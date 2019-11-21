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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
21 Kas 2019 13:18

Red Bull, sadece pistlerde en hızlı pit stopu rekorunu kırmadı, aynı zamanda yer çekiminin olmadığı alanda pit stop yapan ilk takım oldu.

Milton Keynes ekibi, gösteri ekibini ve gösteri aracını Rusya'daki Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'ne gönderdi.

Bir hafta eğitim alan ekip, daha sonra IlyushinII-76K adı verilen eğitim uçağıyla havalandı ve 33.000 feet yükseklikte parabolik uçuşta 20 sn boyunca yer çekiminin olmadığı bir noktada pit stop çalışmasını yaptı.

Uzay aracına Red Bull'un 2005 Formula 1 aracı RB1 yerleştirildi ve pit stop bu araç üzerinde yapıldı.

Zorlu hazırlıkların ardından pit stopu yapan ekip, bu görevin beklediklerinden daha zorlu olduğunu kabul etti.

Joe Robinson, "Açıkçası düşündüğümden daha zor oldu. Yer çekimi olmadığı zaman onun ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuz."

"Tekerlek bijonunu sıkma gibi çok normal bir şey, aracın havada olduğu esnada çok zor bir hal aldı. Bunu yaparken aldığımız tek destek, zemine basarken ayak bileğimizin oluşturduğu güçtü."

"Bu yüzden farklı düşünmeniz gerekiyor. Harikaydı. Hayatımızda bir kez karşılaşabileceğimiz bir fırsattı ve dürüst olmak gerekirse, bir ay boyunca kalıp bunu yapmak isterdim. Harikaydı. Canlı gösteri ekibinin şu ana kadar gösteri aracıyla yaptığı en eğlenceli organizasyondu." dedi.

RB1 aracının kullanılmasının nedeni, yeni nesil araçlara göre çok daha küçük boyutlarda olması. Bu sayede pit ekibi uzay aracının içinde daha rahat hareket edebildi.

Aynı zamanda daha hafif olan bu araç, önemli anlarda daha kolay hareket ettirilebildi.

Sıfır yer çekimine çıkan ilk F1 takımı Red Bull değil. 1999'da McLaren pilotu David Coulthard ve bir McLaren aracı, isim sponsoru West sayesinde sıfır yer çekimine çıkmıştı.

Galeri: Red Bull'un sıfır yer çekimi pit stopu

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Liste

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
2/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
3/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
4/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
5/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
6/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
7/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
8/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
9/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
10/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
11/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
12/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
13/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
14/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
15/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
16/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Zero-G pit stop

Red Bull Zero-G pit stop
17/17

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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