Red Bull'un yeni yapılanması ve yönetim kadrosu belli oldu mu?

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Mateschitz'in ölümünün ardından hızlıca şirketin geleceği hakkında görüşmelere başlayan Red Bull, yeni yönetim kadrosunu belirlemiş vaziyette.

Karar, şirketin yeni bir yönetim anlayışıyla devam etmesi ve üç kişinin eşit sorumluluklarla en üst kademede yer alması şeklinde. Bu kararın alınmasının sebebi, Dietrich'in oğlu Mark Mateschitz'in gönderdiği ve "babası tarafından önerilen ve Taylandlı ortaklar tarafından desteklenen bir planın devreye alınacağını" belirttiği bir mektup.

Yönetimde yer alacak isimler ise Franz Watzlawick (CEO, İçecek İşletmesi), Alexander Kirchmayr (CFO) ve Oliver Mintzlaff (CEO, Kurumsal Projeler ve Yatırımlar).

Yeni kadronun açıklanmasının ardından konuşan Mark Mateschitz, "Franz, Alexander ve Oliver bizim rüya takımımızdı. Bu görevi üstlenecek olmalarından dolayı çok mutluyum." dedi.

Sorumluluk paylaşımı, F1 takımları Red Bull ve AlphaTauri'nin bundan böyle sponsorluklarla ilgilenecek Mintzlaff ve Kirchmayr'ın sorumluluğu altında olacağı anlamına geliyor. Takımların bütçelerine onay verecek kişinin ise CFO Kirchmayr olması bekleniyor.

Mintzlaff ismi Alman sporseverlere yabancı değil. Son olarak Bundesliga'da mücadele eden RB Leipzig'in yönetim kurulu başkanlığını ve genel müdürlüğünü yapan Mintzlaff, öncesinde ise Red Bull'un dünya çapındaki tüm takımlarından sorumluydu.

Gençliğinde ise uzun mesafe koşuculuğu yapan Mintzlaff, 1999 yılında Almanya yarı maraton şampiyonasında beşinci, 2001 yılında ise 10 kilometre müsabakasında sekizinci oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull Racing yönetim kadrosunda ise herhangi bir değişim beklenmiyor; bu durumun ortaya çıkmasında mevcut Christian Horner-Helmut Marko-Adrian Newey üçlüsünün takımı yeniden başarılı günlere taşımasında büyük payı var.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Horner, Mateschitz'in Red Bull Racing'in geleceğini uzun vadede güvence altına aldığını söyledi.

Mateschitz'in ölümünün ardından yapılanmada herhangi bir değişiklik olup olmayacağı Horner, "Gelecek planları tamamen belirlendi."

"Dietrich gelecek için çok güçlü bir temel oluşturdu, 2026'da Red Bull'un bir güç ünitesi üreticisi haline gelecek olmasıyla birlikte yapbozun eksik parçası da tamamlandı -o, bunun gerçekleşmesini sağlayacak vizyona sahipti."

"Tıpkı şasi alanında olduğu gibi, aynı ruhu, onun ruhunu gelecekteki motor departmanına da taşıyacağız." dedi.