde anlaşıldığını doğruladı.
FIA ise durumu şu şekilde yorumladı: "Kapalı park koşullarında ön bib yüksekliğinde herhangi bir değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır."
"Herhangi bir takımın böyle bir sistemi kullandığına dair bir kanıt olmasa da, sporu denetleme çabalarımızı sürdürmek için tetikte kalmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, ön bib yüksekliğinin kolayca değiştirilememesini sağlamak amacıyla bazı düzenlemeler yaptık."
FIA'nın bu konuda aldığı önlemler arasında kritik bileşenlere mühür konulması da bulunuyor.
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