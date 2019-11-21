Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Milton Keynes ekibi, gösteri ekibini ve gösteri aracını Rusya'daki Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'ne gönderdi.

Bir hafta eğitim alan ekip, daha sonra IlyushinII-76K adı verilen eğitim uçağıyla havalandı ve 33.000 feet yükseklikte parabolik uçuşta 20 sn boyunca yer çekiminin olmadığı bir noktada pit stop çalışmasını yaptı.

Uzay aracına Red Bull'un 2005 Formula 1 aracı RB1 yerleştirildi ve pit stop bu araç üzerinde yapıldı.

Zorlu hazırlıkların ardından pit stopu yapan ekip, bu görevin beklediklerinden daha zorlu olduğunu kabul etti.

Joe Robinson, "Açıkçası düşündüğümden daha zor oldu. Yer çekimi olmadığı zaman onun ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuz."

"Tekerlek bijonunu sıkma gibi çok normal bir şey, aracın havada olduğu esnada çok zor bir hal aldı. Bunu yaparken aldığımız tek destek, zemine basarken ayak bileğimizin oluşturduğu güçtü."

"Bu yüzden farklı düşünmeniz gerekiyor. Harikaydı. Hayatımızda bir kez karşılaşabileceğimiz bir fırsattı ve dürüst olmak gerekirse, bir ay boyunca kalıp bunu yapmak isterdim. Harikaydı. Canlı gösteri ekibinin şu ana kadar gösteri aracıyla yaptığı en eğlenceli organizasyondu." dedi.

RB1 aracının kullanılmasının nedeni, yeni nesil araçlara göre çok daha küçük boyutlarda olması. Bu sayede pit ekibi uzay aracının içinde daha rahat hareket edebildi.

Aynı zamanda daha hafif olan bu araç, önemli anlarda daha kolay hareket ettirilebildi.

Sıfır yer çekimine çıkan ilk F1 takımı Red Bull değil. 1999'da McLaren pilotu David Coulthard ve bir McLaren aracı, isim sponsoru West sayesinde sıfır yer çekimine çıkmıştı.

Galeri: Red Bull'un sıfır yer çekimi pit stopu