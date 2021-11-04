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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Red Bull, yıl bitmeden Hamilton'ın bir grid cezası daha almasını umuyor

Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in şampiyonluk savaşında Lewis Hamilton'a kıyasla küçük bir avantajı olduğunu düşünüyor. Marko'ya göre Hamilton, bu yıl bir kez daha motor değiştirmek zorunda kalacak.

Red Bull, yıl bitmeden Hamilton'ın bir grid cezası daha almasını umuyor

Formula 1'de oldukça yoğun ama bir o kadar da heyecanlı bir döneme girilmiş durumda. Önümüzdeki altı haftada beş yarış düzenlenecek ve ardından Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasından, şampiyonluğu kimin kazanacağı belli olacak.

Şu anda ikili arasında 12 puanlık bir fark var ve mücadele yarıştan yarışa değişiyor.

Buna rağmen Mercedes'in dayanıklılık sorunlarına dikkat çeken Helmut Marko, bu yakın savaşta küçük bir avantaja sahip olmalarını umuyor.

Marko, Alman RTL'ye verdiği demeçte, bu yıl dünya şampiyonluğunun Verstappen'e gitme şansının ne kadar büyük olduğu sorusuna, “Hâlâ kazanmamız gereken iki yarış daha var, bu açık."

"Önümüzdeki iki yarışı [Meksika ve Brezilya'da] kazanırsak, şansın Verstappen lehine yüzde 60 ve Hamilton için yüzde 40 olacağını tahmin ediyorum."

"Ancak, ister bir kaza ister bir teknik sorundan kaynaklansın, başka bir yarış dışı daha meydana gelirse, o zaman  tamamen farklı bir hikaye olacak."

"Ayrıca aldığımız bilgilere dayanarak, Hamilton'ın muhtemelen motor değişikliği nedeniyle bir grid cezası alacağını da varsayıyoruz."

"Bu durumda beş mi yoksa on sıralık bir ceza mı gelir bilmiyorum. Fakat her halükarda bizim lehimize olacak." cevabını verdi.

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