Red Bull yönetiminden Horner'a büyük destek: "F1 takımımız için doğru isim"

Horner'ın Red Bull içerisindeki konumu, bu yılın başlarında bir kadın çalışanın kendisi hakkında yaptığı şikayetlerin ardından sallanmaya başladı.

Uzun süren soruşturma sonunda Horner aklandı ancak takımın parçalanması riskini doğuran bir "güç çatışması" başladı.

Bir noktada Mintzlaff liderliğindeki Red Bull Avusturya tarafının, Horner'ın ayrılmasını istediği fakat Taylandlı hissedarların buna karşı çıktığı konuşuluyordu.

Bu görüş, Minzlaff'ın Suudi Arabistan'a gelmesine ve gerekli imkanlar olmasına rağmen Horner'a yönelik herhangi bir destek açıklaması yapmamasıyla güçlendi.

Ancak Bild Am Sonntag'a konuşan Mintzlaff, Horner'ı tamamen desteklediğini ve uzun vadede takımı başarıya götürebileceğine inandığını belirtti.

Mintzlaff, "Bundan açıkça eminim. Onun aklında sadece takımın başarısı var; o gerçekten çok iyi bir CEO.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Mintzlaff, Adrian Newey gibi yetenekli birini kaybetmekten memnun olmasa da, mevcut teknik yapıya güveniyor.

“Adrian burada harika işler yaptı ve 13 dünya şampiyonluğu kazanmamızda büyük rol oynadı."

“Bizden ayrılıyor olması elbette üzüntü verici fakat bunu son derece adil ve saygılı bir diyalog içinde tartıştık."

"Geriye sadece eşsiz bir miras değil, aynı zamanda kurulmasına yardımcı olduğu bir yapı bıraktı."

“Elbette onu bir insan olarak da özleyeceğiz ama yarın çok hızlı bir Formula 1 aracını nasıl üreteceğimizi de biliyor olacağız.”

Red Bull'un CEO'su, Red Bull'un 2026'da gelecek yeni nesil araçlarla başarılı olamaması için hiçbir neden görmüyor.

“2026‘da şu anda bulunduğumuz yer olan Formula 1’in zirvesinde devam etmek istiyoruz."

“Elbette bunun garantisi yok ama biz büyük kural değişikliklerinin üstesinden gelebileceğimizi kanıtlamışken, diğer takımlar üç yıldır aradaki farkı kapatmayı başaramadı."

“Max de bunu görüyor olmalı ve bu benim geleceğe tamamen olumlu bakmamı sağlıyor. Ne de olsa 2026 için çalışmalara dün başlamadık."

“Elbette kendi motorunuzu üretmek büyük bir görev ve zorluk ama bu adımın üstesinden gelebileceğimizden eminiz. Bu Red Bull için gelişimin bir sonraki aşaması.”